[eMagazine] – Điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Bằng nhiều cách làm hay, biết tận dụng và phát huy sức mạnh trong các tầng lớp nhân dân mà phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tạo sức mạnh lan tỏa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước năm 2021, xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) là "điểm nóng" về tình hình an ninh trật tự do thường xuyên xuất hiện nhiều thanh niên ngoài địa phương đến địa bàn gây rối, trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều vụ trộm cắp chó, gà, nông sản hoặc một số tài sản có giá trị xảy ra ngay cả ban ngày, khiến người dân bất an.

Trước tình hình đó, ngay khi nhận công tác về địa phương, lực lượng công an chính quy xã Bình Định Bắc thành lập CLB Phòng chống tội phạm và huy động 14 người dân tham gia.

Ra mắt CLB Phòng chống tội xã Bình Định Bắc. Ảnh: PV

Thiếu tá Trần Công Rin – Trưởng Công an xã Bình Định Bắc cho biết, ngay khi thành lập, CLB phân ca trực, mỗi ca khoảng 8 thành viên thường xuyên tuần tra kiểm soát khu dân cư có thanh niên tụ tập về đêm và các “điểm nóng” an ninh trật tự. Đồng thời thành lập nhóm zalo tiếp nhận tin báo người dân về các vấn đề liên quan an ninh trật tự để kịp thời xác minh, xử lý.

Với cách làm này, CLB Phòng chống tội xã Bình Định Bắc phát hiện xử lý, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, kịp thời ngăn chặn các nhóm thanh niên ẩu đả… Nhờ đó các đối tượng e dè, không dám manh động khi đến địa bàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua giảm đi đáng kể. Người dân tích cực phối hợp với CLB để bảo vệ an ninh, an toàn trong khu dân cư.

CLB Phòng chống tội xã Bình Định Bắc duy trì tuần tra đêm, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Ảnh: PV

Thiếu tá Trần Công Rin cho biết, lực lượng công an xã mỏng và phải tham gia các công việc hành chính trong 2 năm gần đây. Sự ra đời của CLB đã hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân an tâm sinh sống. Và từ mô hình của xã Bình Định Bắc, Thăng Bình đã nhận rộng ra 3 xã Bình Chánh, Bình Định Nam và Bình Lãnh.

[VIDEO] - Hoạt động của CLB Phòng chống tội phạm xã Bình Định Bắc:

Gia đình là tế bào của xã hội. Khi gia đình no ấm, hạnh phúc thì xã hội mới yên bình, phát triển. Song trong thực tế, cuộc sống một số gia đình không phải lúc nào cũng ấm êm và nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Thậm chí nhiều trường hợp mâu thuẫn dẫn đến căng thẳng, xung đột, gây mất an ninh trật tự trong khu dân cư.

Sinh hoạt CLB Gia đình an toàn xã Tiên Lãnh. Ảnh: PV

Từ thực tế này, Hội LHPN xã Tiên Lãnh (Tiên Phước) thành lập CLB Gia đình an toàn ở các thôn trên địa bàn, thu hút hơn 100 cặp vợ chồng từ 18 – 55 tuổi tham gia. CLB tổ chức sinh hoạt thường xuyên, trang bị cho các cặp vợ chồng kỹ năng xử lý những vấn đề xảy ra trong cuộc sống gia đình. Đồng thời, tạo cơ hội để họ chia sẻ cho nhau bí quyết giữ gìn hòa khí, cửa nhà yên ấm.

Hội LHPN huyện Tiên Phước duy trì hiệu quả các mô hình phụ nữ. Ảnh: PV

Bà Lê Thị Na Vi - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Phước cho biết, từ năm 2019 đến nay, toàn huyện thành lập 19 CLB mô hình Gia đình an toàn và 1 mô hình Gia đình văn minh, hạnh phúc ở 15 đơn vị xã, thị trấn. Các CLB duy trì hoạt động với số thành viên trung bình từ 15 - 50, chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ.

