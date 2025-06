Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 14/6/2025 miền Trung và miền Nam tiếp tục sụt giảm Giá heo hơi hôm nay 14/6/2025 tại miền Trung và miền Nam giảm nhẹ, dao động từ 68.000-74.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc đi ngang.

Tổng quan, giá heo hơi hôm nay 14/6/2025 trên thị trường ghi nhận xu hướng đi ngang tại miền Bắc và giảm nhẹ tại miền Trung – Tây Nguyên cũng như miền Nam.

Tại khu vực miền Bắc, giá dao động từ 68.000 – 69.000 đồng/kg, trong khi miền Trung – Tây Nguyên nằm trong khoảng 68.000 – 73.000 đồng/kg, với Huế, Bình Định và Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg.

Miền Nam duy trì mức giá cao nhất cả nước, từ 72.000 – 74.000 đồng/kg, với Long An giảm 2.000 đồng/kg và Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang giảm 1.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 14/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 14/6/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng đi ngang, không có biến động giá tại các địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó:

Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang dẫn đầu với mức giá 69.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Nhóm tỉnh có giá 68.000 đồng/kg bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình, cũng giữ nguyên mức giá, chiếm số lượng đáng kể trong khu vực.

Không có địa phương nào ghi nhận tăng hoặc giảm giá, phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái cân bằng.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 68.000 - Lào Cai 68.000 - Hưng Yên 69.000 - Nam Định 68.000 - Thái Nguyên 69.000 - Phú Thọ 69.000 - Thái Bình 69.000 - Hà Nam 68.000 - Vĩnh Phúc 69.000 - Hà Nội 69.000 - Ninh Bình 68.000 - Tuyên Quang 69.000 -

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 14/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 14/6/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 68.000 - 73.000 đồng/kg, trong đó:

Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 73.000 đồng/kg, không biến động so với phiên trước, theo sau là Ninh Thuận với 72.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế ghi nhận giá thấp nhất 68.000 đồng/kg, trong đó Huế giảm 1.000 đồng/kg.

Nhóm tỉnh có giá 69.000 đồng/kg gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa, chiếm đa số, với Bình Định giảm 1.000 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận 70.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg, cho thấy biến động đáng chú ý.

Xu hướng giảm tại Huế, Bình Định và Đắk Lắk phản ánh nguồn cung dồi dào hơn nhu cầu tiêu thụ tại một số khu vực.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 69.000 - Nghệ An 69.000 - Hà Tĩnh 68.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 68.000 ▼1.000 Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 69.000 ▼1.000 Khánh Hòa 69.000 - Lâm Đồng 73.000 - Đắk Lắk 70.000 ▼1.000 Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 14/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 14/6/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương. Mặt bằng giá dao động từ 72.000 - 74.000 đồng/kg, trong đó:

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau và Bạc Liêu dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, không biến động so với phiên trước. Long An, Đồng Tháp, An Giang và Bến Tre ghi nhận giá thấp nhất 72.000 đồng/kg, trong đó Long An giảm 2.000 đồng/kg, Đồng Tháp và An Giang giảm 1.000 đồng/kg.

Nhóm tỉnh giá 73.000 đồng/kg gồm Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh, chiếm đa số, với Tây Ninh giảm 1.000 đồng/kg. Biến động đáng chú ý nhất là Long An với mức giảm 2.000 đồng/kg.

Xu hướng giảm tại Long An, Đồng Tháp, An Giang và Tây Ninh phản ánh nguồn cung tăng nhẹ trong khi nhu cầu tiêu thụ chững lại.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 ▼1.000 Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 72.000 ▼2.000 Đồng Tháp 72.000 ▼1.000 An Giang 72.000 ▼1.000 Vĩnh Long 73.000 - Cần Thơ 73.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 73.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 73.000 - Bến Tre 72.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Tin tức giá heo hơi mới nhất

Theo báo cáo từ Chi cục Thống kê Long An, trong tháng 5, chăn nuôi tại tỉnh này ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ ở đàn gia cầm, chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp và trang trại lớn ở Thạnh Hóa, Bến Lức.

Đàn heo đang phục hồi dần nhờ chuyển đổi từ chăn nuôi hộ gia đình sang mô hình bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp, kết hợp áp dụng quy trình an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh và công nghệ hiện đại.

Dữ liệu từ Chi cục Thống kê Long An cho thấy, tổng đàn heo (không tính heo con chưa tách mẹ) đạt 81.347 con, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm ngoái; đàn gia cầm đạt 11,30 triệu con, tăng 18,19% (riêng đàn gà 9,86 triệu con, tăng 25,21%); đàn trâu khoảng 4.600 con, giảm 6,12%; đàn bò còn 106.000 con, giảm 5,36%.