[eMagazine] - Ấm tình mẹ đỡ đầu

(QNO) – Không máu mủ, ruột rà… nhưng tình thương của những người mẹ đỡ đầu không chỉ mang đến làn hơi ấm, khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn nhiều trẻ mồ côi mà còn là sự trợ giúp bằng vật chất hữu ích, giúp những trẻ mồ côi vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu học hành và hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Mới 17 tuổi song em Đỗ Thị Xuân Lộc (xã Tam Thanh, Tam Kỳ) trải qua không ít buồn đau, phiền muộn. Lộc mồ côi ba mẹ khi còn rất nhỏ, ở với bà ngoại đã luống tuổi. Không lâu sau, ngoại cũng mãi mãi rời xa em. Bà Trần Thị Ngọc Trương - dì ruột của Lộc xót thương tình cảnh của cháu nên đón về nuôi nấng, chăm sóc.

Tuy không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, nhưng những nỗ lực và thành tích học tập của Lộc luôn khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhiều năm liền em là học sinh khá, giỏi và hiện đang trong lớp chọn của khối 12, Trường THPT Duy Tân (TP.Tam Kỳ). Lộc chia sẻ, trước ngưỡng cửa tương lai, em cũng nhiều ước mơ, nhưng đành gác lại vì hoàn cảnh…

Em Đỗ Thị Xuân Lộc được Hội LHPN TP.Tam Kỳ nhận đỡ đầu. Ảnh: Q.L

Xúc động trước câu chuyện của Lộc, Hội LHPN TP.Tam Kỳ đã quan tâm, luôn động viên và đứng ra vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ em mỗi tháng 2 triệu đồng thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu.

Tình cảm của những người mẹ ấy mang đến cho Lộc thêm một chỗ dựa tinh thần, nảy nở chồi non hy vọng. Em đã có thêm một khoản kinh phí cho việc học hiện tại và tích góp cho con đường đại học phía trước. Để đáp lại sự yêu thương này, Lộc tự nhủ luôn nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội và sau này có thể giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh như mình.

* * *

“Con ước mơ nhà mình có nhà vệ sinh” - mong mỏi thật thà, bình thường ấy luôn thổn thức trong lòng cô bé đang ở độ tuổi dậy thì Nguyễn Thị Anh Thư (SN 2011, xã Bình Định Bắc, Thăng Bình).

Ba bệnh nặng và mất cách đây 3 năm, bà Nguyễn Thị Hòa Tiến – mẹ của Thư gồng gánh nuôi 2 con ăn học và bà nội đã ngoài 80. Thư khỏe mạnh, song anh trai của em lớn hơn 2 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm màng não, đang cần phẫu thuật.

Gia cảnh khốn khó của gia đình em Nguyễn Thị Anh Thư. Ảnh: Q.L

Cuộc sống cả gia đình đều trông vào gánh ve chai và những ngày làm thuê của bà Tiến. Vai gầy lam lũ sớm khuya, song bà Tiến cũng chỉ có thể đủ lo cơm nước hằng ngày và dành dụm được chút ít để con mua sách, vở, áo quần đến trường. Căn nhà nhỏ thiếu trước hụt sau, không có nỗi một phòng vệ sinh.

Thương mẹ khó nhọc, Thư chẳng dám đua đòi hay chia sẻ ước ao nhỏ bé của mình. Hằng ngày, ngoài giờ đến trường và nỗ lực học hành, Thư chăm chỉ phụ mẹ chăn bò, cơm nước.

Hoàn cảnh của Thư sau đó được Hội LHPN xã Bình Định Bắc quan tâm, hỗ trợ. Và ngay khi chương trình Mẹ đỡ đầu phát động, nắm bắt thông tin từ cơ sở, Hội LHPN huyện Thăng Bình vận động, kết nối một nhà hảo tâm nhận đỡ đầu Thư với mức chu cấp 400 nghìn đồng/tháng.

