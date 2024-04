Thể thao

Gần 500 vận động viên tham gia chạy quyên góp cho trẻ em khuyết tật

(QNO) – Trong khuôn khổ hoạt động Chợ phiên làng chài Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An), sáng nay 13/4, gần 500 vận động viên nghiệp dư là du khách, trẻ em, cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Hội An đã tham gia cuộc chạy.