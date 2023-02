[eMagazine] - Cơ hội đầu tư tại dự án Hoian d’Or

(PR) - Sau hơn 20 tháng khẩn trương xây dựng, dự án Hoian d’Or (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) trở thành một trong những khu phức hợp giải trí đẹp nhất bên bờ sông Hoài, mang đến cơ hội lớn cho những nhà đầu tư khi sở hữu các căn hộ nơi đây.

Chính thức khởi công cuối tháng 4/2021 trên diện tích 24,48ha, dự án khu phức hợp giải trí Hoian d’Or có 3 phân khu chính gồm Village - Town – Garden với các công trình shophouse, villa, khách sạn 5 sao tiêu chuẩn, khách sạn 5 sao cao cấp, condotel, boutique 3 sao, khu nông nghiệp sinh thái, không gian văn hóa, nhà hàng đặc sản, nhà hàng chay cao cấp, khu trà đạo, đảo Dế Mèn phiêu lưu ký, trung tâm thương mại…

Đặc biệt, mỗi căn shophouse nơi đây luôn có hai mặt tiền, bao gồm mặt trước dùng cho cửa hàng tầng một, cửa sau dùng để lên các tầng trên, nơi chủ nhân có thể ở hoặc kinh doanh homestay. Trong đó, mặt sau mở ra đường đi rộng rãi, điều kiện tối ưu để mở thêm một cửa hàng theo mô hình 3 trong 1, tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư. Chưa kể, việc nằm sát bên những ngõ nhỏ cũng là lợi thể để check-in như trong phố cổ. Nếu sở hữu hai căn shophouse liền kề, nhà đầu tư có thể thông tường để chuyển đổi thành boutique hotel, tiết kiệm chi phí, tối đa lợi nhuận kinh doanh.

Với mật độ xây dựng nhỏ, chỉ chiếm 19,12%, Hoian d’Or được đánh giá là dự án đáng đầu tư bậc nhất vì không gian thoáng đãng, sinh thái và liền kề phố cổ, một vị trí khá đắc địa hội tụ tất cả yếu tố vàng về kiến trúc, văn hoá, khả năng sinh lời hấp dẫn, nhất là khi thừa hưởng lượng lớn khách du lịch đổ về miền di sản…

Cùng với đó, việc chọn phong cách kiến trúc vượt thời gian mang đậm nét cổ kính xen lẫn nét đương đại, Hoian d’Or được đánh giá là mảnh đất dung dưỡng và lan tỏa tinh hoa văn hóa Hội An, đồng thời mang đến cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần thông qua hệ thống tiện ích phong phú.

Theo khảo sát, trước năm 2019, giá thuê mặt bằng mỗi tháng tại phố cổ Hội An dao động từ 1,2 triệu/m2 (mặt đường Trần Phú) đến 2 triệu/m2 (mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng). Với vị trí cách phố cổ chỉ 800m cùng hệ thống tiện ích hút khách, các căn shophouse tại Maison de Ville thuộc Hoian d’Or hoàn toàn có thể cho thuê với mức giá tối thiểu từ 800 nghìn đồng/m2/tháng.

Ước tính, nếu cho thuê nguyên căn, nhà đầu tư khi chọn mua căn shophouse có diện tích đất 70m2 với giá 8 tỷ đồng sẽ sở hữu tổng không gian cho thuê tới 170m2. Theo mức giá cho thuê tối thiểu 800 nghìn/m2 mỗi tháng chủ sở hữu sẽ thu về 136 triệu đồng, tương đương trên 1,6 tỷ đồng/năm, nhà đầu tư dễ dàng hoàn vốn an toàn chỉ trong 5 năm (thu về trên 8,1 tỷ đồng), tỷ suất lợi nhuận vượt trội lên tới 20,4%. Trong trường hợp tự khai thác vận hành, lượt khách ghé thăm dự án và tỷ lệ lấp đầy phòng (nếu kinh doanh homestay) cũng rất hiệu quả.

Năm 2022, mặc dù du lịch mới phục hồi nhưng lượng khách đến Hội An đạt trên 1,6 triệu lượt. Riêng năm 2019, thời điểm trước dịch thành phố Hội An đón 5,35 triệu khách, tương đương 14.657 lượt khách/ngày.

Từ kết quả trên, dự án Hoian d’Or có thể dễ dàng đón khoảng 2.930 khách/ngày (chiếm 20% so với phố cổ), dựa mức chi tiêu theo khảo sát thực tế là 86,87 USD/ngày/khách (hơn 2 triệu đồng), doanh thu trung bình toàn khu Maison de Ville đạt gần 6 tỷ tỷ đồng/ngày, tương ứng mỗi căn shophouse thu về hơn 29 triệu đồng/ngày. Trừ chi phí đầu vào chiếm khoảng 50%, lợi nhuận ròng sẽ đạt gần 15 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 5 tỷ đồng/năm, tốc độ hoàn vốn rút ngắn còn 2 năm.

Hoian d’Or là khu nghỉ dưỡng văn hóa, sinh thái, thương mại và chăm sóc sức khỏe đầu tiên tại Hội An. Được kiến tạo trên vùng đất bồi lắng phù sa cách phố cổ chưa đầy 10 phút đi bộ và sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 35 phút lái xe, Hoian d’Or được lấy cảm hứng từ thương cảng vàng son một thời trên bến dưới thuyền, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Năm 2022, Hoian d’Or đạt được các giải thưởng lớn như “Dự án đáng sống năm 2022”, “Nhà phát triển dự án đáng sống 2022”…

Với hơn 100 tiện ích, dịch vụ nổi trội, Hoian d'Or mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo giữa lòng di sản. Cùng đó, hàng loạt công trình biểu tượng được thiết kế và lấy cảm hứng từ nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, cũng như các đối tác danh tiếng quốc tế Huni Architectes và Eden Landscape.

Tới Hoian d’Or, du khách có dịp thưởng lãm khu trưng bày kỷ vật Trịnh Công Sơn, triển lãm hình ảnh Hội An xưa và nay, thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng sang trọng hướng sông hay thư giãn tại vườn nông nghiệp hữu cơ, spa trị liệu cao cấp, khu trà đạo và nhà hàng chay.

Tháng 5/2022 Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp đã ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn IHG về việc quản lý ba thương hiệu khách sạn tại Hoian d’Or gồm Hotel Indigo, Crowne Plaza và Holiday Inn Express, mở ra cơ hội lớn đưa thương hiệu Hoian d’Or đến với khách hàng thuận lợi, giúp nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến Hội An thông qua hàng loạt dịch vụ văn hóa, thương mại, giải trí và khách sạn như không gian văn hoá, không gian tái hiện làng nghề truyền thống, khách sạn 5 sao cao cấp, trung tâm thương mại và hội nghị, vườn nông nghiệp hữu cơ…

Bà Serena Lim - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển IHG khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc lúc đó cho rằng, việc hợp tác quản lý với Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp sẽ giúp gia tăng giá trị thương hiệu Hoiand’Or trên thị trường bởi sức mạnh thương hiệu IHG tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu, nhất là về năng lực am hiểu thị trường bản địa.

Cụ thể, bộ ba khách sạn được IHG quản lý sẽ bao gồm Hotel Indigo Hoi An Ancient Town (175 phòng), Crowne Plaza Hoi An Ancient Town (300 phòng) và khách sạn Holiday Inn Hoi An Ancient Town (193 phòng). Riêng với Hotel Indigo sẽ giúp khách cảm nhận rõ nét nhịp sống phố cổ, tái hiện nét văn hóa của các điểm đến địa phương thông qua phong cách thiết kế thú vị lẫn hương vị ẩm thực đặc sắc. Crowne Plaza - thương hiệu khách sạn nổi tiếng trong phân khúc cao cấp sẽ trở thành trung tâm tổ chức sự kiện trong nhà lớn nhất tại Hội An…

Cạnh đó, các tiện ích tại ba khách sạn cũng khá đa dạng, bao gồm 6 nhà hàng và bar, câu lạc bộ ven sông độc đáo, hồ bơi ngoài trời, câu lạc bộ thể hình, khu spa bằng thảo dược quý và khu trà đạo, khu thương mại dịch vụ... tất cả nằm biệt lập trên đảo Cồn Bắp bao quanh bởi sông Thu Bồn.

Hiện tại, IHG đang nhượng quyền, cho thuê, quản lý và sở hữu trên 6.000 khách sạn tại hơn 100 quốc gia cùng khoảng 1.800 khách sạn đang trong quá trình phát triển. Với sự kiện ký kết này đã đánh dấu bước tăng trưởng tiếp theo của IHG tại khu vực Đông Nam Á. Dự kiến, đến năm 2024, du khách sẽ có thêm những lựa chọn lưu trú, trải nghiệm vô cùng độc đáo tại khu nghỉ dưỡng, nơi chỉ cách di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An 10 phút đi bộ.

Đặc biệt, sau thỏa thuận này, các thương hiệu khách sạn của IHG sẽ phủ rộng hơn tại Việt Nam nói chung và thị trường miền Trung nói riêng bao gồm Hotel Indigo (thương hiệu khách sạn boutique cao cấp), Crowne Plaza (một trong những thương hiệu khách sạn cao cấp lớn nhất thế giới), Holiday Inn Express (thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất của IHG).

Với những tiện ích và cơ hội đầu tư, từ giữa tháng 9/2022, Hoian d’Or bắt đầu chính thức bàn giao shophouse Maison de Ville tới tay khách hàng. Ông Trịnh Quang Tiến (Hà Nội), một trong những chủ sở hữu đầu tiên được nhận bàn giao shophouse Maison de Ville thuộc dự án Hoian d’Or chia sẻ, ông rất vui mừng khi được nhận nhà đúng cam kết, đặc biệt càng tự tin hơn với lựa chọn đầu tư của mình khi chứng kiến du lịch Hội An phục hồi, phát triển mạnh mẽ.

Còn theo bà Vũ Liên Hương (TP.Hồ Chí Minh), chủ sở hữu 2 căn shophouse, bà rất ấn tượng vì khu nhà phố thực tế đẹp và sinh động hơn cả ảnh phối cảnh. Từ lúc đặt mua shophouse Hoian d’Or, bà Hương đã lên kế hoạch mở nhà hàng ở tầng 1 và boutique hotel ở hai tầng trên. Chứng kiến du lịch Hội An tăng trưởng mạnh mẽ, bà Hương rất hào hứng nhận nhà nhằm chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh, và điều mong muốn đó đã thành hiện thực.

Đến cuối năm 2022, các căn shophouse và hạ tầng kỹ thuật (nhà server, nhà xử lý nước thải, nhà cấp nước…) phân khu Maison de Ville đã cơ bản hoàn thiện. Một số hạng mục khác như lát đá, trồng cây xanh, xây bồn hoa quảng trường, các tuyến đường giao thông nội khu, khu vực tiện ích… cũng đang được triển khai song song, khối lượng công việc hoàn thành khá lớn. Để dự án đúng tiến độ, suốt thời gian qua chủ đầu tư cùng với nhà thầu và các đơn vị phối hợp đã phải hoạt động hết công suất, vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn như dịch bệnh và giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao.

Theo chủ đầu tư dự án Hoian d’Or, với số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 202 căn, shophouse Maison de Ville sẽ đem đến cơ hội đầu tư sáng giá cho những nhà đầu tư nhanh nhạy nhất trong bối cảnh thị trường đang “khát” nguồn cung nhà thấp tầng tại các thành phố du lịch sầm uất. Cụ thể, bên cạnh tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn từ việc cho thuê và tiềm năng kinh doanh vượt trội, sự khan hiếm chính là bảo chứng vững chắc giúp những chủ nhân may mắn sở hữu shophouse Maison de Ville có thể yên tâm về tính thanh khoản cao của tài sản này.

Kể từ tháng 3/2022, khi du lịch mở cửa trở lại đã chứng kiến sức bật mạnh mẽ của du lịch Hội An, Quảng Nam. Đặc biệt, thương hiệu du lịch Hội An liên tục được khẳng định vị thế và sức hút thông qua các giải thưởng danh giá như “Xu hướng du lịch nhất năm 2023.

Ngoài ra, năm ngoái Hội An đã được vinh danh là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 (World Travel Awards) khu vực châu Á và châu Đại Dương (tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh). Đây là giải thưởng được ví như giải Oscar của du lịch thế giới. Hội An liên tiếp được ghi danh ở hạng mục này, kể từ năm 2019.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với các lợi thế và thương hiệu đã có, nhà đầu tư khi lựa chọn shophouse Maison de Ville tại dự án Hoian d’Or sẽ có cơ hội thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ từ làn sóng du lịch đổ về Hội An. Trong đó, những căn nhà phố được ví như “chìa khoá” đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, cũng như tối ưu được dòng lợi nhuận. Và, Maison de Ville hứa hẹn sẽ là những tuyến phố mua sắm, giải trí sầm uất suốt ngày đêm, là điểm sáng để Hội An trở thành thành phố không ngủ trong tương lai.

“Bên cạnh giá trị kinh doanh, đầu tư, shophouse Maison de Ville còn hàm chứa nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc. Đặc biệt, cơ hội còn sáng sủa hơn khi thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ để tìm ra những phân khúc sáng giá và thị trường tiềm năng. Nương theo sóng du lịch đang lên, bất động sản nghỉ dưỡng tại các thủ phủ du lịch được đánh giá là lựa chọn ưu tiên hàng đầu” - một chuyên gia bất động sản giấu tên phân tích.