Niềm vui nhân đôi đến với có bé Thư khi cán bộ phụ nữ huyện và nhà hảo tâm này gặp gỡ, nghe tâm tư của em đã tiếp tục vận động 64 triệu đồng từ nhiều nguồn để xây cho gia đình em một căn bếp và nhà vệ sinh. Ước mơ nhỏ bé, thiết thực nhất với Thư đã thành sự thật.

“Phát động từ cuối năm 2021 đến nay, chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã nhận đỡ đầu 1.080 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ từ 200 nghìn - 1,5 triệu đồng/em/tháng. Và những người mẹ đỡ đầu này sẽ đồng hành cho đến khi các con đủ 18 tuổi. Hy vọng bằng tất cả tình yêu thương, các mẹ sẽ tiếp thêm nghị lực, trở thành điểm tựa để các con vững tin tiến về phía trước”. Chị Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Nam



[Video] - Mẹ con em Thư biết ơn tình cảm của những người mẹ đỡ đầu:

Your browser does not support the video tag.

Theo chân chị Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bình An (Thăng Bình) đến thăm 2 cháu Nguyễn Thành Trí (6 tuổi) và Nguyễn Thành Thiện (5 tuổi) tại thôn An Thái (xã Bình An), chúng tôi thật sự xót thương trước cảnh nhà đìu hiu. Ba của em mất trong một tai nạn giao thông, còn mẹ thì bỏ nhà đi biệt xứ từ dạo đó. Hiện hai anh em Trí, Thiện sống trong sự cưu mang của ông bà nội đã luống tuổi.

Bà Đinh Thị Hải - bà nội của Trí, Thiện nói: “Hai vợ chồng tôi chỉ nhờ mấy sào ruộng lo cho các cháu bữa cơm bữa cháo và chuyện học hành. May mắn là hai cháu được Hội LHPN xã Bình An nhận đỡ đầu với mức 300 nghìn đồng/tháng/cháu. Số tiền này san sẻ một phần gánh nặng cho gia đình tôi. Gia đình tôi vui mừng cảm động lắm khi biết số tiền đó được đóng góp từ chị em cán bộ phụ nữ xã”.

Hội LHPN xã Bình An thường xuyên thăm hỏi, động viên 2 em Trí Thiện. Ảnh: Q.L

Bà Phan Thị Thùy Trang - Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình chia sẻ, mỗi cơ sở mỗi cách làm khác nhau, đa dạng, linh hoạt nhưng có điểm chung là lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng xã hội, các cháu trẻ mồ côi nhận thêm nhiều tình yêu thương.

Kể lại khoảng thời gian đầu hưởng ứng chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội LHPN Việt Nam, chính bà Trang cũng vô cùng trăn trở, bởi thời gian này dịch bệnh Covid-19 tác động đến kinh tế của rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp. Sau vài tháng đầu phát động, 58 trẻ mồ côi đầu tiên được 58 tổ chức, cá nhân, đơn vị nhận đỡ đầu, trong đó có nhiều cơ quan, ban ngành, cán bộ, công chức cấp huyện, xã.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu – Hành trình kết nối yêu thương” của Hội LHPN Thăng Bình lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ảnh: Q.L

Để lan hỏa phong trào, Hội LHPN huyện Thăng Bình phối hợp Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình thực hiện phóng sự truyền hình thực tế về đời sống các trẻ mồ côi và tính hiệu quả của chương trình Mẹ đỡ đầu. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, chương trình Mẹ đỡ đầu nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội. Và đến nay, trên toàn huyện đã có 184 trẻ mồ côi được hơn 180 tổ chức, cá nhân đỡ đầu với số tiền gần 63,2 triệu đồng/1 tháng. Đáng chú ý có một doanh nghiệp chung tay nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi.

Ngoài vận động tổ chức, cá nhân, ở nhiều địa phương vùng cao, điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng cán bộ phụ nữ cơ sở luôn tiên phong trong việc nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Tại huyện Nam Trà My, chị Hồ Thị Theo - Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Vinh và Trần Thị Kim Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Don nhận đỡ đầu mỗi người một trẻ với mức hỗ trợ 200-300 nghìn đồng/tháng. Số tiền này hai chị tiết kiệm từ nguồn lương ít ỏi hằng tháng của mình.

