Về Quảng Nam mùa biển gọi…

Nhiều bãi biển nằm ở ngoại ô Quảng Nam sở hữu không gian thanh bình cùng những trải nghiệm hấp dẫn đang mời gọi du khách trong dịp lễ dài ngày tới đây.

Biển Cửa Đại dần khôi phục vẻ đẹp. Ảnh: Q.T

Sắc màu biển Hội An

Hội An vẫn là điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách khắp nơi trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tới đây. Với thời tiết nóng bức ngày hè, bãi biển An Bàng, phường Cẩm An (cách trung tâm TP.Hội An khoảng 5km) chắc chắn sẽ là địa điểm hấp dẫn để du khách giải nhiệt và “xả stress”.

Hầu khắp mọi điểm dừng chân ở biển An Bàng luôn sẵn sàng bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đa sắc màu để chào đón du khách. Đây hiện là bãi biển tập trung đông đảo nhất du khách quốc tế ở Quảng Nam.

Cách đó chỉ vài trăm mét là làng chài Tân Thành với chợ phiên Tân Thành (đường Nguyễn Phan Vinh) là một điểm hẹn cũng hết sức thú vị để du khách thỏa sức mua sắm sản vật bản địa vào mỗi dịp cuối tuần. Về với An Bàng - Tân Thành dịp lễ này, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không gian nghệ thuật đường phố, vẽ tranh, vẽ thư pháp…

Một lựa chọn về biển khác ở ngoại vi Hội An cho những du khách thích trải nghiệm không gian thanh bình là biển Cửa Đại. Tình trạng sạt lở tại bãi biển này đã giảm thiểu, cát bồi tạo bãi ổn định hơn và Cửa Đại đang dần khôi phục vẻ đẹp ngày nào. Gần đây, bãi tắm Cửa Đại cũng được chỉnh trang nên mùa hè này là khoảng thời gian tuyệt vời để du khách đến và tìm lại ký ức cùng biển Cửa Đại…

Một thoáng Hà My

Xa một chút về phía bắc, biển Hà My (phường Điện Dương, Điện Bàn) vẫn thưa vắng dù vào ngày cuối tuần. Một đôi du khách nước ngoài lững thững tản bộ để lại dấu chân trần trên cát; mấy nhóm bạn trẻ đang thỏa sức chơi các trò chơi bãi biển cùng nhau và vài con diều lơ lửng trên bầu trời.

Một thoáng biển Hà My. Ảnh: Q.T

Ngoài kia, những làn sóng xanh mặc sức vỗ cấp tập vào dải cát trắng phau. Sẽ là những phút giây dịu êm khi bạn bỏ lại hết mọi xô bồ cuộc sống để ngả lưng bên bờ biển, thưởng thức một vài món đặc sản dân dã vùng bãi ngang này.

Năm 2017, biển Hà My từng được tờ báo lâu đời bậc nhất nước Anh là Telegraph xếp vào tốp 16 bãi biển đẹp nhất châu Á. Do cư dân địa phương có sở thích đổ dồn về một bãi biển dân sinh khác gần đó nên bãi tắm Hà My luôn trong trạng thái hoang sơ, tĩnh lặng trong hầu khắp các thời điểm.

Biển Hà My chỉ cách trung tâm TP.Hội An khoảng 5km. Xung quanh biển Hà My có nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú chất lượng với nhiều phân khúc đa dạng để du khách lựa chọn nếu muốn tận hưởng dài hơn kỳ nghỉ của mình ở nơi này.

Mới mẻ Cửa Khe

Xuôi về phía nam Hội An hơn 10km, làng biển Cửa Khe (xã Bình Dương, Thăng Bình) cũng trở mình chờ đón du khách. Địa điểm vừa tổ chức lễ hội văn hóa miền biển Thăng Bình 2023 này vẫn không ngừng làm mới mình với mong muốn hướng đến du lịch xanh, bền vững.

Thông tin từ HTX Du lịch cộng đồng làng Cửa Khe, trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này, tại biển Cửa Khe sẽ có các dịch vụ trải nghiệm kéo lưới, thể thao, thả diều, lửa trại, cắm trại lưu trú tại biển…

Nằm giữa hai khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí lớn là Hoiana và Vinpearl Nam Hội An, làng biển Cửa Khe là một trải nghiệm đáng thử nếu du khách muốn kiếm tìm trải nghiệm mang đậm hơi thở miền biển xứ Quảng.

Hiện không gian bãi biển này đã được bài trí, sắp xếp lại với nhiều góc “check-in” độc đáo được chế tác từ nguyên vật liệu thân thiện đậm nét bản địa như tre, củi khô, lá dừa…