Y tế

Gần 1.400 người dân Quảng Nam được khám chữa bệnh miễn phí

(QNO) - Gần 1.400 lượt người dân, gồm học sinh, giáo viên và người cao tuổi tại huyện Duy Xuyên được khám chữa bệnh miễn phí trong chương trình y tế cộng đồng do Đoàn khám bệnh của Tổ chức Y tế vì hòa bình Việt Nam - Medics with Vietnam and Peace Hàn Quốc (viết tắt là MVP) phối hợp thực hiện.