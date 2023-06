Về biển Hội An mùa lễ hội

Bắt đầu từ cuối tuần này, không gian các bãi biển ở Hội An sẽ tràn đầy sắc màu đón du khách bước vào mùa lễ hội “Vũ điệu của biển”.

Sắc màu biển Cửa Đại. Ảnh: Q.T

Cửa Đại “hồi sinh”

Biển Cửa Đại là điểm đến quen thuộc đã đi vào tiềm thức cư dân địa phương và du khách từ rất lâu, ngay từ thời điểm Hội An bắt đầu manh nha làm du lịch những năm 90 của thế kỷ trước. Đã có lúc bãi biển này được xếp vào tốp 25 bãi biển đẹp nhất châu Á với biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Tưởng như sạt lở trong chục năm qua đã kéo sập hoàn toàn bãi biển này thì từ năm ngoái biển Cửa Đại đã dần tái tạo lại bãi và qua thời gian đang tiếp tục được bồi lắng để hình thành một bãi tắm phẳng phiu trải dài hơn 30 mét tính từ đường bờ kè mềm cũ.

Theo Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An - đơn vị thường trực tổ chức Festival biển Hội An - cảm xúc mùa hè, biển Cửa Đại sẽ là không gian trọng điểm cho các chuỗi hoạt động bắt đầu từ cuối tuần này như: lễ khai mạc Festival, vẽ tranh nét đẹp biển đảo quê hương, đồng diễn dân vũ, không gian âm nhạc và ẩm thực, ngày hội thả diều cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian kéo dài đến gần cuối tháng 7.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, chuỗi hoạt động như một thông điệp để gửi tới du khách thập phương lời mời gọi về hình ảnh của một bãi biển Cửa Đại thơ mộng, xinh đẹp ngày cũ đã dần được khôi phục.

Ở biển Cửa Đại có một đặc sản mà dù ghé bất cứ điểm bán nào dù là nhà hàng hay bình dân bạn đều có thể được thưởng thức với hương vị tuyệt hảo là cá đuối nướng. Mùa hè này là thời điểm không thể thích hợp hơn để mọi du khách ghé Cửa Đại tìm lại những ký ức đẹp bên bờ biển ngày nào…

“Chill” cùng An Bàng - Tân Thành

Với những du khách trẻ tuổi, có lẽ biển An Bàng - Tân Thành (phường Cẩm An) nổi tiếng hơn trong mắt họ với nhiều hoạt động, sự kiện náo nhiệt trong vài năm gần đây.

Những bản nhạc, vũ điệu đa quốc gia ngân nga bên bờ biển cộng thêm phiên chợ đường phố với hàng loạt trải nghiệm độc lạ trên đường Nguyễn Phan Vinh đủ làm mê hoặc người trẻ vốn ưa thích không khí sôi động. Mùa hè này, tại biển An Bàng sẽ có hoạt động giao lưu Yoga bên biển; chợ phiên làng chài Tân Thành sẽ được duy trì định kỳ thứ 7, Chủ nhật hàng tuần để phục vụ du khách.

Một chi tiết thú vị là hai làng biển chỉ cách nhau vài trăm mét và nằm cùng trên địa bàn một phường Cẩm An này đã lần lượt được trao Giải thưởng ASEAN về du lịch.

Cộng đồng ven biển làng chài An Bàng đoạt Giải thưởng ASEAN về cụm homestay năm 2016; còn cộng đồng làng chài Tân Thành vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN 2023. An Bàng - Tân Thành sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với du khách khi về Hội An. Còn quá nhiều điều hấp dẫn đang mời gọi du khách khám phá hai cộng đồng làng biển đầy sắc màu trong mùa hè này…

Quyến rũ Cù Lao Chàm…

Và không thể bỏ qua không gian biển trong veo, cuốn hút nơi đảo xanh Cù Lao Chàm. Lạc vào biển Cù Lao Chàm, du khách chỉ còn nghe tiếng rì rầm sóng vỗ cùng gió hát.

Hàng loạt bãi tắm như Bãi Ông, Bãi Bấc, Bãi Hương, Bãi Bìm, Bãi Ruộng… đều còn rất đỗi hoang sơ. Thi thoảng, nếu không chú ý du khách còn bị mấy chú khỉ rừng tinh nghịch lén “cuỗm” những phần ăn, thức uống để dở trên bờ rồi phi mất hút vào phía bìa rừng.

Lễ hội Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 trong khuôn khổ Festival biển Hội An - cảm xúc mùa hè. Trong ảnh: Mùa hoa ngô đồng đỏ Cù Lao Chàm năm 2022. Ảnh: Q.T

Trong khuôn khổ Festival biển Hội An, mùa hè này lễ hội “Cù Lao Chàm - Mùa hoa ngô đồng đỏ” lần thứ 2 sẽ trở lại với du khách để chào đón những trải nghiệm thú vị hơn.

Trong đó, điểm nhấn được hứa hẹn khiến du khách mê mệt là khám phá đi bộ dưới biển và ngắm những rặng san hô đầy màu sắc xung quanh đảo vừa được trang thông tin du lịch quốc tế liệt vào nhóm 4 địa điểm ngắm san hô đẹp nhất Việt Nam. Thời gian lý tưởng nhất để trải nghiệm lễ hội hoa ngô đồng cùng các hoạt động liên quan là vào tháng 7 tới đây.

Có quá nhiều sự lựa chọn hấp dẫn từ biển ở Hội An, còn chần chừ gì cho một chuyến đi về với biển ngay trong mùa lễ hội để tận hưởng phút giây sảng khoái và tiếp thêm năng lượng vượt qua mùa hè nóng bức.