Các thành viên tham gia vào CLB đảm bảo tiêu chí trong gia đình như an toàn phòng chống đuối nước, thương tích, tai nạn giao thông; an toàn trên không gian mạng; an toàn trong quan hệ hôn nhân; không vi phạm các tệ nạn xã hội…

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn duy trì 5 CLB cha mẹ nuôi dạy con tốt, 47 tổ phụ nữ không có con vi phạm pháp luật và người thân mắc các tệ nạn xã hội với khoảng 990 thành viên; 9 tổ phụ nữ không vi phạm luật giao thông với khoảng 186 thành viên.

Năm 2022, Hội CCB xã Bình Triều chọn tuyến ĐH-01 đoạn qua tổ 12, thôn 2 để xây dựng tuyến đường CCB tự quản. Đây là tuyến đường liên xã, mật độ phương tiện lưu thông lớn nhưng không có hệ thống camera giám sát. Cạnh đó, nhiều người dân thiếu ý thức thường xuyên vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường khiến người dân địa phương bức xúc.

Mô hình Camera an ninh của Hội CCB xã Bình Triều. Ảnh: PV

Để phát huy vai trò tự quản, cuối tháng 3/2023, Hội CCB xã Bình Triều huy động hội viên và người dân tổ 12 góp kinh phí, lắp đặt 7 camera dọc theo tuyến đường. Trung bình 100m có 1 camera.

Ông Nguyễn Tấn Quang – Chủ tịch Hội CCB xã Bình Triều cho biết, hệ thống camera giám sát này không tích hợp vào hệ thống camera an ninh của Công an xã, mà do Hội CCB tự vận hành. Hội chia sẻ cho người dân trong tổ 12 cùng tham gia vào hệ thống giám sát để tăng hiệu quả hoạt động.

Mặt trận, đoàn thể xã Bình Sa vận động người dân chấp hành các văn bản quy định quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên môi trường. Ảnh: PV

Tại xã Bình Sa, từ 2018 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình “Khu dân cư không khiếu kiện đông người, vượt cấp trái với quy định pháp luật” nhằm giảm đơn thư khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Cạnh đó, duy trì hoạt động của 5 tổ hòa giải với 25 hòa giải viên, phối hợp với các Ban công tác mặt trận thôn chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết mâu thuẫn, bất hòa trong nhân dân. Kết quả là có hơn 40 vụ việc mâu thuẫn đã được hòa giải thành công, ổn định trật tự xã hội, không hình thành điểm nóng trong khu dân cư, tộc họ.

Xã Bình Sa có nhiều dự án trọng điểm đi qua. Do đó, trong công tác quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa có thể phát sinh những vấn đề vướng mắc, ảnh hưởng đến cuộc sống một bộ phận người dân.

"Phát huy vai trò của mặt trận, chúng tôi phối hợp vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công các dự án, công trình trọng điểm, không để xảy ra khiếu kiện đông người, kéo dài” - bà Huỳnh Thị Hai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Sa cho biết.

Mặt trận, Công an huyện Thăng Bình phối hợp ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Thanh Phong - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình cho biết, Thăng Bình là huyện có địa bàn rộng, có cửa ngõ tiếp giáp với 5 huyện, đây là điều kiện thuận lợi, song cũng đặt ra nhiều bài toán về quản lý an ninh trật tự. Những năm qua, với sự phối hợp tốt giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Công an huyện trong tuyên truyền vận động, duy trì hoạt động các mô hình an ninh nên hình hình an ninh trật tự được kiểm soát tốt.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Thăng Bình chia sẻ về vai trò mặt trận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn:

Đơn cử, 106 mô hình Tiếng loa an ninh trên địa bàn huyện duy trì việc phát thông tin cảnh báo lúc 21 giờ hằng đêm để nhắc nhở người dân bảo vệ tài sản. Dù là những thông tin lặp đi lặp lại quen thuộc nhưng là thông tin hữu ích đối với người dân. Vào khoảng giờ này, người dân bắt đầu đóng cổng, gài cửa, cất giữ tài sản cẩn thận. Các đối tượng đang có ý định thực hiện hành vi phạm pháp cũng e dè trước lời cảnh báo.

