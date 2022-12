Về Hội An... thưởng trà

Lễ hội văn hóa trà lần thứ nhất năm 2022 diễn ra tại TP.Hội An từ ngày 30/12/2022 - 1/1/2023 với chủ đề “Tinh hoa trà Việt” hứa hẹn mang lại không gian mới mẻ, tao nhã để mọi người cảm nhận một nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Trình diễn quy trình pha trà tại buổi giới thiệu thông tin về sự kiện. Ảnh: S.L

Khơi gợi ký ức

Đây là sự kiện góp phần tôn vinh giá trị lịch sử và nét văn hóa đặc sắc về trà và sản phẩm liên quan đến trà Việt, qua đó hướng đến xây dựng lễ hội thường niên, tạo ra sản phẩm du lịch mới phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Tại lễ hội văn hóa trà lần này sẽ có các hoạt động: trình diễn, giao lưu giữa các nhà trà, nghệ nhân với du khách; giới thiệu các sản phẩm trà trên mọi miền đất nước; các show trình diễn về trà; lễ dâng trà đầu năm mới; các cuộc thi về nhiếp ảnh, thơ, chương trình biểu diễn nghệ thuật…

Đại diện Công ty TNHH Thảo Bách Việt - đơn vị thực hiện lễ hội cho hay, trong 3 ngày lễ hội sẽ có gần 30 nhà trà tham dự cùng khoảng 10 - 15 không gian nhà trà dân gian, trà vỉa hè và trà lễ hội cùng các show diễn về trà các vùng miền. Các nhà trà không về dự trực tiếp cũng sẽ gửi phẩm trà trên toàn quốc, sau lễ hội TP.Hội An sẽ sở hữu bộ sưu tập sản phẩm trà độc đáo của Việt Nam.

Phong thái uống trà ở Hội An mang nhiều nét tao nhã. Hiện nay ở một số nhà cổ còn không gian sân trời có bình phong đẹp, nơi đây để uống trà, ngâm thơ, trao đổi công việc… Nói đến trà, các tiệm buôn ở Hội An còn lưu giữ nhiều trà cụ.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng VH-TT TP.Hội An cho biết, việc tổ chức lễ hội trà ở Hội An hoàn toàn có cơ sở và khơi gợi lại dấu ấn của trà với thành phố này trong quá khứ. Hội An từng là một xứ sở buôn bán, trung chuyển, sử dụng trà hết sức nổi bật.

Tại địa phương trước đây, trong bất cứ lễ nghi nào dấu ấn của trà cũng rất đậm nét. Hội An từng có một xưởng chè rất nổi tiếng trước năm 1945. Vào các thế kỷ trước, trong số vật phẩm người Hội An tiến cống lễ vạn thọ của nhà vua có trà. Tư liệu của các dòng họ, hiệu buôn trong phố cổ thì cũng có nội dung buôn bán trà.

Không chỉ là sản phẩm du lịch đơn thuần

Theo ông Võ Phùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, sự kiện sẽ giúp ích rất nhiều cho Hội An, trước mắt là thêm một lý do để du khách về với Hội An trong dịp đầu năm mới cũng như làm không gian du lịch ở đây sang trọng, tinh tế hơn.

Các chương trình thưởng ngoạn trà trong nhà cổ cần chọn các ngôi nhà phù hợp để dấu ấn của trà không chỉ hiện hữu trong 3 ngày diễn ra lễ hội mà sẽ được chính cư dân bản địa tiếp biến trong tương lai.

Không gian trầm mặc của đô thị cổ Hội An được đánh giá là đặc biệt phù hợp cho việc thưởng trà, thư giãn, tĩnh tâm về chiều sâu quá khứ, chiều sâu văn hóa của vùng đất. Với dự kiến diễn ra thường niên, lễ hội văn hóa trà được chờ đợi sẽ thoát khỏi “tấm áo” một sản phẩm du lịch.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Đây không đơn thuần là sự kiện kích cầu du lịch, mục đích lớn nhất là góp một lối mở quan trọng để quảng bá văn hóa trà Việt Nam.

Từ đây thành phố hy vọng sẽ hình thành không gian hoạt động về đêm để thưởng ngoạn trà ngay ở cộng đồng cư dân phố cổ Hội An. Người dân Hội An sẽ học được cách pha trà từ nhà tư vấn tại sự kiện để có sản phẩm phổ biến, lan tỏa rộng rãi và đi liền cùng thương hiệu Hội An trong tương lai”.