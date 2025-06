Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 1/6/2025: Miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, miền Nam giữ đỉnh Giá heo hơi hôm nay 1/6/2025 ở miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, dao động 66.000-70.000 đồng/kg; miền Nam ổn định ở mức cao, từ 73.000-76.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 1/6/2025

Địa phương Giá thóc mùa (đồng) Giá tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 69,000 - Yên Bái 68,000 - Lào Cai 67,000 - Hưng Yên 68,000 - Hải Dương 66,000 - Nam Định 68,000 +1000 Thái Nguyên 68,000 - Phú Thọ 69,000 - Thái Bình 69,000 - Hà Nam 68,000 - Vĩnh Phúc 67,000 - Hà Nội 69,000 - Ninh Bình 67,000 - Tuyên Quang 69,000 -

Khảo sát trong phiên sáng nay 31/5, tại miền Bắc giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Nam Định, Thanh Hóa tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, giao dịch heo hơi lần lượt giữ ở mức 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg.

Các địa phương khác trong khu vực tiếp tục giữ giá heo hơi trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 1/6/2025

Địa phương Giá thóc mùa (đồng) Giá tăng/giảm (đồng) Thanh Hóa 69,000 +1000 Nghệ An 68,000 - Hà Tĩnh 67,000 - Quảng Bình 69,000 - Quảng Trị 68,000 - Thừa Thiên Huế 69,000 - Đà Nẵng 69,000 - Quảng Ngãi 69,000 - Bình Định 70,000 - Khánh Hòa 69,000 - Lâm Đồng 74,000 - Đắk Lắk 73,000 - Ninh Thuận 72,000 - Bình Thuận 74,000 -

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, giao dịch heo hơi hiện lên mức 69.000 đồng/kg.

Các tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận có giá heo hơi hiện ở mức 74.000 đồng/kg – ghi nhận đây là mức cao nhất khu vực.

Hiện, giá heo hơi tại các đia phương còn lại thu mua quanh mức 67.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 1/6/2025

Địa phương Giá thóc mùa (đồng) Giá tăng/giảm (đồng) Bình Phước 74,000 - Đồng Nai 75,000 - TP.HCM 74,000 - Bình Dương 74,000 - Tây Ninh 75,000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 75,000 - Long An 76,000 - Đồng Tháp 75,000 - An Giang 75,000 - Vĩnh Long 74,000 - Cần Thơ 75,000 - Kiên Giang 73,000 - Hậu Giang 74,000 - Cà Mau 75,000 - Tiền Giang 74,000 - Bạc Liêu 74,000 - Trà Vinh 74,000 - Bến Tre 75,000 - Sóc Trăng 73,000 -

Tại miền Nam, giá heo hơi trong phiên sáng nay không biến động. Cụ thể, heo hơi tại TP. Hồ Chí Minh neo ở mức 74.000 đồng/kg. Long An vẫn giữ mức heo hơi cao nhất cả nước, đạt mức 76.000 đồng/kg

Các địa phương khác trong vùng, thu mua heo hơi dao động từ 73.000 - 76.000 đồng/kg.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong

Dự báo trong tuần tới, nếu nhu cầu tiêu thụ vẫn giữ được đà tăng trưởng khả quan, giá lợn hơi tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung có khả năng sẽ tăng nhẹ.

Vào ngày 30/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, khoảng 11 giờ ngày 28/5, trong lúc tuần tra tại huyện Kỳ Anh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường đã phát hiện xe tải mang biển số 37H-02439 do tài xế Lê Xuân Phú (sinh năm 1990, trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở một lượng lớn lợn có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến dịch bệnh. Lực lượng chức năng đã phối hợp để tiến hành kiểm tra phương tiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy xe chở 180 con lợn, nặng khoảng 18 tấn. Tuy nhiên, tài xế không cung cấp được giấy tờ kiểm dịch hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc của đàn lợn này.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi đến Chi cục Thú y vùng III. Kết quả xác định đàn lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.