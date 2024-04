Gắp thành công cây đinh dài 1,5cm trong dạ dày bệnh nhân

Cụ thể, nam bệnh nhân 34 tuổi (trú Tam Anh Bắc, Núi Thành) được cấp cứu trong tình trạng lo lắng, hoảng sợ và đau vùng cổ, sau khi vô tình nuốt phải đinh lúc làm việc, sau khi ăn no.

Kết quả chụp Xquang cho thấy dị vật cản quang nằm trong dạ dày. Ngay lập tức các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam đã khởi động quy trình báo động đỏ, tổ chức hội chẩn chuyên môn, chọn phương pháp xử lý an toàn và tối ưu nhất cho người bệnh.

Theo đại diện Khoa Nội tiêu hóa (BVĐK Quảng Nam), dị vật là một đinh thép dài, kích thước khoảng 1,5cm. Lúc vào viện, dị vật đã trôi xuống dạ dày tá tràng và lẫn trong thức ăn. Bệnh nhân được lấy dị vật thành công, sau đó tiếp tục cho theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe tốt, ổn định và cho xuất viện sau 2 ngày nhập viện.

BS.CKII Nguyễn Ngọc Võ Khoa - Trưởng khoa Nội tiêu hóa chia sẻ: "Tình trạng người bệnh vô tình nuốt, hóc phải dị vật như đinh thép, răng giả, xương gà, xương cá, viên thuốc... không hiếm gặp trong đời sống hằng ngày, có thể xảy ra bất cứ độ tuổi nào. Dị vật đường tiêu hóa, đặc biệt dạng sắc nhọn có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như loét, xuất huyết tiêu hóa, thủng thực quản… Nếu không can thiệp kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nặng, gây nguy hiểm cho tính mạng. Do đó, khi phát hiện dị vật, người bệnh cần bình tĩnh, không nên tự ý điều trị bằng mẹo dân gian mà cần đến ngay những cơ sở y tế có đủ điều kiện, phương tiện để có phương pháp can thiệp kịp thời, an toàn và hiệu quả".