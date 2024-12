Xã hội Dương Thị Tuyền và những chuyến xe chở lòng nhân ái lên vùng cao (QNO) - Nhiều năm nay, chị Dương Thị Tuyền (SN 1990, trú tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) thường xuyên chuyên chở những "chuyến hàng" rất đặc biệt. Chị quyên góp quần áo cũ, nhu yếu phẩm rồi chất đầy xe tải, chở lên phân phát cho đồng bào ở núi cao.

Chị Dương Thị Tuyền quyên góp áo quần cũ. Ảnh: NHƯ TRANG

Chiếc xe tải nhỏ đậu trước cửa hàng nội thất nhà chị Tuyền dường như trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều người dân ở đây.

Cửa xe luôn để mở làm chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng theo lời chị Tuyền, phòng khi không có người đứng nhận đồ quyên góp thì ai hảo tâm sẽ đến chủ động ủng hộ tại xe. Ngày này qua tháng khác, hễ nhà nào có áo quần cần quyên góp, họ xếp cẩn thận vào bao tải rồi mang đến đặt ở bên trong xe.

Vài ngày cách nhau, chị Tuyền lại thu xếp và chọn lọc lại rồi đóng thùng. Những ngày cuối tuần, chị tranh thủ lái xe tải ra TP.Đà Nẵng liên hệ một số nhà hảo tâm để xin thêm nhiều loại đồ đông, đồ hè phù hợp với từng lứa tuổi. Đồ đạc và nhu yếu phẩm quyên góp đủ một chuyến xe, chị lại mang chia sẻ với đồng bào ở huyện Nam Giang, huyện Bắc Trà My, Nam Trà My.

Khi được hỏi về chuyến đi đáng nhớ nhất, chị Tuyền liền nhắc đến Chà Vàl (huyện Nam Giang). Sau đợt quyên góp cả tấn áo quần, nhu yếu phẩm như mì tôm, cá khô, gạo... chị đi cùng chồng và một người bạn. Trên chiếc xe tải cũ kỹ, chị gieo hi vọng sẽ mang đến yêu thương cho những người thực sự cần.

"Đi đường xa cả ngày trời mới đến nơi, đất đá lởm chởm, xe ôm cua mải miết khiến tôi rất sợ. Nhưng sau khi gặp người dân ở đây, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Họ rất quý nghĩa tình của chúng tôi" - chị Tuyền bộc bạch.

Rồi cũng từ những chuyến đi như thế, chị kết nối được với các bạn thanh niên vùng cao. Từ đó, chị dễ dàng nắm bắt thông tin nơi cần chia sẻ.

Anh Pơ Loong Sơn (Nam Giang) cho biết: "Tôi thường nhận các chuyến áo quần của chị Tuyền gởi lên, rồi tập trung bà con trong các thôn phân phát cho họ. Ở đây mọi người quý từng món đồ được tặng, ai cũng biết ơn tấm lòng của chị ấy.

Bà con vùng núi Nam Giang vui mừng khi được nhận quần áo và nhu yếu phẩm. Ảnh: NHƯ TRANG

Cứ vài tháng, chị lại gom góp theo khả năng rồi lên đường. Hoặc khi chị bận bịu việc mua bán, chị liên hệ một số nhà xe gửi các kiện hàng và nhờ tình nguyện viên vùng cao phân phát giúp.

Đầu mùa đông năm nay, chị lại gửi áo quần mùa đông cho điểm trường Ông Phụng (thôn 2, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My).

Giữa mùa, chị tiếp tục vận động quyên góp gửi cho một số xã sát biên giới thuộc huyện Nam Giang. Đợt này, ngoài áo quần, chị còn kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ chăn, chiếu để giúp bà con có giấc ngủ ấm.

Chị Lưu Thắm chia sẻ: "Nhà có nhiều đồ bé gái, nghe Tuyền đang quyên góp, tôi liền lo thu xếp đồ đi gởi. Tuy không đáng bao nhiêu, nhưng tôi luôn muốn đồng hành cùng với chuyến xe nghĩa tình này".

Còn chị Nguyễn Thị My My thấy thông tin chị Tuyền chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, chị My cũng tranh thủ gom góp đồ sơ sinh gửi lên ủng hộ. Nhắc đến chị Tuyền, ai ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh người phụ nữ chân chất, hiền lành đi quyên góp giúp các mảnh đời khốn khó ở núi cao.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Tuyền nói: "Những điều mình làm còn nhỏ nhặt lắm, nhưng mình vẫn muốn góp chút một giúp đời. Bây giờ mình chỉ mong sao có thêm bạn đồng hành và đường sá lên núi dễ dàng để chặng đường đi đỡ vất vả". Nói rồi chị Tuyền tiếp tục khuân vác mấy thùng áo quần mới chọn lọc, chuẩn bị cho chuyến hành trình chở lòng nhân ái giúp đồng bào núi cao...