Những cách làm đa dạng, linh hoạt của phụ nữ cơ sở trong việc nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Ảnh: Q.L

Còn chị Bế Thị Vẹn - Tổ trưởng phụ nữ tổ 2, thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh (Phú Ninh) cũng nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi cha mẹ và hiện đang sống với bà ngoại đã ngoài 80 tuổi. Ngoài kinh phí hỗ trợ hằng tháng, chị Vẹn còn mua sắm áo quần, cải thiện bữa ăn và đưa đón các cháu đi học.

Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. Ảnh: Q.L

Những câu chuyện về trẻ mồ côi được đỡ đầu như chạm đến trái tim của chị Huỳnh Anh Thư - Giám đốc Công ty TNHH Đại Huỳnh Quang. Chị Thư ngay sau đó đã chủ động kết nối với Hội LHPN huyện Thăng Bình và bày tỏ tâm nguyện được đồng hành cùng chương trình. Từ danh sách các trẻ mồ côi do Hội LHPN huyện cung cấp, chị Thư chọn 2 trường hợp để hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/trẻ. Với chị, hai trẻ này chính là những đứa con tinh thần để chị có thêm niềm vui, động lực trong cuộc sống.

Hiện đang là Phó Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp sáng tạo huyện Thăng Bình, chị Thư trở thành cầu nối, lan tỏa thông điệp tích cực của chương trình Mẹ đỡ đầu đến nhiều cá nhân khởi nghiệp. Qua đó, giúp mọi người sau khi khởi nghiệp thành công quay lại đồng hành cùng quê hương và ngày càng có nhiều mảnh đời mồ côi, bất hạnh được hỗ trợ.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, thăm hỏi động viên trẻ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh tổ nhiều chương trình gắn kết tình cảm giữa mẹ và con; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trẻ mồ côi. Tiêu biểu như chương trình “Chúng ta là một gia đình” của Hội LHPN Phú Ninh là cuộc gặp gỡ, giao lưu của 30 tổ chức cá nhân là Mẹ đỡ đầu và 30 trẻ được đỡ đầu. Diễn đàn “Chắp cánh ước mơ cho con” của Hội LHPN Đại Lộc ghi nhận nhiều ý kiến để chăm lo, đỡ đầu trẻ tốt hơn. Loạt chương trình nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 dành cho trẻ mồ côi được đỡ đầu do Hội LHPN TP.Tam Kỳ tổ chức thu hút sự quan tâm, chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…

Diễn đàn “Chắp cánh ước mơ cho con” do Hội LHPN Đại Lộc phát động.

Ngoài ra các cấp hội chủ động tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ mồ côi được đỡ đầu nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, tặng gần 400 suất học bổng, góc học tập, sách vở với tổng giá trị gần 800 triệu đồng, trao 145 xe đạp trong Chương trình Tiếp sức cho trẻ đến trường cho trẻ em mồ côi, vượt khó, học giỏi.

Chương trình “Chúng ta là một gia đình” của Hội LHPN TP.Tam Kỳ phát động. Ảnh: Q.L

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho chia sẻ, sau gần 1 năm triển khai, chương trình Mẹ đỡ đầu bước đầu đạt nhiều kết quả ấn tượng. Những cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các tập thể, cá nhân đỡ đầu về vật chất và tinh thần theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Qua đó, giúp trẻ phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, xã hội lành mạnh.

Cũng theo bà Thủy, để chương trình Mẹ đỡ đầu ngày càng lan tỏa, đảm bảo cháu mồ côi được có mẹ, Hội LHPN các cấp tiếp tục vận động, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ vì sự phát triển của trẻ em trên địa bàn tỉnh.

* * *

Hình ảnh những đứa trẻ mồ côi trong ngày khai trường mới đây được Mẹ đỡ đầu dắt tay đến trường, vỗ về yêu thương như làm đầy đặn thêm bức tranh nhân ái trong cuộc sống. Hẳn rồi, những khoảng trống trong tâm hồn non trẻ từng ngày sẽ được được lấp đầy bằng tình người nồng ấm.