Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 11/6/2025: Miền Trung và miền Nam tiếp tục giảm sau đợt bình ổn Giá heo hơi hôm nay 11/6/2025 dao động 68.000–74.000 đồng/kg, miền Trung và miền Nam giảm nhẹ, trong khi miền Bắc đi ngang.

Giá heo hơi hôm nay 11/6/2025 trên cả nước dao động trong khoảng 68.000 – 74.000 đồng/kg. Các tỉnh giữ mức giá cao nhất là Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cà Mau và Bạc Liêu (miền Nam) với 74.000 đồng/kg. Tỉnh có giá thấp nhất là Bến Tre (miền Nam) với 72.000 đồng/kg, cùng với Hà Tĩnh và Quảng Trị (miền Trung - Tây Nguyên) ở mức 68.000 đồng/kg.

Cập nhật giá heo hơi mới nhất hôm nay 11/6/2025 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 11/6/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng chững lại trên toàn khu vực. Mặt bằng giá dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang dẫn đầu với mức giá 69.000 đồng/kg, không có biến động so với phiên trước.

Nhóm tỉnh có giá 68.000 đồng/kg gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, cũng không ghi nhận thay đổi.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 68.000 - Lào Cai 68.000 - Hưng Yên 69.000 - Nam Định 68.000 - Thái Nguyên 69.000 - Phú Thọ 69.000 - Thái Bình 69.000 - Hà Nam 68.000 - Vĩnh Phúc 69.000 - Hà Nội 69.000 - Ninh Bình 68.000 - Tuyên Quang 69.000 -

Cập nhật giá heo hơi mới nhất hôm nay 11/6/2025 tại miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay 11/6/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng chững lại trên hầu hết các địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 68.000 - 73.000 đồng/kg.

Trong đó Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 73.000 đồng/kg, không có biến động. Nhóm tỉnh giá 69.000 đồng/kg gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa, đều đi ngang so với phiên trước.

Hà Tĩnh và Quảng Trị ghi nhận mức giá thấp nhất 68.000 đồng/kg, không thay đổi. Đắk Lắk là địa phương duy nhất có biến động, giảm 1.000 đồng/kg xuống 71.000 đồng/kg. Ninh Thuận đạt 72.000 đồng/kg, không biến động.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 69.000 - Nghệ An 69.000 - Hà Tĩnh 68.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 - Khánh Hoà 69.000 - Lâm Đồng 73.000 - Đắk Lắk 71.000 ▼1.000 Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Cập nhật giá heo hơi mới nhất hôm nay 11/6/2025 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 11/6/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở một số địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Trong đó Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Cà Mau và Bạc Liêu dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, không có biến động.

Nhóm tỉnh giá 73.000 đồng/kg gồm Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang và Sóc Trăng, trong đó Bình Dương, An Giang, Kiên Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Bến Tre có giá thấp nhất 72.000 đồng/kg, không biến động.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 ▼1.000 Tây Ninh 74.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 74.000 - Đồng Tháp 73.000 - An Giang 73.000 ▼1.000 Vĩnh Long 73.000 - Cần Thơ 73.000 - Kiên Giang 73.000 ▼1.000 Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 73.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 73.000 ▼1.000 Bến Tre 72.000 - Sóc Trăng 73.000 ▼1.000

Tình hình giá heo hơi mới nhất trên cả nước

Phó Chủ tịch UBND TP Huế, ông Hoàng Hải Minh, đã ký ban hành Công văn số 7237 nhằm điều chỉnh công tác quản lý hoạt động giết mổ, cũng như quy trình kiểm soát giết mổ động vật để đảm bảo an toàn dịch bệnh và thực phẩm.

Cụ thể, UBND TP Huế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị và địa phương liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực thú y và an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ động vật.

Ngoài ra, cần ngay lập tức chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ lợn bị bệnh hoặc lợn chết do dịch bệnh, cũng như việc không có sự giám sát của nhân viên thú y theo quy định địa phương. Các cơ sở giết mổ chưa được cấp phép hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, và sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Các sở, ngành cũng cần tuân thủ quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ theo quy định. Cần xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và các lực lượng như Thú y, Y tế, Công an, Quản lý thị trường trong việc quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển và giết mổ động vật, cũng như an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc và gia cầm.

Cần tổ chức các hoạt động tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế và chế biến, nhằm đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về việc không sử dụng các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc và không đảm bảo vệ sinh.

UBND TP Huế cũng yêu cầu có chính sách ưu tiên trong việc xây dựng mạng lưới giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm; đồng thời triển khai chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Các sở, ban, ngành như Y tế, Công Thương, Tài chính, Công an thành phố và các đơn vị liên quan cần tham gia xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động giết mổ động vật; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý các vụ việc liên quan đến vận chuyển và giết mổ động vật, cũng như an toàn thực phẩm.

Cuối cùng, UBND TP Huế yêu cầu các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến quản lý thú y, kiểm dịch và kiểm soát giết mổ để đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.