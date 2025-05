Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 16/5/2025: Tiếp chuỗi 2 ngày chững giá Giá heo hơi hôm nay 16/5/2025 ổn định, dao động 67.000 - 75.000 đồng/kg. Cả 3 miền chững giá liên tục 2 ngày, phản ánh nguồn cung dồi dào.

Giá heo hơi hôm nay 16/05/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp tục đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Khảo sát tại khu vực miền Bắc trong sáng ngày 16/5 cho thấy giá heo hơi hôm nay 16/5/2025 chững lại, không ghi nhận biến động tại các địa phương. Mặt bằng giá hiện dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Trong đó, Bắc Giang dẫn đầu với giá heo hơi đạt 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, và Ninh Bình có giá thấp nhất, cùng mức 67.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có giá 68.000 đồng/kg gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và Tuyên Quang, chiếm phần lớn khu vực.

Xu hướng đi ngang này phản ánh nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại miền Bắc đang ở trạng thái cân bằng, không có yếu tố đột biến ảnh hưởng đến thị trường trong thời điểm hiện tại.

Giá heo hơi hôm nay 16/05/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục không có biến động

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 - Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng đồng loạt chững giá trong sáng nay. Giá heo hơi hôm nay 16/5/2025 dao động trong khoảng 67.000 - 73.000 đồng/kg.

Bình Thuận dẫn đầu với giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh ghi nhận mức giá thấp nhất, 67.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước. Nhóm địa phương có giá 68.000 đồng/kg gồm Thanh Hoá, Nghệ An, và Quảng Trị, trong khi Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, và Quảng Ngãi cùng ở mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Định và Khánh Hoà đạt 70.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng, Đắk Lắk, và Ninh Thuận cùng ở mức 72.000 đồng/kg.

Xu hướng đi ngang này phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại khu vực trong thời điểm hiện tại.

Giá heo hơi hôm nay 16/05/2025 tại khu vực miền Nam vẫn không thay đổi

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 75.000 - Đồng Tháp 74.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 73.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 74.000 - Bến Tre 75.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Cùng chững lại theo xu hướng chung, giá heo hơi hôm nay 16/5/2025 tại khu vực phía Nam dao động trong khoảng 73.000 - 75.000 đồng/kg.

Long An, Tiền Giang, và Bến Tre dẫn đầu với giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 75.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh như Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Hậu Giang, và Sóc Trăng ghi nhận mức giá thấp nhất, 73.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước. Nhóm các tỉnh có giá 74.000 đồng/kg gồm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, và Trà Vinh, chiếm phần lớn khu vực.

Xu hướng đi ngang này phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại phía Nam trong thời điểm hiện tại.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 16/5/2025

Tình hình giá heo hơi hôm nay, ngày 16/5/2025, trên cả nước cho thấy sự ổn định đáng kể, với xu hướng giá không có biến động mạnh ở cả ba miền Bắc, Trung - Tây Nguyên và Nam.

Tại miền Bắc, giá heo hơi duy trì trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi so với các phiên trước. Bắc Giang tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam có giá thấp nhất, đạt 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang ghi nhận mức giá trung bình 68.000 đồng/kg. Sự ổn định này phản ánh nguồn cung và nhu cầu tại miền Bắc đang ở trạng thái cân bằng, không có yếu tố đột biến ảnh hưởng đến giá.

Ở miền Trung - Tây Nguyên, thị trường cũng lặng sóng, với giá heo hơi dao động từ 67.000 đến 73.000 đồng/kg. Bình Thuận là điểm sáng khi đạt mức giá cao nhất khu vực, 73.000 đồng/kg, tiếp theo là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận với 72.000 đồng/kg. Các tỉnh khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị có giá thấp hơn, dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg, trong khi Bình Định và Khánh Hòa đạt 70.000 đồng/kg. Khu vực này cho thấy sự chênh lệch giá khá rõ giữa các tỉnh ven biển và cao nguyên, có thể do chi phí vận chuyển và quy mô chăn nuôi khác nhau.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục giữ vững ở mức cao nhất cả nước, dao động từ 73.000 - 75.000 đồng/kg. Long An, Tiền Giang và Bến Tre là những tỉnh dẫn đầu với mức giá 75.000 đồng/kg, trong khi TP.HCM, Kiên Giang, Hậu Giang, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và Sóc Trăng ghi nhận mức thấp nhất khu vực, 73.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh có giá trung bình 74.000 đồng/kg. Miền Nam duy trì giá cao hơn các khu vực khác, có thể do nhu cầu tiêu thụ lớn tại các đô thị và hoạt động xuất khẩu sang các thị trường lân cận.

