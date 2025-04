Tài chính - Thị trường Giá cao su hôm nay 14/4/2025: Duy trì ổn định Giá cao su hôm nay 14/4/2025: Phiên đầu tuần, giá cao su trong nước và thế giới duy trì ổn định

Trên thị trường thế giới, các sàn giao dịch chủ chốt như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Thái Lan cũng không ghi nhận biến động lớn. Trên sàn Tocom Tokyo, giá cao su RSS3 tại các hợp đồng tháng 4, 5 và 6 năm 2025 vẫn duy trì mức quanh 341 - 342 yên/kg.

Tại Thượng Hải, các hợp đồng giao tháng từ 4 đến 8/2025 cũng đi ngang trong vùng giá 16.640 đến 16.815 nhân dân tệ/kg. Riêng tại Singapore, giá cao su TSR20 có chút điều chỉnh nhẹ với mức tăng từ 3.5 đến 3.9 cent/kg ở các kỳ hạn tháng 5 đến 8, đưa giá dao động trong khoảng 169.50 đến 170.20 cent/kg.

Theo Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su toàn cầu trong tháng 2/2025 đạt khoảng 945.000 tấn, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm mạnh 29,2% so với tháng trước đó. Trong khi đó, tiêu thụ đạt 1,187 triệu tấn, giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Dự báo cho cả năm 2025, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự kiến chỉ tăng nhẹ 0,4% lên mức gần 14,9 triệu tấn. Một số quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan được dự đoán có mức tăng trưởng tích cực, trong khi Indonesia, Việt Nam và Malaysia lại ghi nhận xu hướng giảm sản lượng.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu trong năm nay dự kiến sẽ tăng 1,7%, đạt khoảng 15,6 triệu tấn. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam đều có mức tăng nhu cầu tiêu dùng, trong đó Trung Quốc dẫn đầu với mức tăng 2,5%.

Sự mất cân đối giữa cung và cầu có thể khiến thị trường cao su tiếp tục rơi vào tình trạng thiếu hụt – đây sẽ là năm thứ năm liên tiếp cung không đáp ứng đủ cầu. Dù giá cao su đã hồi phục trong thời gian qua, nhưng điều này vẫn chưa đủ để kích thích người trồng tái canh hoặc mở rộng diện tích.

Nguyên nhân chính của tình trạng thiếu hụt kéo dài là do giá mủ cao su duy trì ở mức thấp suốt nhiều năm, khiến nông dân ít mặn mà với việc trồng mới. Nhiều người đã chuyển sang các loại cây khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, khiến nguồn cung mủ cao su không thể theo kịp nhu cầu đang tăng trên toàn cầu. Đây cũng là yếu tố có thể tiếp tục đẩy giá cao su lên cao hơn nữa trong thời gian tới.

Giá thu mua mủ cao su trong nước ngày hôm nay tiếp tục giữ ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Tại Công ty Cao su Mang Yang, mủ nước loại 1 được thu mua với giá 447 đồng/TSC/kg, còn loại 2 là 443 đồng/TSC/kg. Đối với mủ đông tạp, loại 1 có giá 461 đồng/DRC/kg, trong khi loại 2 ở mức 406 đồng/DRC/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa hiện cũng duy trì mức giá ổn định cho mủ nước. Với độ TSC từ 30 trở lên, giá thu mua là 452 đồng/kg. Nếu độ TSC từ 25 đến dưới 30, giá là 447 đồng/kg, và từ 20 đến dưới 25 thì giá là 442 đồng/kg.

Đối với mủ tạp, mức giá thu mua dao động theo độ DRC. Mủ chén hoặc mủ đông có độ DRC từ 50% trở lên được mua với giá 18.000 đồng/kg. Nếu DRC từ 45% đến dưới 50%, giá là 16.700 đồng/kg, còn trong khoảng 35–45% thì giá thu mua là 13.500 đồng/kg.

Tại Công ty Cao su Bình Long, mủ nước được mua vào với mức giá dao động từ 386 đến 396 đồng/TSC/kg. Mủ tạp có độ DRC 60% được thu mua với giá 14.000 đồng/kg, duy trì không đổi so với các phiên trước.

Công ty Cao su Phú Riềng cũng giữ giá ổn định, với mủ nước ở mức 440 đồng/TSC/kg và mủ tạp ở mức 400 đồng/DRC/kg.