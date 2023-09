Tăng mạnh lượt khách tại các điểm bảo tàng, di tích ở Hội An

M.K | 10/07/2023 - 16:48

(QNO) - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết, lượt khách tham quan đến các điểm bảo tàng, di tích trong Khu phố cổ Hội An do đơn vị này quản lý tăng 411,91% so với cùng kỳ năm ngoái.