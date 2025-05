Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025: Chững lại trên thị trường cả nước Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 chững lại trên cả nước, dao động từ 67.000 - 75.000 đồng/kg. Miền Nam dẫn đầu với 75.000 đồng/kg tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 tại khu vực miền Bắc đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Khảo sát tại khu vực miền Bắc trong sáng ngày 15/5 cho thấy giá heo hơi hôm nay 14/5/2025 chững lại, không ghi nhận biến động tại các địa phương. Mặt bằng giá hiện dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu với giá heo hơi đạt 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, và Ninh Bình có giá thấp nhất, cùng mức 67.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có giá 68.000 đồng/kg gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và Tuyên Quang, chiếm phần lớn khu vực.

Xu hướng đi ngang này phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại miền Bắc đang ở trạng thái cân bằng, không có yếu tố đột biến ảnh hưởng đến thị trường trong thời điểm hiện tại.

Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên không có biến động

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 - Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đồng loạt chững giá trong sáng nay, theo khảo sát lúc 07:28 AM. Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 dao động trong khoảng 67.000 - 73.000 đồng/kg.

Bình Thuận dẫn đầu với giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh ghi nhận mức giá thấp nhất, 67.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước. Nhóm địa phương có giá 68.000 đồng/kg gồm Thanh Hoá, Nghệ An, và Quảng Trị, trong khi Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, và Quảng Ngãi cùng ở mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Định và Khánh Hoà đạt 70.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng, Đắk Lắk, và Ninh Thuận cùng ở mức 72.000 đồng/kg.

Xu hướng đi ngang này phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại khu vực trong thời điểm hiện tại.

Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 tại khu vực miền Nam không thay đổi

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 75.000 - Đồng Tháp 74.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 74.000 - Bến Tre 75.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Cùng chững lại theo xu hướng chung, giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 tại khu vực phía Nam dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg, theo khảo sát lúc 07:28 AM.

Long An, Tiền Giang, và Bến Tre dẫn đầu với giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 75.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh như Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Hậu Giang, và Sóc Trăng ghi nhận mức giá thấp nhất, 73.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước. Nhóm các tỉnh có giá 74.000 đồng/kg gồm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, và Trà Vinh, chiếm phần lớn khu vực.

Xu hướng đi ngang này phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại phía Nam trong thời điểm hiện tại.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 15/5/2025

Giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 trên cả nước ghi nhận trạng thái ổn định, không có biến động tại bất kỳ khu vực nào, theo khảo sát lúc 07:30 AM ngày 15/5/2025. Mức giá dao động từ 67.000 - 75.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ trên toàn quốc.

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Bắc Giang là địa phương có giá cao nhất, đạt 69.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, và Ninh Bình ghi nhận mức giá thấp nhất, 67.000 đồng/kg. Không có tỉnh nào trong khu vực này ghi nhận biến động giá. Xu hướng đi ngang tại miền Bắc cho thấy nhu cầu tiêu thụ và nguồn cung tại đây đang ở mức cân bằng.

Heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên có giá từ 67.000 - 73.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi so với phiên trước. Bình Thuận dẫn đầu khu vực với mức giá 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh thấp nhất, đạt 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, và Ninh Thuận cùng ghi nhận giá 72.000 đồng/kg. Sự ổn định này phản ánh nhu cầu tiêu thụ nội địa tại khu vực đang ở mức trung bình, không có yếu tố đột biến ảnh hưởng.

Khu vực miền Nam tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu cả nước về giá heo hơi, dao động từ 73.000 - 75.000 đồng/kg. Long An, Tiền Giang, và Bến Tre ghi nhận mức giá cao nhất, 75.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Hậu Giang, và Sóc Trăng cùng ở mức 73.000 đồng/kg. Không có biến động giá tại khu vực này, cho thấy miền Nam vẫn là thị trường tiêu thụ lớn và ổn định nhất.

Thị trường giá heo hơi hôm nay 15/5/2025 duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền, phản ánh nguồn cung và nhu cầu đang ở mức cân bằng. Người chăn nuôi nên tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, đặc biệt tại khu vực miền Nam nơi giá đang ở mức cao nhất.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong ngày 15/5/2025

Theo báo cáo của Chi cục Thống kê Phú Thọ, trong 4 tháng đầu năm 2025, ngành chăn nuôi tại tỉnh diễn ra ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường nhờ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Tổng đàn heo tại Phú Thọ ước đạt 666.500 con, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy tín hiệu tích cực trong sản xuất. Ngược lại, đàn trâu và bò giảm lần lượt 7,5% (48.500 con) và 6,1% (84.200 con) do giá thị trường thấp và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp khiến nhu cầu sử dụng sức cày kéo giảm. Đàn gia cầm cũng tăng trưởng nhẹ, đạt 15,4 triệu con, tăng 1,2%, trong đó đàn gà chiếm 13,6 triệu con, tăng 1,4%.

Sự tăng trưởng của tổng đàn heo tại Phú Thọ là tín hiệu khả quan, hỗ trợ nguồn cung ổn định cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, với giá heo hơi tại Phú Thọ hiện ở mức 68.000 đồng/kg, người chăn nuôi cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ có thể tăng trong các tháng tới.

Giá thịt heo tại siêu thị và công ty thực phẩm bán lẻ ngày 15/5/2025

Giá thịt heo tại WinMart duy trì mức ổn định

Sáng nay 15/5/2025, giá thịt heo mát Meat Deli trên trang winmart.vn tiếp tục giữ nguyên, không thay đổi so với phiên trước, theo khảo sát lúc 07:33 AM. Các sản phẩm hiện được niêm yết trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg, với ưu đãi giảm 20% dành cho hội viên. Cụ thể, thịt nạc vai heo và chân giò heo rút xương có giá lần lượt 126.320 đồng/kg và 127.922 đồng/kg. Đứng đầu về giá là ba rọi heo với 163.122 đồng/kg và thịt nạc dăm heo ở mức 157.520 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Hà Hiền không biến động

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo cũng giữ nguyên trong sáng nay, dao động từ 85.000 - 181.000 đồng/kg. Hai sản phẩm thịt nạc đùi heo và nạc vai heo cùng được bán với giá 130.000 đồng/kg. Tiếp theo là ba rọi heo và đuôi heo, lần lượt ở mức 159.000 đồng/kg và 168.000 đồng/kg. Sườn non heo dẫn đầu với giá cao nhất, đạt 181.000 đồng/kg.

Nhận định chung

Sự ổn định trong giá bán tại cả WinMart và Hà Hiền phản ánh nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung dồi dào tại thời điểm hiện tại. Người tiêu dùng có thể tận dụng các chương trình ưu đãi tại WinMart để tối ưu chi phí mua sắm.