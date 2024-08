An ninh trật tự Ghi dấu những chiến công Vững vàng trên mọi trận tuyến, cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an Quảng Nam vẫn đang thầm lặng ghi dấu bằng nhiều chiến công, xuất sắc giữ an ninh trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án đánh bạc trên không gian mạng. Ảnh: T.C

Đấu tranh với tội phạm “giấu mặt”

Năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam tăng tốc thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu. Là năm đầy khó khăn thách thức, song cũng có những điều kiện thuận lợi ngay từ đầu năm, đơn vị đã triển khai đầy đủ các mặt công tác, đồng bộ nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

An ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, nhưng phía sau yên bình, luôn là những nguy cơ khi hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Tội phạm cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp tài sản vẫn tái diễn với nhiều vụ việc có quy mô, tính chất khá phức tạp. Trong đó, lừa đảo qua mạng tăng cao và chiếm gần 70% tổng số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Môi trường mạng đang là “mảnh đất” được tội phạm tận dụng, khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội. Công tác phòng ngừa luôn được xác định phải “đi trước một bước”, tạo lá chắn trước nhiều nguy cơ. Thời gian qua, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Quảng Nam với vai trò chủ công của Công an Quảng Nam đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chính thống, tích cực được Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam thường xuyên biên tập, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: T.C

Lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Nhiều đường dây đánh bạc, lừa đảo qua mạng với quy mô lên đến hàng chục tỷ đồng được điều tra, khám phá thành công, ghi dấu nỗ lực thầm lặng và bền bỉ của lực lượng công an trên môi trường mạng.

Vì dân phục vụ

Đều đặn mỗi ngày, trang Fanpage của Công an Quảng Nam và các kênh thông tin chính thống của công an các địa phương đăng tải nhiều bài viết về lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cảnh báo các thủ đoạn của tội phạm. Đây cũng là “địa chỉ tin cậy” của nhân dân, kênh thông tin hữu hiệu để lực lượng công an tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm.

Công an Tây Giang hỗ trợ giải cứu người dân bị mắc kẹt giữa dòng lũ tháng 7/2024. Ảnh: Công an huyện Tây Giang

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam chia sẻ, là đơn vị được giao vận hành Fanpage Công an Quảng Nam với hơn 170 nghìn lượt theo dõi, thông tin được cập nhật liên tục, chỉ rõ những thủ đoạn của tội phạm và cách thức phòng tránh để người dân nắm bắt, lan tỏa, chia sẻ, góp phần tạo “miễn dịch” cho đông đảo người dùng. Đây cũng là kênh hữu hiệu để đấu tranh, ngăn ngừa với nạn “tin giả”, “tin xấu, độc”, phủ xanh môi trường mạng.

Lặng lẽ, miệt mài với nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam có mặt ở khoảnh khắc gian nguy nhất, cứu người, cứu tài sản cho dân, đối mặt hiểm nguy với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gửi thư khen Công an huyện Tây Giang khi cán bộ chiến sĩ của Công an huyện, Công an xã A Tiêng đã nhanh chóng có mặt, bất chấp hiểm nguy lao xuống dòng lũ cứu người.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có thư khen gửi Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Nam về thành tích triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ đồng hương Quảng Nam ở các tỉnh phía Nam làm căn cước công dân tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: V.K

Cùng với đó là hàng chục lá thư cảm ơn từ người dân khi được công an giúp đỡ làm căn cước công dân cho người Quảng xa quê, giúp truy tìm người, tìm tài sản thất lạc hoặc nhanh chóng điều tra, khám phá các vụ trộm, cướp tài sản.

Những câu chuyện đẹp đã truyền cảm hứng, tạo năng lượng tích cực cho cộng đồng, ghi nhận và cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục xả thân vì dân, vì bình yên cuộc sống...

“Những chiến công xuất sắc của Công an Quảng Nam đã gây được tiếng vang không chỉ trong tỉnh mà còn ở quy mô cả nước thời gian qua. Đó là động lực, là nền tảng để thời gian tới toàn lực lượng tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tình hình mới” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chia sẻ.