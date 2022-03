[eMagazine] - Chiến sĩ công an trong lòng dân

(QNO) - Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tuổi trẻ Công an Quảng Nam còn thể hiện tinh thần xung kích trong các hoạt động tình nguyện, nhất là hỗ trợ người dân trong các đợt thiên tai, dịch bệnh. Qua đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy vì dân; xứng đáng là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương.

Gia đình em Trần Nhật Nguyên (lớp 11, Trường THPT Trần Đại Nghĩa, Quế Sơn) là hộ nghèo, ba mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ đau ốm liên miên nhưng phải làm lụng sớm hôm để lo cho gia đình. Dù hoàn cảnh khốn khó, nhưng em Nguyên luôn vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.

Thấu hiểu hoàn cảnh của Nguyên, năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam nhận đỡ đầu em theo chương trình “Cùng em đến trường”. Nhờ khoản hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng, em Nguyên có thêm kinh phí trang trải việc học trong khoảng thời gian học lớp 11 và 12.

Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam đỡ đầu 30 học sinh với kinh phí 500 ngàn đồng/tháng. Ảnh: Q.V

Đại úy Phạm Hoàng Hồng Minh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam cho biết, ngay khi phát động, chương trình “Cùng em đến trường” đã nhận được sự hưởng ứng của các cấp bộ đoàn; nhiều nhà hảo tâm, nhà tài trợ tham gia, đồng hành để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Đến nay, chương trình đã đỡ đầu 30 học sinh với kinh phí hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng; xây dựng 1 điểm trường, 4 thư viện, tặng gần 500 chiếc xe đạp; hỗ trợ hàng ngàn bữa ăn trưa thông qua chương trình “Bữa ăn trưa níu chân trẻ đến trường”; tặng máy lọc nước, khu vui chơi cho các điểm trường...

Nhiều hoạt động nổi bật trong chương trình “Cùng em đến trường“. Ảnh: Q.V

“Nằm trên địa bàn vùng núi xa xôi của xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn), nhiều năm qua, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trổi thiếu thốn nguồn nước sạch cho học sinh sử dụng. Từ khi Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam hỗ trợ hệ thống máy lọc nước, học sinh an tâm sử dụng nguồn nước sạch tại chỗ, không còn cảnh phải tự mang nước đến trường mỗi ngày”. (Thầy Phan Văn Trung – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Quế Lâm).

[VIDEO] - Chương trình “cùng em đến trường” của Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam tăng hỗ trợ cho học sinh khó khăn:

Hơn hai năm qua, thiên tai và dịch Covid-19 tác động lớn đến kinh tế xã hội cũng như đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Trong những ngày gian khó nhất, hình ảnh tuổi trẻ Công an Quảng Nam càng thể hiện rõ bằng những hành động, việc làm đầy trách nhiệm.

Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam tặng tôn và lợp lại mái nhà giúp người dân xã Trà Ka (Bắc Trà My). Ảnh: Q.V

Ông Trần Ngọc Ấn ở thôn 1, xã Trà Ka (Bắc Trà My) đến giờ vẫn nhớ như in ngày cơn bão số 9 cuối năm 2020 quét qua, căn nhà ông bị tốc mái hoàn toàn, lúc ấy nước suối dâng cao khiến gia đình 5 thành viên phải di dời liên tục để tìm chỗ trú ngụ. Sau bão, ông Ấn nhặt nhạnh lại số tôn cũ và mượn thêm tôn của một hộ dân gần đó để lợp tạm mái nhà.

Để giúp gia đình ông Ấn sớm ổn định cuộc sống, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên và tặng tôn mới, đồng thời vận động lực lượng Đoàn Thanh niên Công an huyện Bắc Trà My, Công an xã Trà Ka cùng ra quân tháo dỡ phần mái tôn cũ và lợp lại mái nhà mới cho gia đình ông Ấn.

[VIDEO] - Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai:

Đại úy Lê Văn Thắng – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam cho biết, trong đợt thiên tai cuối năm 2020, tuổi trẻ Công an Quảng Nam đã xung kích tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích tại vùng núi Nam Trà My, Phước Sơn; hỗ trợ di dời, cứu hộ người dân ở các vùng trũng thấp, ngập sâu. Sau thiên tại, đoàn viên tiếp tục vận động kinh phí, sửa chữa nhà cửa giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở Trà Leng (Nam Trà My). Ảnh: Q.V

“Trong hầu hết các tình huống thiên tai, tuổi trẻ Công an Quảng Nam luôn xung kích đi đầu, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao tinh thần tương thân tương ái, vì dân phục vụ trong đoàn viên thanh niên và thắt chặt tình cảm quân dân” - Đại úy Thắng cho biết.

