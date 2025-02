Xã hội Duy Xuyên tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn (QNO) - Ngày 3/2, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên tổ chức buổi họp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.

Quang cảnh buổi họp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: T.S

Báo cáo tại buổi họp mặt cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, huyện Duy Xuyên chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản trợ cấp cho đối tượng chính sách theo đúng quy định. Theo đó, tiếp nhận và chuyển đầy đủ 9.349 suất quà của Chủ tịch nước, 16.132 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công và 687 đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 34 của HĐND tỉnh Quảng Nam với tổng kinh phí 11,16 tỷ đồng.

Hô hát bài chòi tại buổi họp mặt. Ảnh: T.S

Cạnh đó, lãnh đạo huyện Duy Xuyên đi thăm, trao tặng 228 suất quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, thăm các đối tượng thuộc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và Trung tâm Phụng dưỡng người có công Đà Nẵng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên vận động các tổ chức, cá nhân tặng 4.950 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em đặc biệt khó khăn với trị giá gần 2,8 tỷ đồng. Mặt khác, huyện Duy Xuyên đi thăm, tặng quà cho các gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn.

Xã Duy Trinh tuyên truyền trực quan mừng Đảng mừng xuân. Ảnh: T.S

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, góp phần tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong dịp tết đến xuân về.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ ổn định. Từ ngày 15/12/2024 đến 2/2/2025, lực lượng Công an huyện Duy Xuyên phát hiện 3 vụ, 5 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, thu giữ 22,8kg pháo hoa nổ; bắt giữ 6 vụ, 13 đối tượng phạm tội về ma túy. Tai nạn giao thông xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Nhiều hoạt động thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi ở Duy Xuyên trong dịp tết. Ảnh: T.S

Thời gian đến, huyện Duy Xuyên tập trung triển khai và phấn đấu thực hiện hoàn thành 12 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt là chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025 bảo đảm 100% chỉ tiêu giao…