Yêu cầu phương tiện trang bị đúng thiết kế (Clip)

(QNO) – Muốn vận chuyển khách du lịch tuyến đường biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm, chủ doanh nghiệp, phương tiện tàu thuyền phải đáp ứng những quy định bắt buộc về đăng kiểm hiện nay.

Yêu cầu bắt buộc

Dự kiến cuối tháng 4 Công ty Du lịch Cù Lao Xanh sẽ đưa tàu SB của mình đi đăng kiểm định kỳ. Những năm trước công việc này tương đối thuận lợi nhưng thời điểm hiện tại trở thành áp lực đối với doanh nghiệp vì phải bổ sung thêm các trang bị theo yêu cầu bắt buộc từ đơn vị đăng kiểm và cơ quan quản lý.

“Trước đây tàu thường để trống 2 cửa đầu đuôi cho thoáng mát nhưng bây giờ phải bịt kín hoàn toàn. Mặc dù họ cho phép mở thêm một ô cửa nhỏ trên trần nhưng bên trong rất ngột ngạt”, ông Lê Xuân Nguyên – Giám đốc điều hành tour của Công ty Du lịch Cù Lao Xanh nói và cho biết công ty đang cấp tốc gia cố, bổ sung thêm các trang bị theo yêu cầu trước khi mang tàu đi đăng kiểm cho kịp mùa du lịch biển.

Ngoài bịt kín mui và đuôi tàu, các doanh nghiệp còn được yêu cầu bố trí thêm vách ngăn, phao bè và 4 chiếc búa... Theo ông Lê Xuân Nguyên, để búa trên tàu hay dựng vách ngăn tuy không phải vấn đề lớn nhưng bất hợp lý, bởi nếu chẳng may xảy ra sự cố chìm tàu dùng búa đập kính thoát hiểm trong tình huống hoảng loạn rất ít khả thi, chưa kể dưới nước khó có thể dùng búa đập kính được.

“Một số quy định rất máy móc không thực tế, chỉ thêm phiền phức và tốn tiền doanh nghiệp”, ông Nguyên nói. Để bổ sung, hoàn thiện các trang thiết bị, ước tính mỗi tàu SB tốn gần 100 triệu đồng, với các doanh nghiệp vận tải khách Cù Lao Chàm, số tiền trên khá lớn, nhất là trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay.

Theo quy định, tàu chuẩn SB phải được bịt kín mui trần nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, nhất là không bị sóng văng vào người, nhưng trong quá trình hoạt động trước đây các chủ phương tiện đã tự ý tháo dỡ 2 cửa thoát hiểm trước sau để tàu thông thoáng. Sau vụ tai nạn chìm tàu cuối tháng 2 vừa qua, các cơ quan quản lý đã siết lại quy định này bằng cách yêu cầu tất cả ca nô chuẩn SB phải trang bị theo đúng thiết kế ban đầu.

Đại diện Công ty Du lịch Hội An Xanh cho rằng, tham quan du lịch phải thoải mái, mát mẽ, ngột ngạt quá khách sẽ không đi. Ngoài ra, còn liên quan đến vấn đề an toàn khi xảy ra sự cố tai nạn, chưa kể nếu bịt kín 2 đầu tàu quá trình lên xuống tàu làm thủ tục mỗi khi xuất bến cũng rất bất tiện.

{CLIP} - Các tàu cao tốc SB đang được gia cố, sửa chữa tại bến Sông Hội:

Trong vụ tai nạn chìm tàu xảy ra trên vùng biển Cửa Đại khiến 17 người thiệt mạng cuối tháng 2 vừa qua, một trong những nguyên nhân khiến số người tử vong cao được cho là do tàu quá kín nạn nhân không thoát ra ngoài. Nhiều ý kiến cũng đã đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét thay đổi, nhưng đến nay vẫn chưa có tín hiệu khả quan, ngược lại tàu SB đã kín nay càng kín hơn.