Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025: Miền Bắc đi ngang, miền Nam giữ vững đỉnh Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 ổn định, miền Bắc đi ngang 67.000-68.000 đồng/kg, miền Nam giữ đỉnh 73.000-74.000 đồng/kg, biến động nhẹ tại Long An.

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại khu vực miền Bắc đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 68.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng chững lại, không có biến động giá tại bất kỳ địa phương nào. Mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, trong đó:

Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang dẫn đầu với mức giá 68.000 đồng/kg, phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ cân bằng.

Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg, không có thay đổi so với phiên trước.

Xu hướng đi ngang cho thấy thị trường đang trong giai đoạn ổn định, với nguồn cung heo hơi đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên giảm nhiều nhất

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 ▼1.000 Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 72.000 ▼1.000

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 72.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Bình Thuận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nhóm giá 70.000 đồng/kg gồm Bình Định và Khánh Hoà, nhóm 69.000 đồng/kg gồm Quảng Bình, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, đều không có biến động. Thanh Hoá, Nghệ An và Quảng Trị ghi nhận mức giá 68.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg, không thay đổi.

Biến động giảm ở Đắk Lắk và Bình Thuận phản ánh nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các địa phương khác duy trì ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại khu vực miền Nam giảm nhẹ

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 73.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 73.000 - Long An 74.000 ▼1.000 Đồng Tháp 73.000 - An Giang 73.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 74.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 73.000 - Bến Tre 74.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 12/5/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 73.000 - 74.000 đồng/kg. Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu và Bến Tre dẫn đầu với mức giá 74.000 đồng/kg, trong đó Long An ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nhóm giá 73.000 đồng/kg gồm Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng, đều không có biến động. Không có địa phương nào ghi nhận mức giá thấp nhất vượt khỏi ngưỡng 73.000 đồng/kg.

Biến động giảm tại Long An phản ánh nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các địa phương khác duy trì cân bằng.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 12/5/2025

Tại miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Các tỉnh dẫn đầu với mức giá 68.000 đồng/kg bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang. Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình ghi nhận mức giá thấp nhất 67.000 đồng/kg. Không có tỉnh nào ghi nhận tăng hoặc giảm giá, cho thấy thị trường khu vực này đang chững lại, phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ nội địa không có biến động lớn.

Miền Trung - Tây Nguyên có giá heo hơi dao động từ 67.000 - 72.000 đồng/kg. Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá 72.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk và Bình Thuận giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Bình Định và Khánh Hoà ghi nhận 70.000 đồng/kg, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi ở mức 69.000 đồng/kg. Hà Tĩnh thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Xu hướng giảm nhẹ phản ánh nguồn cung dư dả tại một số tỉnh Tây Nguyên.

Tại miền Nam, giá heo hơi dao động từ 73.000 - 74.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu và Bến Tre dẫn đầu với 74.000 đồng/kg, trong đó Long An giảm 1.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Bình Phước, Đồng Nai, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh và Sóc Trăng ghi nhận 73.000 đồng/kg, không biến động. Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá cao, phản ánh vai trò trung tâm tiêu thụ và xuất khẩu.

Thị trường giá heo hơi hôm nay 9/5/2025 duy trì ổn định, với biến động giảm nhẹ tại một số tỉnh như Đắk Lắk, Bình Thuận và Long An. Người chăn nuôi nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và điều chỉnh kế hoạch sản xuất để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh nguồn cung dồi dào.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong ngày 12/5/2025: Phòng chống bệnh ở heo hơi

Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đưa tin rằng vào ngày 9/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Minh Lâm, đã yêu cầu các địa phương trong tỉnh thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh ở động vật.

Ông nhấn mạnh mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm phòng cúm gia cầm, lở mồm long móng... trên 80% tổng số đàn vật nuôi tại thời điểm tiêm.

Kể từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An đã ghi nhận dịch tả heo châu Phi tại 21 hộ chăn nuôi, với 738 con heo bị bệnh bị tiêu hủy. Cúm gia cầm cũng đã xuất hiện tại một hộ, buộc phải tiêu hủy 2.200 con. Thêm vào đó, có một trường hợp chó mắc bệnh dại đã được xử lý kịp thời.

Phó Chủ tịch yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh nhanh chóng thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như buôn bán, vận chuyển động vật bệnh và vứt xác động vật chết gây ô nhiễm, lây lan dịch bệnh.

Các ngành chức năng và địa phương cần triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm phòng cho các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, dại, dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tai xanh, tụ huyết trùng... Các địa phương phải tổ chức tiêm phòng và tiêm bổ sung kịp thời cho những đàn vật nuôi có nguy cơ cao hoặc sắp hết miễn dịch.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc vận chuyển động vật, giống vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi tại các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, và đường sông để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập mầm bệnh từ bên ngoài vào tỉnh.