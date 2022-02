Hội An trong những ngày Tết Nhâm Dần 2022 ngập tràn du khách thập phương về trẩy hội, cầu an. Chỉ dấu này báo hiệu ngày phục hồi của ngành du lịch địa phương đang đến gần.

Đã rất lâu rồi Hội An mới nườm nượp khách du lịch. Ảnh: Q.T

Rộn rã ngày xuân

Dù phải hủy một số sự kiện giải trí, nghệ thuật theo quy định phòng chống dịch nhưng từ ngày mùng 1 Tết trở đi, không khí phố Hội luôn chộn rộn thanh âm của mùa xuân và du khách. Dường như tâm trạng bí bách trong một thời gian dài không thể đi du lịch của mọi người càng khiến Hội An trở thành “thỏi nam châm” thu hút khách hội tụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan (qua vé) và lưu trú trên địa bàn tỉnh từ ngày 31.1 đến 6.2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần) đạt 44.800 lượt (tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.800 lượt (tăng 2,4 lần so với năm 2021) và khách nội địa ước đạt 42.000 lượt (tăng gấp 2,3 lần so với năm 2021).

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An thông tin, lượng khách tăng qua từng ngày trong dịp tết. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 đón khoảng 5 nghìn lượt thì từ mùng 3 trở đi trung bình mỗi ngày Hội An đón được khoảng 10 nghìn lượt khách.

Đô thị cổ mùa tết này làm mới mình dựa trên những sản phẩm văn hóa đặc trưng đã cuốn hút du khách lâu nay. Bài chòi ngoài hô hát trực tiếp còn được tương tác theo hình thức trực tuyến để phục vụ du khách phương xa.

Các điểm đến được kết nối, thiết kế trải nghiệm mới mẻ hơn như làng nghề truyền thống - phố cổ Hội An - Công viên Ấn tượng Hội An; phố cổ Hội An - làng nghề truyền thống - trải nghiệm quy trình “Trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa”…

Kỳ vọng tiếp nối được không khí rộn ràng của hoạt động du lịch, cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp du lịch đều có nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút, níu chân du khách.

Du khách tham gia chương trình “Về phố Hội du xuân” sẽ được giảm 50% giá vé tham quan. Đoàn từ 8 khách trở lên sẽ được giảm 50% giá vé tham quan. Công viên Ấn tượng Hội An thực hiện miễn phí vé vào cổng với hàng trăm góc check-in, trải nghiệm miễn phí hơn 20 mini show dân gian, đương đại.

Du khách nô nức du xuân Hội An dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Q.T

Các cơ sở lưu trú đồng loạt tung nhiều combo khuyến mãi cho khách lẻ, khách nhóm, khách đoàn với mức giá khá mềm, chỉ khoảng 1 triệu đồng/phòng cho phòng lưu trú cao cấp với nhiều tiện ích đẳng cấp.

Bà Dương Vân Nguyên - Giám đốc kinh doanh La Siesta Hội An Resort & Spa cho hay, đơn vị không còn phòng trống xuyên suốt dịp Tết Nguyên đán. Hy vọng đà phục hồi này sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Chỉ dấu phục hồi

Dịp Tết Nguyên đán 2022 là đòn bẩy rất tốt để Hội An cũng như Quảng Nam tạo đà phục hồi du lịch. Việc cơ bản bao phủ vắc xin cho cộng đồng là điều kiện đủ để trợ sức cho ngành du lịch. Số liệu cho thấy ca mắc Covid-19 ở TP.Đà Nẵng cũng như TP.Hội An trong dịp Tết Nguyên đán đều ở mức cao; tuy nhiên điều này không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch du xuân của du khách.

Khách nội địa tham quan phố cổ Hội An trong những ngày tết theo từng nhóm nhỏ. Ảnh: Q.T

Ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Đầu bếp Quảng Nam, chủ nhà hàng Deckhouse An Bàng (Hội An) cho rằng, dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng tâm lý của du khách rõ ràng đã có sự cởi mở hơn rất nhiều so với năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực để kỳ vọng cho sự phục hồi du lịch Quảng Nam trong năm nay, nhất là ở quãng thời gian khởi động chạy đà cho Năm du lịch quốc gia 2022 được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Các điểm đến ngoài Hội An có không gian mở như “Quán trọ lữ khách” (Điện Bàn), Khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh (Phú Ninh), Vinpearl Nam Hội An (Thăng Bình)… cũng thu hút một lượng khách đáng kể trong dịp này. Thông tin từ đơn vị lữ hành cũng như một số khách sạn, đã có một lượng khách quốc tế đáng kể đặt lịch cho chuyến du lịch đến Quảng Nam vào thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023 và chỉ chờ ngành du lịch được mở cửa toàn diện. Hạn mốc chậm nhất để mở cửa du lịch quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là dịp đại lễ 30.4 và 1.5.2022, trong đó khuyến khích mở cửa sớm hơn (có thể là cuối tháng 3.2022) nếu đáp ứng tốt các điều kiện.

Ông Đinh Văn Lộc - Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt - Đà (VIETDA Travel) cho biết, việc Quảng Nam triển khai phát triển du lịch xanh trong thời gian qua cũng là một điểm nhấn, tạo ấn tượng lớn để thuyết phục du khách chọn nơi này cho chuyến du lịch bởi yếu tố an toàn trong chuyến đi hiện rất được đề cao. Với Năm du lịch quốc gia đã cận kề thì Quảng Nam càng có cơ sở để tin tưởng du lịch địa phương sẽ phục hồi, sớm trở lại là một điểm đến yêu thích của du khách nội địa lẫn quốc tế.