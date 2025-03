Tài chính - Thị trường Giá gas hôm nay 7/3: Tiếp tục giảm Theo ghi nhận mới nhất, giá khí tự nhiên thế giới giảm 0,74%, tương đương 0,032 USD, xuống mức 4.270 USD/mmBTU.

Giá gas thế giới

Mùa hè thường là thời điểm quan trọng để châu Âu tích trữ khí đốt, nhưng năm nay thị trường khí đốt dự kiến sẽ có nhiều biến động. Trong bối cảnh nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu bị hạn chế, châu Âu lại phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn năng lượng này.

Theo ghi nhận trên trang Oilprice.com vào lúc 7h40 ngày 7/3/2025 (giờ Việt Nam), giá khí tự nhiên thế giới giảm 0,74%, tương đương 0,032 USD, xuống mức 4.270 USD/mmBTU.

Ngày 6/3, lãnh đạo Liên minh châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt để bàn về Ukraine và quốc phòng khu vực. Cùng thời điểm, giá khí đốt tại châu Âu đã phục hồi lên mức 41,5 euro/MWh sau hai phiên giảm trước đó. Nguyên nhân là nhu cầu sưởi ấm tăng mạnh do thời tiết lạnh hơn bình thường, làm giảm lượng khí đốt dự trữ trước khi chuyển mùa. Hiện tại, mức dự trữ khí đốt của EU đã thấp hơn cùng kỳ năm ngoái do mùa đông lạnh hơn và sản lượng điện gió sụt giảm.

Trong cuộc họp ngày 6/3, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, nhấn mạnh sự cần thiết của châu Âu trong việc tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine. Các nhà lãnh đạo EU cũng đạt được thỏa thuận hỗ trợ thêm cho Ukraine, nhưng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán từ chối tham gia, khiến quyết định này chỉ được 26 trên 27 nước thành viên ủng hộ và không được đưa vào kết luận chính thức của hội nghị.

Nhu cầu khí đốt tại châu Âu tăng cao vào mùa đông do nhiệt độ lạnh hơn, sản lượng điện gió giảm mạnh và các hoạt động công nghiệp phục hồi. Theo dữ liệu từ LSEG, từ tháng 11/2024 đến tháng 2/2025, khu vực Tây Bắc Âu (bao gồm Đức, Pháp, Hà Lan và Bỉ) tiêu thụ trung bình 7.059 GWh/ngày, mức cao nhất từ năm 2020. Con số này cao hơn 11% so với cùng kỳ năm 2021-2022, khi giá khí đốt tăng vọt do cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine.

Việc châu Âu chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga - nguồn cung từng chiếm 40% tổng lượng nhập khẩu đến năm 2022 - đã làm giảm mạnh lượng khí dự trữ. Hiện tại, kho dự trữ của EU chỉ còn khoảng 39% công suất, thấp hơn nhiều so với mức 63% của năm ngoái và 61,5% của năm 2023. Điều này khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc vào LNG, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với các nước nhập khẩu khác, đặc biệt là ở châu Á.

Giá gas trong nước

Do giá gas thế giới giảm nhẹ, nhiều doanh nghiệp trong nước đã điều chỉnh giảm giá gas bán lẻ trong tháng 3. Đây là tháng thứ hai liên tiếp giá gas giảm trong năm 2025. Trước đó, vào tháng 1/2025, giá gas đã giảm 3.500 đồng/bình 12kg do giá thế giới giảm 12,5 USD/tấn so với tháng 12/2024



Tại Hà Nội, giá gas Petrolimex tháng 3/2025 (đã bao gồm VAT) là 457.400 đồng/bình 12kg và 1.829.600 đồng/bình 48kg, giảm lần lượt 2.700 đồng và 10.500 đồng so với tháng trước.

Tương tự, các thương hiệu City Petro, Vimexco và Vina Pacific Petro cũng giảm giá, với mức giảm 167 đồng/kg. Cụ thể, bình 6kg giảm 1.000 đồng xuống còn 275.500 đồng, bình 12kg giảm 2.000 đồng còn 491.500 đồng, bình 45kg giảm 7.500 đồng còn 1.842.000 đồng, và bình 50kg giảm 8.000 đồng còn 2.046.500 đồng.

Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South) cũng thông báo điều chỉnh giá bán lẻ, với mức giảm 167 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá gas bán lẻ tại miền Đông Nam Bộ dao động quanh mức 475.400 đồng/bình 12kg và 1.784.111 đồng/bình 45kg, áp dụng cho các nhãn hiệu như Gas Dầu Khí, VT-Gas, A Gas và JP Gas.

Việc giá gas bán lẻ trong nước giảm là tín hiệu tích cực cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Sau Tết, khi các hộ gia đình trở lại nhịp sống bình thường và các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, việc giá gas giảm sẽ giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt và sản xuất.