Khi dịch bệnh bùng phát, những chiến sĩ Công an Quảng Nam phát huy vai trò của lực lượng tuyến đầu trong việc hăng hái đảm nhận nhiệm vụ trực các chốt chặn phòng chống dịch, các khu cách ly, khu điều trị Covid-19. Cạnh đó, tích cực tham gia công tác tuyên truyền; hỗ trợ, thăm hỏi người dân tại các khu cách ly tập trung; may đồ bảo hộ; xây dựng mô hình ATM gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Toàn ở thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) sống neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong căn nhà xuống cập, xập xệ cả chục năm nay. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Toàn, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam đã khảo sát và hỗ trợ, xây mới căn nhà cho bà Toàn với kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Công an Quảng Nam. Ảnh: Q.V

“Việc Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam đến địa phương hỗ trợ các gia đình khó khăn sửa chữa, xây mới nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã khơi dây tinh thần tương thân tương ái trong thanh niên địa phương, đây cũng là cách huy động nguồn lực, tập hợp thanh niên của Đoàn xã Đại Nghĩa. Noi gương những chương trình, phần việc này, Đoàn xã Đại Nghĩa sẽ xây dựng các hoạt động phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương” – chị Mai Thị Mỹ Nhung, Bí thư đoàn xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) cho hay.

[VIDEO] - Tuổi trẻ Công an Quảng Nam tham gia hiến máu cứu người:

Đại úy Lê Văn Thắng cho biết, phong trào sáng tạo trẻ, góp sức xây dựng quê hương được Đoàn viên Thanh niên công an hưởng ứng, thực hiện rộng khắp. Đáng chú ý công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng tinh giảm hồ sơ, thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên đã triển khai có hiệu quả 44 thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của công an tỉnh, được các ngành, các cấp và nhân dân đánh giá cao.

Năm 2019, phần mềm “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, tra cứu trụ nước, bến lấy nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời kỳ Cách mạng công nghệ 4.0, do Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an tổ chức.

Giao diện phần mềm “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, tra cứu trụ nước, bến lấy nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam“. Ảnh: Q.V

Theo Đại úy Lê Văn Thắng, phần mềm là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, tra cứu trụ nước, bến lấy nước chữa cháy. Phần mềm được xây dựng với ứng dụng web app và ứng dụng trên thiết bị di động (mobile app). Khi bật ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại di động, tất cả thông tin vị trí về trụ nước, bến lấy nước chữa cháy tại địa bàn sẽ hiển thị trên màn hình. Càng đến gần đám cháy, ứng dụng ngay lập tức có được thông tin, vị trí của các trụ nước, bến lấy nước gần nhất xung quanh vị trí người dùng, giảm thiểu thời gian, công sức tìm điểm lấy nước theo cách thông thường, nên công tác chữa cháy diễn ra kịp thời, góp phần giảm tối đa thiệt hại do cháy gây ra.

Vừa qua, 25 cán bộ Đoàn các tại các đơn vị trực thuộc đã xung phong về cơ sở, đảm nhận các chức danh Công an xã, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Để lực lượng công an xã, nhất là 8 xã vùng cao có điều kiện công tác tốt nhất, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam hỗ trợ 21 máy lọc nước sạch; huy động lực lượng sửa chữa nơi ở, nơi làm việc.

Cũng theo Đại úy Lê Văn Thắng, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam thường xuyên tổ chức các các đợt tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, cũng như xây dựng các mô hình “Tuổi trẻ Công an Quảng Nam xung kích tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm”, “Đêm bình yên”, “Buồng giam, khu giam an toàn”,“Cổng trường an toàn giao thông”, “Ngã tư an toàn - văn minh”, “Một ngày làm chiến sĩ PCCC”... Qua đó nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định pháp luật.

Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy,..Ảnh: Q.V

Trong năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam thành lập “Đội hình ĐVTN xung kích”, “Đội hình cán bộ đoàn tăng cường” với hơn 750 lượt Đoàn viên Thanh niên tham gia đội hình lưu động hỗ trợ cấp hơn 1 triệu CCCD trong chiến dịch cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

“Với từng đặc thù lĩnh vực công tác, các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Công an tỉnh đã hưởng ứng, thực hiện phong trào thanh niên Công an nhân dân xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc. Đoàn viên Thanh niên tại các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội; tham gia đắc lực các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng...” – Đại úy Lê Văn Thắng nói.

Đoàn viên Thanh niên tại các đơn vị nghiệp vụ tham gia đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau tết Nguyên đán. Ảnh: Q.V

Đoàn Thanh niên Công an Quảng Nam vinh dự, tự hào là đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm liền của tỉnh, được Trung ương Đoàn tặng cờ xuất sắc 3 năm liền, Bộ Công an, UBND tỉnh và Đoàn cấp trên tặng nhiều bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên được các cấp và lãnh đạo ghi nhận.

Với tinh thần đoàn kết, xung kích, tuổi trẻ Công an Quảng Nam từng ngày cống hiến sức trẻ vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân trở nên gần gũi, thân thương trong lòng người dân xứ Quảng.