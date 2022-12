Xu thế lưu trú xanh

Chuyển mình và không ngừng hoàn thiện qua mỗi ngày, một số cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đang tự làm mới mình để bắt nhịp xu thế du lịch xanh.

Rác thải tại An Villa sẽ được chia thành 8 loại để thuận lợi trong công tác quản lý, tuần hoàn. Ảnh: Q.T

Xanh ở từng công đoạn

An Villa (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) có 6 đơn vị phòng. An Villa tựa như ngôi làng nhỏ ở miền quê với những mái nhà thấp cùng đường vào quanh co. Từ quầy lễ tân, muốn đến từng phòng cũng phải di chuyển men theo từng ngách dưới tán cây xanh rợp bóng.

Ngay từ đầu vào, An Villa nhập hàng với tiêu chí giảm thiểu tối đa phát thải khó tái chế. Cơ bản là mọi sinh hoạt của khách khi lưu trú tại đây sẽ không còn tiếp xúc với đồ nhựa dùng một lần.

Các giải pháp thay thế có thể do khách sạn tự sáng chế hoặc kết nối cùng các nhà cung cấp “đong đầy” tại Hội An để phục vụ. Rác ở đây được phân thành 8 loại. Và chỉ có loại rác không thể tái chế mới được đưa ra ngoài để xử lý, những loại rác còn lại đều có thể là… tài nguyên, giúp bảo vệ môi trường lẫn tăng hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Tâm - quản lý An Villa chia sẻ, ban đầu cơ sở cũng đã tính phương án để việc vận hành hài hòa cùng thiên nhiên và hoàn toàn ủng hộ khi được tiếp cận bộ tiêu chí du lịch xanh của Quảng Nam.

Ngay ở khâu đặt phòng, du khách cũng sẽ được tư vấn về xu hướng lưu trú xanh của đơn vị cùng với thông điệp về việc không cung cấp đồ nhựa dùng một lần. Một điều quan trọng để có thể thực hiện được là đội ngũ lao động tại đơn vị cũng phải hiểu, ủng hộ và có kỹ năng về thực hành xanh vì họ là người trực tiếp tham gia hầu hết các khâu.

Lưu trú tại Sea’Lavie Boutique Resort & Spa, du khách sẽ được chia sẻ kiến thức, công thức về sống xanh để tự chăm sóc sức khỏe cho mình.

Thời gian qua, Sea’Lavie Boutique Resort & Spa (phường Cẩm An, TP.Hội An) cũng đã “gia nhập” nhóm các đơn vị lưu trú tiên phong thực hành du lịch xanh. Ngoài việc quản lý, tuần hoàn rác thải, đơn vị còn xây dựng được mô hình vườn thảo dược ngay tại khách sạn.

Vườn thảo dược này sẽ kết nối cùng vườn thảo dược hữu cơ, sinh thái tại địa phương để tạo ra sản phẩm giáo dục trải nghiệm cho khách quan tâm đến môi trường và sử dụng chính sản phẩm này để chăm sóc sức khỏe (spa) cho du khách.

Tại Sea’Lavie Boutique Resort & Spa hiện tại có chuyên gia về y học cổ truyền để đào tạo cho người lao động cũng như phát triển các sản phẩm giới thiệu cho khách về cách tiếp cận cuộc sống giảm thiểu tác động đến môi trường.

Theo đại diện quản lý khách sạn, du khách lưu trú tại đây nếu có nhu cầu sẽ được chia sẻ mọi kiến thức, cách thức để “sống xanh”, tạo ra các phương pháp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bản thân hàng ngày chứ không chỉ trong thời gian lưu trú tại khách sạn.

Lợi ích thiết thực

Cũng là đơn vị tích cực tiếp cận các giải pháp vận hành du lịch xanh, qua thời gian La Siesta Hoi An Resort & Spa đang dần thu được nhiều tín hiệu tích cực. Cơ sở này hiện giảm được 20 - 30% tiền điện hàng tháng so với trước. Giảm được ít nhất 1/3 rác thải sân vườn ra môi trường.

Bên cạnh đó, là hơn 100 triệu đồng mỗi năm kinh phí mua túi ny lon sau khi chuyển sang dùng túi giấy. Quan trọng hơn nữa là việc hệ thống nhân viên của đơn vị đã có nhận thức rất mới về cuộc sống xanh, để áp dụng, lan tỏa vào cả cuộc sống gia đình, cộng đồng chứ không chỉ gói gọn khi làm việc ở khách sạn.

Việc quản lý rác thải mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Ảnh: Q.T

Hiện nay, có khoảng 10 cơ sở lưu trú ở địa phương đã áp dụng rất tốt quy trình vận hành du lịch xanh để tiếp cận chứng chỉ du lịch xanh Quảng Nam. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng đã hướng dẫn quy trình mang tính hệ thống và tổng thể mà cơ sở lưu trú hoặc nhà hàng có thể áp dụng theo từng cấp độ.

Bà Vũ Mỹ Hạnh - Giám đốc Công ty Giải pháp môi trường REED và Green Youth Collective, đơn vị tư vấn trong các chương trình về quản lý rác thải tại nguồn cho TP.Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay: “Mọi người cứ hình dung mỗi cơ sở lưu trú phải vài tuần mới chuyển rác đi xử lý một lần thì vấn đề rác thải tại TP.Hội An sẽ không trở nên trầm trọng như hiện tại. Và thực tế tại TP.Hội An đã chứng minh một khi doanh nghiệp tiết giảm, kiểm soát được rác thải thì cũng chính là đang tăng hiệu quả kinh tế cho chính họ”.

Theo ông Phan Xuân Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, thực ra việc tiếp cận, thực hành du lịch xanh không khó, quan trọng là chúng ta có chấp nhận thay đổi và kiên trì hay không.

Du lịch xanh không đơn thuần là tạo ra sản phẩm xanh mà là sự chuyển đổi nhận thức, làm mới lại chính mình. Một khi tạo ra được một cộng đồng du lịch đủ lớn vận hành theo nền tảng này thì tự khắc thương hiệu du lịch Quảng Nam sẽ lan tỏa mạnh mẽ và chính các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi lớn với lối đi này.