Mặt trận Thăng Bình kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: PV

Hằng năm, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Giang và Công an huyện phối hợp, lựa chọn địa bàn để xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh, tố giác tội phạm. Đến nay toàn huyện duy trì hoạt động của 41 Tổ tự quản về ANTT với 390 thành viên. Thành lập 6 mô hình Tộc họ tự quản, gồm các tộc họ lớn như Tơ Ngôl (ở xã Tà Pơơ và Đắc Tôi), Alăng (xã La Êê), Zơ Râm (xã Tà Bhing), Hiên (xã Đắc Pring), Pơ Loong (xã Chơ Chun). Cạnh đó, duy trì hiệu quả mô hình Hội viên nông dân tự quản về ANTT tại xã Chà Val, mô hình Camera giám sát an ninh tại thị trấn Thạnh Mỹ, mô hình Tiếng loa an ninh tại xã Tà Bhing…

[VIDEO] - Mặt trận và Công an huyện Tây Giang vận động nhân dân giao nộp vũ khí:

Người dân xã Bình Sa (Thăng Bình) chấp hành tốt quy định pháp luật. Ảnh: PV

Khi ý thức nâng cao, người dân không chỉ chấp hành tốt các quy định pháp luật mà còn phối hợp với lực lượng chức năng trong việc tố giác, đấu tranh phòng chống chống tội phạm.

Điển hình tại xã Bình Sa, thời gian qua, người dân cung cấp cho lực lượng chức năng hơn 160 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh, trật tự. Qua đó, giúp lực lượng chức năng vận động, thu hồi nhiều súng tự chế, pháo nổ và các công cụ hỗ trợ; vận động đầu thú 3 đối tượng có lệnh truy nã và lập hồ sơ đưa nhiều đối tượng vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; xóa bỏ các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã.

Một vụ điển hình vào cuối năm 2022, Trần Duy T. (quê ở xã Bình Hải, Thăng Bình) là đối tượng bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về hành vi giết người đang lẫn trốn trên địa bàn thôn Châu Khê (xã Bình Sa). Ngay khi phát hiện, người dân đã báo tin đến công an và tích cực phối hợp để vây bắt thành công tội phạm nguy hiểm này.

Ông Trương Văn Vũ – Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố là công dân tiêu biểu được UBND tỉnh khen thưởng trong đợt Tổng kết 10 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ảnh: PV

Tại TP.Tam Kỳ, hơn 15 năm qua, khối phố Hòa Nam, phường Tân Thạnh đã giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Thành quả này bênh cạnh ý thức người dân được nâng cao, một phần quan trọng đến từ những nỗ lực của ông Trương Văn Vũ - Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố.

Ông Vũ năng nổ, nhiệt huyết trong mọi việc, xứng đáng với tín nhiệm của người dân trong khối phối. Ông đã tham mưu Mặt trận phường, Trưởng khối phố xây dựng các mô hình điểm về Khu dân cư tự quản về phòng cháy chữa cháy, Khu dân cư thân thiện môi trường...

Nhờ gần dân mà công tác vận động tuyên truyền của ông Vũ khá hiệu quả. Ông phối hợp công an viên nắm địa bàn, bám sát các hoạt động tôn giáo và kịp thời thông tin về tình hình tội phạm các loại cho người dân nắm bắt. Đáng chú ý, ông thường xuyên theo dõi các thanh niên trên địa bàn có biểu hiện hư hỏng và phối hợp với gia đình kịp thời nhắc nhở, giáo dục.

Với ông Vũ, khu dân cư bình yên, người dân an tâm sinh sống là động lực để ông làm tốt nhiệm vụ của mình, mỗi ngày.

Người dân tình nguyện tham gia các mô hình bảo vệ ANTT. Ảnh: PV

Trong 10 năm qua, người dân trên địa bàn tỉnh cung cấp khoảng 10.450 tin tức về ANTT. Trong đó có 3.200 tin giá trị giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án. Qua đó bắt, vận động đầu thú hàng trăm đối tượng truy nã; thu hồi và vận động giao nộp gần 1.400 súng các loại, đạn dược và vũ khí thô sơ.

[VIDEO] - Đa dạng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an nình tổ quốc: