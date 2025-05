Tài chính - Thị trường Giá cao su hôm nay 28/5/2025: Sụt giảm, mùa khai thác cao su năm 2025 tại Thái Lan bị hoãn lại một tháng Giá cao su hôm nay 28/5/2025: Sụt giảm do những bất ổn trong chính sách thương mại của Mỹ với EU, mùa khai thác cao su năm 2025 tại Thái Lan bị hoãn lại một tháng

Tại thị trường nội địa, giá thu mua mủ tại các doanh nghiệp duy trì ổn định.

Công ty Cao su Bà Rịa: Mủ nước Mức 1 (TSC ≥ 30) 452 đồng/ độ TSC/kg; Mức 2 (TSC 25-<30) 447 đồng/ độ TSC/kg; Mức 3 (TSC 20-<25) 442 đồng/ độ TSC/kg. Mủ đông DRC ≥ 50% 18.000 đồng/kg; DRC 45-50% 16.700 đồng/kg; DRC 35-45% 13.500 đồng/kg. (Lưu ý: Nguồn ghi nhận giá mủ nước ở mức 462 đồng/độ TSC/kg cho độ TSC 25-30, mủ đông DRC 35-44% ở mức 13.600đ/kg, mủ nguyên liệu 16.900 – 18.200 đồng/kg).

Công ty cao su Bình Long: Mủ nước 386-396 đồng/TSC/kg; mủ tạp DRC 60% 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Mang Yang: Mủ nước 397 – 401 đồng/TSC (loại 2-loại 1); mủ đông tạp 359 – 409 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Cao su Phú Riềng: Mủ nước loại 1 440 đồng/TSC/kg; mủ tạp 400 đồng/DRC/kg. (Lưu ý: Nguồn ghi nhận doanh nghiệp Phú Riềng bình ổn giá mủ tạp ở mức 405 đồng/DRC).

Trên thị trường thế giới, giá cao su TSR20 sàn SGX – Singapore tăng giảm trái chiều.

Kỳ hạn tháng 6/2025: tăng 0.60 cent/kg, lên 169.80 cent/kg.

Kỳ hạn tháng 7/2025: tăng 0.30 cent/kg, lên 170.50 cent/kg.

Kỳ hạn tháng 8/2025: giảm nhẹ 0.10 cent/kg, xuống 170 cent/kg.

Kỳ hạn tháng 9/2025: tăng 1.10 cent, lên 170.10 cent/kg.

Tại sàn TOCOM – Tokyo, giá cao su RSS3 đứng yên quanh mức 341 – 344 yên/kg cho các hợp đồng ngắn hạn. (Lưu ý: Nguồn ghi nhận giá cao su kỳ hạn tháng 6 trên Sàn OSE Nhật Bản tăng mạnh 3,2% lên 333,2 yen/kg ngày 27/5, mức cao nhất gần hai tháng).

Tại sàn SHFE – Thượng Hải, giá cao su giữ nguyên trạng thái không biến động, giao dịch trong khoảng 16.640 – 16.815 NDT/tấn tại các kỳ hạn gần. (Lưu ý: Nguồn ghi nhận giá cao su kỳ hạn tháng 6 trên Sàn Thượng Hải tăng 0,2% lên 14.335 nhân dân tệ/tấn ngày 27/5).

Giá cao su kỳ hạn ở các thị trường lớn sụt giảm do những bất ổn trong chính sách thương mại của Mỹ với EU. Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Mỹ gia hạn đàm phán thương mại với EU giúp giảm áp lực thuế quan, có thể hỗ trợ nhu cầu năng lượng, hạn chế đà giảm của giá dầu, có thể ảnh hưởng đến cao su.

Cơ quan quản lý cao su Thái Lan cho biết mùa khai thác cao su năm 2025 tại nước này sẽ bị hoãn lại một tháng, ảnh hưởng đến xu hướng giá cao su thiên nhiên toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Thái Lan cũng ra lệnh tạm ngừng nhập khẩu mủ cao su cô đặc do lo ngại từ nông dân.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su của Bờ Biển Ngà đạt 521.995 tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 4, xuất khẩu giảm 8,2% so với tháng trước nhưng tăng 19,9% so với cùng kỳ 2024.

Giá bình quân cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 4/2025 đạt 1.941 USD/tấn, giảm 2,8% so với tháng trước, nhưng tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 4 tháng đầu năm, giá bình quân đạt 1.929 USD/tấn, tăng mạnh 29,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Về lượng xuất khẩu, tháng 4, khối lượng cao su xuất sang nhiều thị trường chủ lực (Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ) đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc – thị trường tiêu thụ lớn nhất – tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Tại Malaysia, bang Sabah đang nỗ lực phục hồi ngành cao su bằng cách thiết lập kho hàng công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật cạo mủ tiên tiến và thúc đẩy sản phẩm giá trị gia tăng.

Tại Đức, ngành công nghiệp cao su kêu gọi hỗ trợ sau khi doanh số và sản lượng giảm trong quý I/2025. Doanh thu 3 tháng đầu năm giảm 2,7%, sản lượng giảm 2,5%, doanh thu bán hàng trong nước giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.