An ninh trật tự Gây thương tích cho anh họ, một thanh niên bị bắt tạm giam (QNO) - Do mâu thuẫn với anh họ, L.Q. (SN 1990, thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) dùng dao nhọn đâm người này bị thương.

Công an thi hành các quyết định khởi tố đối tượng L.Q. (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 9/4, Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam được bố trí tại Công an xã Tam Xuân 1 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với L.Q. để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó ngày 23/2/2025, tại quán cà phê ở thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân 1), do phát sinh mâu thuẫn với L.N.H. (SN 1984, cùng thôn, là anh con bác ruột) nên L.Q. đã dùng dao nhọn đâm anh họ gây thương tích.

Công an cho hay L.Q. là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Ngày 24/12/2024 đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, đến ngày 23/2/2025 lại tiếp tục tái phạm nguy hiểm về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với L.Q. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành phê chuẩn.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.