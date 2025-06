Giáo dục - Việc làm Gần 18.600 thí sinh Quảng Nam làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (QNO) - Chiều nay 25/6, theo lịch của Bộ GD-ĐT, thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi trước khi chính thức bước vào kỳ thi từ ngày mai 26/6.

Giám thị phát phiếu dự thi cho TS. Ảnh: XUÂN PHÚ

Ghi nhận của PV Báo và Đài PT-TH Quảng Nam tại TP.Tam Kỳ, lịch tập trung 14 giờ nhưng từ trước đó khá sớm, nhiều thí sinh (TS) đã tranh thủ đến địa điểm thi để xem lại số báo danh, sơ đồ phòng thi. Các điểm thi cũng bố trí lực lượng tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn TS chỗ để xe, tìm phòng thi.

Theo quy chế, tất cả TS có mặt phòng thi tại địa điểm dự thi được Sở GD-ĐT công bố trước đó để làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có. Đồng thời, các em được giám thị phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi cụ thể các môn cũng như dặn dò kinh nghiệm, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra trong quá trình tham gia kỳ thi.

Giám thị phổ biến quy chế thi, lưu ý một số nội dung cho TS. Ảnh: XUÂN PHÚ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Quảng Nam có tổng cộng gần 18.600 TS đăng ký dự thi (tăng hơn năm trước khoảng 1.100 TS). Cả tỉnh bố trí 62 điểm thi (nhiều hơn năm trước 7 điểm thi) với 832 phòng thi, gồm 52 điểm thi tại trường THPT, 10 điểm thi tại trường THCS (do số lượng TS đông và một số trường THPT không đảm bảo cơ sở vật chất). Có 2 điểm thi dành cho TS dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 tại Hội An và Tam Kỳ (hơn 550 TS).

Theo lịch thi, kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày 26 và 27/6; trong đó ngày 26/6 thi hai môn Ngữ văn, Toán; ngày 27/6 thi bài thi tự chọn gồm hai môn thi trong số các môn học.

Một cán bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng dẫn TS đến phòng thi. Ảnh: XUÂN PHÚ

Riêng đối với TS học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 sẽ thi các môn Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, bài thi khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) hoặc bài thi khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Tham gia công tác tổ chức kỳ thi năm nay, Quảng Nam có hơn 3.600 cán bộ, giáo viên làm lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát, trong đó nhiều nhất là cán bộ coi thi hơn 1.900 người. Ngoài ra, còn có hơn 1.000 người gồm nhiều lực lượng như công an, y tế, trật tự viên, bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn, chăm sóc sức khỏe cho TS tại tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh.