Kinh tế Dự lường thu ngân sách Quảng Nam 2025 cần sát diễn biến nền kinh tế (QNO) - Sáng 14/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam làm việc với Cục Thuế chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 HĐND tỉnh khóa X.

Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với Cục Thuế

Nội dung làm việc bàn thảo các nội dung quan trọng như: tình hình thu ngân sách năm 2024, việc xử lý, thu hồi nợ thuế, kiểm soát kê khai, nộp thuế của các cá nhân, dự kiến thu ngân sách năm 2025...

Theo Cục Thuế, ước thu ngân sách năm 2024 khoảng 21.700 tỷ đồng, đạt 108% dự toán, tăng 1% so năm 2023. Dự kiến thu ngân sách năm 2025 khoảng 20.000 tỷ đồng, bằng 92,25 so ước thực hiện năm 2024. Tổng số tiền thuế nợ (tính đến ngày 31/10/2024) hơn 2.187 tỷ đồng, giảm 322 tỷ đồng so 31/12/2023 (tương đương giảm gần 12,8%).

Tính đến ngày 31/10/2024, toàn ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý cấp 41.688 mã số thuế cho người nộp thuế; tiếp nhận đạt 99,5% hồ sơ khai thuế (106.265 hồ sơ).

Thống kê, so cùng kỳ, có khoảng 1.059 doanh nghiệp mới thành lập (giảm 5%), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 9.623 doanh nghiệp (tăng 13%). Tuy nhiên, chiều ngược lại, có khoảng 1.176 doanh nghiệp tạm ngừng, nghỉ kinh doanh (tăng 9%).

Theo ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục Thuế, để bảo đảm nguồn thu nội địa năm 2025 đạt và vượt dự toán giao thì khó nhất vẫn là nguồn thu từ sử dụng đất. Việc thực hiện một số kiến nghị của kiểm toán nhà nước, thanh tra Chính phủ còn kéo dài nhiều năm cần có sự chung tay của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Công tác phối hợp quản lý thu thuế còn nhiều hạn chế khi một số đơn vị, địa phương chưa chủ động phối hợp hay tổ chức công tác phối hợp theo đoàn liên ngành còn gặp khó khăn do phân định cụ thể nhiệm vụ phối hợp, do ảnh hưởng công tác chuyên môn...

Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Văn Tiếp giải trình tình hình thu ngân sách 2024 và dự kiến thu ngân sách 2025

Cục Thuế kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân như giảm, gia hạn thuế phí, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu tiền sử dụng đất còn nợ.

Ngoài ra, khẩn trương ban hành giá đất cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn ngân sách nhà nước đang nợ cho các doanh nghiệp xây dựng để các doanh nghiệp này nộp thuế cho nhà nước, thu hồi mỏ các doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Cục Thuế còn yêu cầu tăng cường phối hợp các sở, ngành và thuế chống thất thu kinh doanh thương mại điện tử, điều chỉnh giá tài nguyên...để tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách cho biết, Ban sẽ tổng hợp các kiến nghị của Cục Thuế trình Thường trực HĐND tỉnh. Cục Thuế cần hoàn thiện cụ thể báo cáo theo hướng phân tích việc tăng, giảm các nguồn thu, nhất là dự lường năng lực thu ngân sách năm 2025 tương đối xác thực, hợp lý từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế địa phương.

Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ kiến nghị kiểm toán sàng lọc, thẩm tra xác đáng các vụ nợ đọng thuế, những vụ việc kéo dài, không thể giải quyết, giúp ngành thuế có thể giảm tỷ lệ nợ đọng thuế và đạt dự toán năm 2025.