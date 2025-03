Tài chính - Thị trường Giá bạc hôm nay 12/3/2025: Giảm nhẹ cả trong nước và thế giới Giá bạc hôm nay 12/3/2025: Giá bạc giảm nhẹ cả trong nước và thế giới sau khi vừa có phiên tăng trước đó. Tuy nhiên, giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng tính theo tuần

Giá bạc trong nước hôm nay

Cụ thể, tại Hà Nội, giá bạc của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện dao động từ 1.219.000 đồng đến 1.257.000 đồng/lượng. Tại các điểm giao dịch khác trong khu vực, giá bạc phổ biến ở mức thấp hơn, khoảng từ 1.002.000 đến 1.032.000 đồng/lượng.

Ở TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng giảm theo xu hướng chung, hiện dao động trong khoảng từ 1.004.000 đến 1.038.000 đồng/lượng.

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại hai thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/3/2025

Loại bạc

Đơn vị Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng 1.002.000

1.032.000

1.004.000

1.038.000

1 kg 26.721.000 27.519.000 26.773.000 27.670.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.010.000 1.040.000 1.011.000 1.042.000 1 kg 26.927.000 27.731.000 26.969.000 27.782.000



Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 12/3/2025

SẢN PHẨM

ĐƠN VỊ

GIÁ MUA VÀO



GIÁ BÁN RA



BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ



BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ 999 1 LƯỢNG đồng/lượng 1,220,000 1,258,000 BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 10 LƯỢNG, 1KILO đồng/lượng 1,220,000 1,258,000 ĐỒNG BẠC MỸ NGHỆ PHÚ QUÝ 999 đồng/lượng 1,220,000 1,435,000 BẠC THỎI PHÚ QUÝ 999 1KILO đồng/lượng 32,533,252 33,546,583 BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC



Bạc 999 trên 500 lượng (miếng-thanh-thỏi)

đồng/lượng 1,033,090 - Bạc 999 dưới 500 lượng (miếng-thanh-thỏi)

đồng/lượng 1,003,000 -

Giá bạc thế giới hôm nay 12/3/2025 và biến động giá bạc trong 24h qua

Trên thị trường quốc tế, vào lúc 6h00 ngày 10/3 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới đi ngang, giao dịch quanh mức 829.000 - 834.000 đồng/ounce, tương đương 32,89 USD/ounce theo niêm yết trên Goldprice.org.

Theo Fxstreet, dù đồng USD suy yếu, giá bạc không tăng mạnh do chịu áp lực từ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao. Tuy nhiên, giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng tính theo tuần, do nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn.

Ole Hansen, chuyên gia từ Saxo Bank, nhận định bạc có tiềm năng vượt trội so với vàng trong năm 2025 nhờ nhu cầu kép từ đầu tư và công nghiệp. Ông dự báo tỷ lệ giá vàng-bạc sẽ giảm xuống mức 75, tương tự đầu năm 2024. Nếu giá vàng đạt ngưỡng 3.000 USD/ounce, giá bạc hoàn toàn có thể tăng mạnh lên 40 USD/ounce, tương đương mức tăng trên 25%.