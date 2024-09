Xã hội

Gần 100 người dân Tam An tham gia diễn tập phòng chống thiên tai

(QNO) - Sáng nay 11/9, tại thôn An Thiện (xã Tam An, huyện Phú Ninh), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND xã Tam An tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai với sự tham gia của hơn 80 người dân đại diện cho 198 hộ gia đình trên địa bàn thôn.