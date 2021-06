Vắc xin là giải pháp căn cơ nhất phục hồi du lịch Hội An

(QNO) - Đề xuất xã hội hóa và ưu tiên một phần vắc xin ngừa Covid-19 cho lao động ngành du lịch là một trong những nội dung chính được bàn thảo nhằm tìm kiếm giải pháp hỗ trợ ngành du lịch, mở cửa lại hoạt động du lịch ở đô thị cổ Hội An diễn ra chiều 11.6.

Ngành du lịch Hội An gần như đóng băng dù đang mùa cao điểm khách nội địa. Ảnh: Q.T

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cùng các doanh nghiệp du lịch.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đưa ra gợi ý về các nhóm giải pháp hỗ trợ vực dậy ngành du lịch ở Hội An bao gồm: ưu tiên nguồn vắc xin cho các chủ thể liên quan đến ngành du lịch, hỗ trợ vay vốn với cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp còn hoạt động và duy trì lượng lớn lao động, thống nhất thời điểm mở cửa hợp lý để tạo sự đồng loạt giữa các điểm đến cũng như doanh nghiệp du lịch.

Ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho rằng: “Vắc xin là con đường duy nhất để phục hồi du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Muốn mở cửa du lịch Quảng Nam thì phải mở cửa du lịch Hội An, mà Hội An muốn mở cửa diện rộng thì cần có cơ chế xã hội hóa để phổ cập vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân thành phố, từ đó tiến hành khoanh vùng mở cửa trở lại các hoạt động du lịch”.

Lao động tại khách sạn đón khách cách ly tập trung có thu phí ở Hội An sẽ được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid-19 trong đợt tới. Ảnh: Q.T

Được biết, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đã kiến nghị Hiệp hội Du lịch Việt Nam về việc ngành du lịch Quảng Nam sẽ chủ động lo chi phí tiêm vắc xin cho công nhân viên trong ngành du lịch. Và đến nay, số lượng vắc xin doanh nghiệp du lịch đăng ký xã hội hóa cho nhân viên trong ngành du lịch Hội An đạt khoảng 8.000 liều.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, sau khi tham khảo ý kiến cộng đồng doanh nghiệp thì lãnh đạo thành phố cũng đã có kiến nghị đến tỉnh về việc xã hội hóa việc tiêm vắc xin cho người dân địa phương, tuy nhiên khó nhất hiện nay vẫn là chưa chủ động được nguồn vắc xin.

Trong đợt phân bổ vắc xin tới đây, Hội An dự kiến nhận thêm 1.500 liều vắc xin nên trước mắt sẽ ưu tiên một phần cho lực lượng lao động trực tiếp làm nhiệm vụ tại 9 khách sạn được phép cách ly tập trung có thu phí người từ nước ngoài về.

Hội An mở cửa trở lại một phần du lịch Cù Lao Chàm. Ảnh: Q.T

Hiện nay, Hội An cũng đã chuẩn bị các phương án để mở cửa trở lại các điểm du lịch trong tháng 6 và tháng 7.2021 sau khi vừa mở lại một phần hoạt động tuyến tham quan Hội An - Cù Lao Chàm.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An thống nhất tiếp tục ủng hộ việc đón khách cách ly tập trung hồi hương nhưng phải thận trọng để đảm bảo an toàn cho cộng đồng; đồng thời ghi nhận các ý kiến vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ.