[eMagazine] - Ông “Thùy dân ca”

Phát triển mạng lưới cộng tác viên quản lý, bảo tồn Di sản văn hóa Hội An

ĐỖ HUẤN | 26/01/2022 - 07:30

Theo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, 10 năm qua (2011 – 2021), mạng lưới cộng tác viên quản lý, bảo tồn Di sản văn hóa Hội An được xây dựng và phát triển, gồm 27 thành viên là khối trưởng, tổ trưởng dân phố thuộc khu vực I phố cổ tại các phường: Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong và những người có tâm huyết, đang hoạt động tại thành phố có liên quan đến công tác quản lý, bảo tồn văn hóa Hội An.