Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 12/4/2025 tăng đồng loạt ở 3 miền, miền Nam trụ vững hạng đầu Giá heo hơi hôm nay 12/4/2025 tăng nhẹ ở cả 3 miền. Miền Nam dẫn đầu với mức 74.000 đ/kg, trong khi miền Bắc và Trung ổn định từ 67.000-73.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 12/4/2025 tại khu vực miền Bắc tăng lại so với hôm qua

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 68.000 ▲1.000 Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 67.000 - Phú Thọ 69.000 ▲1.000 Thái Bình 68.000 ▲1.000 Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Cụ thể, giá heo hơi ở Bắc Giang và Thái Bình đồng loạt đạt mức 68.000 đ/kg, sau khi tăng 1.000 đồng. Tương tự, tại Phú Thọ, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng, chạm mốc 69.000 đ/kg, trở thành mức cao nhất trong khu vực.

Các địa phương còn lại như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình và Tuyên Quang giữ giá heo hơi ổn định, không ghi nhận biến động.

Giá heo hơi hôm nay 12/4/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng nhẹ

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hóa 67.000 - Nghệ An 68.000 ▲1.000 Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 69.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 - Khánh Hòa 69.000 - Lâm Đồng 73.000 - Đắk Lắk 72.000 - Ninh Thuận 73.000 - Bình Thuận 73.000 -

Cụ thể, chỉ có Nghệ An ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng, đạt mức 68.000 đ/kg. Trong khi đó, thương lái tại Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận tiếp tục thu mua ở mức 73.000 đ/kg, cao nhất khu vực.

Các địa phương khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Đắk Lắk duy trì giá heo hơi dao động từ 67.000 đến 72.000 đ/kg, không có biến động đáng kể.

Giá heo hơi hôm nay 12/4/2025 tại khu vực miền Nam vẫn giữ mức 74.000

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP.HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 74.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 73.000 - Long An 73.000 ▲1.000 Đồng Tháp 73.000 ▲1.000 An Giang 72.000 - Vĩnh Long 72.000 - Cần Thơ 73.000 - Kiên Giang 74.000 - Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 74.000 - Bạc Liêu 73.000 ▲1.000 Trà Vinh 73.000 - Bến Tre 74.000 - Sóc Trăng 72.000 -

Cụ thể, giá heo hơi tại Long An, Đồng Tháp và Bạc Liêu đồng loạt tăng 1.000 đồng, đạt mức 73.000 đ/kg. Trong khi đó, các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Bến Tre tiếp tục duy trì giá thu mua ở mức 74.000 đ/kg, cao nhất khu vực và cả nước.

Các tỉnh còn lại như Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng giữ giá heo hơi ổn định, dao động từ 72.000 đến 73.000 đ/kg, không ghi nhận biến động mới.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 12/4/2025

Giá heo hơi ngày 12/4/2025 trên cả nước cho thấy xu hướng tăng nhẹ ở một số khu vực, trong khi phần lớn các địa phương duy trì mức giá ổn định.

Ở miền Bắc, giá heo hơi ngày 12/4/2025 tại Bắc Giang, Thái Bình và Phú Thọ tăng thêm 1.000 đồng, lần lượt đạt 68.000 đ/kg và 69.000 đ/kg, với Phú Thọ dẫn đầu khu vực. Các tỉnh khác như Hà Nội, Hưng Yên, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Nguyên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang giữ giá ổn định, dao động từ 67.000 đến 68.000 đ/kg.

Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi ngày 12/4/2025 ghi nhận Nghệ An tăng 1.000 đồng, đạt 68.000 đ/kg. Các tỉnh như Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận tiếp tục dẫn đầu với mức giá 73.000 đ/kg. Trong khi đó, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định và Đắk Lắk không có biến động, với giá từ 67.000 đến 72.000 đ/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi ngày 12/4/2025 tại Long An, Đồng Tháp và Bạc Liêu tăng 1.000 đồng, đạt 73.000 đ/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Bến Tre vẫn giữ mức giá cao nhất cả nước, ở ngưỡng 74.000 đ/kg. Các địa phương còn lại như Bình Phước, TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng có giá dao động từ 72.000 đến 73.000 đ/kg và không ghi nhận thay đổi.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 12/4/2025 phản ánh thị trường khá ổn định, với một số địa phương điều chỉnh tăng nhẹ, tập trung ở miền Nam và miền Bắc, trong khi miền Trung ít biến động hơn.

Tin tức giá heo hơi ngày 12/4/2025

Theo thống kê từ Chi cục Thống kê Bắc Kạn, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm tại tỉnh trong ba tháng đầu năm 2025 tiếp tục phát triển ổn định. Yếu tố quan trọng là do không xuất hiện các đợt dịch bệnh lớn ảnh hưởng đến đàn vật nuôi, kết hợp với các chính sách hỗ trợ kịp thời từ địa phương, tạo điều kiện cho người dân yên tâm đầu tư vào sản xuất chăn nuôi.

Tổng số lượng đàn vật nuôi chính trong quý I ước tính đạt 298.816 con, giảm còn 93,11% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, đàn trâu đạt 28.466 con, tương đương 83,19% so với cùng kỳ; đàn bò ghi nhận 14.922 con, đạt 89,76%; đàn heo có 163.329 con, bằng 90,15%; trong khi đàn gia cầm đạt khoảng 2,16 triệu con, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Chi cục Thống kê Bắc Kạn, quý I/2025, dịch bệnh trên gia súc được kiểm soát hiệu quả, giá thịt hơi các loại như trâu, bò, heo duy trì ổn định và có xu hướng tăng, dẫn đến sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng chăn nuôi chính ước đạt 7.210 tấn, tăng 6,11% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thịt heo hơi đạt khoảng 4.485 tấn, tăng 6,33%; thịt trâu hơi đạt 1.072 tấn, tăng 5,3%; thịt gia cầm hơi đạt 1.150 tấn, tăng 5,89%; và sản lượng trứng gia cầm đạt 8,96 triệu quả, tăng 5,06% so với quý I/2024.