Nhìn chung, thị trường heo hơi toàn quốc đang trong giai đoạn chững giá, với mức giá trung bình dao động từ 67.000 - 75.000 đồng/kg. Sự ổn định này có thể xuất phát từ nguồn cung dồi dào, nhu cầu tiêu thụ nội địa ổn định và không có biến động lớn về dịch bệnh hay chi phí đầu vào. Tuy nhiên, sự chênh lệch giá giữa các vùng miền vẫn tồn tại, phản ánh đặc thù về quy mô chăn nuôi, chi phí vận chuyển và thị trường tiêu thụ tại từng khu vực. Trong ngắn hạn, nếu không có yếu tố bất ngờ như dịch bệnh hay thay đổi chính sách, giá heo hơi có khả năng tiếp tục duy trì ở mức hiện tại.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong ngày 16/5/2025

Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang, từ đầu năm 2025, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động kiểm tra, hướng dẫn và giám sát được triển khai thường xuyên, giúp duy trì sự ổn định của đàn vật nuôi và kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh. Đến nay, không ghi nhận các ổ dịch nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được kết quả này, cơ quan chức năng đã tích cực hỗ trợ người dân mở rộng chăn nuôi theo hướng bền vững, phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện dịch bệnh. Đồng thời, tỉnh thúc đẩy mô hình chăn nuôi trang trại tập trung, áp dụng chuỗi sản xuất khép kín nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Về công tác tiêm phòng, Bắc Giang đã triển khai tiêm hơn 900.000 liều vắc xin phòng cúm gia cầm, 12.500 liều vắc xin viêm da nổi cục, 34.000 liều vắc xin phòng bệnh dại, cùng với đó là sử dụng hơn 1.300 lít hóa chất để khử trùng, phòng chống các bệnh như cúm gia cầm và viêm da nổi cục. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tiêm phòng đạt hơn 90% kế hoạch đề ra cho cả năm, vượt xa so với cùng kỳ năm 2024.

Một số huyện nổi bật trong công tác tiêm phòng bao gồm Tân Yên, Việt Yên, Yên Thế, Lạng Giang và Hiệp Hòa, đều ghi nhận tỷ lệ tiêm phòng cao. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ hoàn tất kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi trong tháng 6/2025.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Giang lên kế hoạch tổ chức 6 lớp tập huấn về kỹ năng phòng, chống dịch bệnh động vật và 5 lớp chuyên sâu về bệnh dịch tả heo châu Phi trong năm nay. Mục tiêu là đảm bảo:

Trên 80% đàn heo giống được tiêm vắc xin phòng các bệnh như tai xanh, dịch tả heo cổ điển và lở mồm long móng.

Hơn 80% đàn trâu bò được tiêm vắc xin phòng lở mồm long móng và viêm da nổi cục.

Tối thiểu 80% đàn gia cầm được tiêm vắc xin cúm gia cầm.

80% đàn chó, mèo trong diện tiêm được tiêm vắc xin phòng dại.

Song song với đó, tỉnh thực hiện lấy mẫu giám sát vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm như vi-rút dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng và bệnh dại tại các trang trại, lò mổ và khu vực kinh doanh động vật. Kết quả giám sát sẽ là cơ sở để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Với những nỗ lực này, Bắc Giang đang khẳng định vị thế trong công tác quản lý và bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần đảm bảo an toàn chăn nuôi và ổn định thị trường nông sản trong khu vực.

Giá thịt heo tại siêu thị và công ty thực phẩm bán lẻ ngày 16/5/2025

Dựa trên khảo sát mới nhất, giá thịt heo tại các siêu thị và công ty thực phẩm bán lẻ như WinMart và Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền tiếp tục duy trì ổn định, không có biến động đáng kể.

Giá thịt heo tại WinMart ngày 16/5/2025

Theo thông tin từ trang winmart.vn, giá các sản phẩm thịt heo mát Meat Deli vẫn giữ nguyên, dao động trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg. Hiện tại, WinMart đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 20% cho hội viên, khiến một số mặt hàng trở nên hấp dẫn hơn. Cụ thể:

Ba rọi heo: 163.122 đồng/kg, cao nhất trong danh mục.

Nạc dăm heo: 157.520 đồng/kg.

Nạc vai heo: 126.320 đồng/kg.

Chân giò heo rút xương: 127.922 đồng/kg, thuộc nhóm giá thấp nhất.

Chương trình khuyến mãi dành cho hội viên giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể, đặc biệt với các sản phẩm phổ biến như ba rọi và nạc dăm, vốn có nhu cầu tiêu thụ cao.

Giá thịt heo tại Hà Hiền hôm nay 16/5/2025

Tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo cũng không ghi nhận thay đổi, với mức giá dao động từ 85.000 - 181.000 đồng/kg, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Cụ thể:

Mỡ heo: 85.000 đồng/kg, thấp nhất trong danh mục.

Sườn già heo: 128.000 đồng/kg.

Nạc đùi heo và nạc vai heo: Cùng mức 130.000 đồng/kg.

Các sản phẩm cao cấp hơn như thịt thăn hoặc ba rọi có thể đạt mức giá tối đa 181.000 đồng/kg, tùy loại.

So với WinMart, giá thịt heo tại Hà Hiền có biên độ rộng hơn, với các sản phẩm giá thấp như mỡ heo phù hợp cho nhu cầu chế biến đa dạng, trong khi các loại thịt cao cấp đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng.

Nhận định chung

Giá thịt heo tại các kênh bán lẻ như WinMart và Hà Hiền phản ánh sự ổn định của thị trường thịt heo trong bối cảnh giá heo hơi cả nước cũng đang chững lại (67.000 - 75.000 đồng/kg, theo dữ liệu ngày 16/5/2025). Các chương trình khuyến mãi tại WinMart giúp tăng sức mua, trong khi Hà Hiền duy trì mức giá cạnh tranh ở phân khúc thấp. Người tiêu dùng có thể cân nhắc lựa chọn dựa trên nhu cầu và ngân sách, tận dụng ưu đãi từ các siêu thị để tiết kiệm chi phí.