Về Cù Lao Chàm mùa lễ hội hoa ngô đồng

Festival miền biển với chủ đề “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ” sắp được tổ chức lần đầu tiên tại Cù Lao Chàm (TP.Hội An), hứa hẹn đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với đảo xanh.

Hoa ngô đồng đỏ ở Cù Lao Chàm đương vào mùa nở rộ. Ảnh: P.Q

Giữa miền xanh thẳm của rừng và biển, những chùm hoa ngô đồng đương vào mùa nở rộ khoe sắc đỏ một góc trời Cù Lao Chàm. Tiếp nối thành công của các sự kiện thuộc Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, Festival “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ” do UBND TP.Hội An tổ chức vào ngày 22 và 23.7 tới đây được kỳ vọng là điểm nhấn để tiếp tục kích cầu du lịch biển đảo với nguyên liệu đặc trưng bản địa.

Ở Cù Lao Chàm, ngô đồng đỏ mọc rải rác khắp đảo từ độ cao 50m đến gần 500m, tập trung trên sườn núi phía tây, từ dốc xóm Mới đến bãi Cụt với chiều dài khoảng 1km. Hoa ngô đồng nở vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 hàng năm trên cành đã trút hết lá, toàn cây như được bao phủ bởi hoa.

Những năm gần đây, Cù Lao Chàm hay được ví là “hòn đảo hoa ngô đồng”. Cây ngô đồng cũng gắn liền với đời sống người dân địa phương với nghề làm võng ngô đồng.

Bên cạnh đó, cây ngô đồng còn có nhiều hữu dụng trong đời sống hàng ngày, hạt và vỏ là nguyên liệu để làm nhiều sản phẩm thân thiện như dầu ngô đồng, kem chống nắng, thực phẩm, túi xách…

Ở Cù Lao Chàm, đoạn đường từ Bãi Làng đến Bãi Xếp được xem là con đường hoa ngô đồng với hàng chục cây ngô đồng mọc thành cụm phủ bóng đỏ rực mỗi mùa hoa về.

Khi hoa ngô đồng đã dần trở thành biểu tượng về vẻ đẹp của Cù Lao Chàm, việc hình thành một lễ hội gắn với loài cây này là nỗ lực để quảng bá giá trị cảnh quan biển đảo, đa dạng sinh học gắn với nền văn hóa bản địa đặc sắc cùng lối sống bền vững của người dân Cù Lao Chàm đến du khách.

Hoa ngô đồng mọc nhiều nơi ở Cù Lao Chàm. Ảnh: P.Q

Bà Huỳnh Thị Thùy Hương - Phó Trưởng phòng Truyền thông và phát triển cộng đồng (Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm) cho biết, trong hai ngày diễn ra festival sẽ có nhiều hoạt động như triển lãm các sản phẩm làm từ hoa ngô đồng, giải lắc thúng chai, trình diễn ca nô nghệ thuật, ngày hội thả diều, khai trương tuyến du lịch ngô đồng đỏ, chương trình âm nhạc và ẩm thực… diễn ra tại Bãi Làng, Bãi Ông, Bãi Xếp.

Cùng với đà phục hồi của du lịch Hội An, trong 6 tháng đầu năm 2022 Cù Lao Chàm đón 43,1 nghìn lượt khách tham quan (tăng 121,2% so với cùng kỳ), trong đó có hơn 3,1 nghìn lượt khách quốc tế. Việc tổ chức Festival “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ” tạo thêm xúc tác để thu hút khách về với Hội An nói chung và Cù Lao Chàm nói riêng trong mùa hè này.