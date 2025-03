Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 17/3/2025 chững lại và giảm nhẹ Giá heo hơi hôm nay 17/3/2025 dao động 74.000-81.000 đồng/kg, chững lại và giảm nhẹ ở nhiều nơi.

Giá heo hơi hôm nay 17/3/2025 tại khu vực miền Bắc: Có xu hương giảm nhẹ

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 75.000 ▼1.000 Yên Bái 74.000 ▼1.000 Lào Cai 74.000 - Hưng Yên 75.000 ▼1.000 Nam Định 75.000 - Thái Nguyên 75.000 ▼1.000 Phú Thọ 75.000 ▼1.000 Thái Bình 75.000 ▼1.000 Hà Nam 74.000 ▼1.000 Vĩnh Phúc 74.000 ▼2.000 Hà Nội 75.000 ▼1.000 Ninh Bình 75.000 - Tuyên Quang 75.000 ▼1.000

Hôm nay, ngày 17/3/2025, giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc cho thấy xu hướng giảm nhẹ hoặc giữ ổn định so với thời điểm trước đó. Cụ thể, giá heo hơi dao động trong khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg. Đa số các địa phương như Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội, và Tuyên Quang ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, trong khi Vĩnh Phúc có mức giảm mạnh hơn, đạt 2.000 đồng/kg, đưa giá xuống còn 74.000 đồng/kg.

Một số tỉnh như Lào Cai, Nam Định, và Ninh Bình giữ giá ổn định, không có biến động, với mức giá lần lượt là 74.000 đồng/kg và 75.000 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường heo hơi đang có dấu hiệu chững lại, với phần lớn các địa phương chịu áp lực giảm giá nhẹ, có thể do nguồn cung dồi dào hoặc nhu cầu tiêu thụ chưa tăng mạnh. Người chăn nuôi cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong những ngày tới để điều chỉnh chiến lược phù hợp.

Giá heo hơi hôm nay 17/3/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Chịu áp lực giảm nhẹ

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hoá 74.000 ▼1.000 Nghệ An 75.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 74.000 ▼1.000 Quảng Bình 75.000 - Quảng Trị 75.000 - Huế 76.000 - Quảng Nam 76.000 - Quảng Ngãi 76.000 - Bình Định 76.000 ▼1.000 Khánh Hoà 75.000 - Lâm Đồng 80.000 - Đắk Lắk 78.000 ▼1.000 Ninh Thuận 79.000 ▼1.000 Bình Thuận 80.000 -

Hôm nay, ngày 17/3/2025, giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa xu hướng ổn định và giảm nhẹ. Giá heo hơi dao động trong khoảng từ 74.000 đến 80.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, và Hà Tĩnh ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá lần lượt về 74.000 đồng/kg và 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, đến Quảng Ngãi giữ giá ổn định ở mức 75.000 - 76.000 đồng/kg, không có biến động.

Riêng Bình Định giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống còn 76.000 đồng/kg. Tại các tỉnh phía Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Lâm Đồng và Bình Thuận duy trì mức giá cao nhất 80.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Ninh Thuận giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 78.000 đồng/kg và 79.000 đồng/kg.

Khánh Hòa ổn định ở mức 75.000 đồng/kg. Nhìn chung, thị trường heo hơi khu vực này đang có sự ổn định ở nhiều địa phương, với một số nơi chịu áp lực giảm giá nhẹ, có thể phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu hoặc ảnh hưởng từ các yếu tố khu vực. Người chăn nuôi nên tiếp tục theo dõi sát để có quyết định phù hợp trong thời gian tới.

Giá heo hơi hôm nay 17/3/2025 tại khu vực miền Nam: Ổn định với mức giá cao

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bình Phước 80.000 - Đồng Nai 80.000 ▼1.000 TP HCM 80.000 ▼1.000 Bình Dương 80.000 - Tây Ninh 80.000 ▼1.000 Bà Rịa - Vũng Tàu 80.000 ▼1.000 Long An 80.000 ▼1.000 Đồng Tháp 80.000 - An Giang 80.000 - Vĩnh Long 80.000 - Cần Thơ 81.000 - Kiên Giang 80.000 - Hậu Giang 81.000 - Cà Mau 81.000 - Tiền Giang 80.000 - Bạc Liêu 80.000 - Trà Vinh 80.000 ▼1.000 Bến Tre 80.000 - Sóc Trăng 80.000 -

Hôm nay, ngày 17/3/2025, giá heo hơi tại các tỉnh miền Nam dao động trong khoảng 80.000 - 81.000 đồng/kg, cho thấy mức giá khá đồng đều và cao hơn so với các khu vực khác. Phần lớn các địa phương như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, và Sóc Trăng duy trì giá ổn định ở mức 80.000 đồng/kg, không có biến động.

Trong khi đó, Cần Thơ, Hậu Giang, và Cà Mau ghi nhận mức giá cao hơn một chút, đạt 81.000 đồng/kg, và cũng không thay đổi so với trước đó. Tuy nhiên, một số tỉnh như Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, và Trà Vinh ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, đưa giá về 80.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi miền Nam đang có sự ổn định ở mức giá cao, với một số địa phương chịu áp lực giảm giá nhẹ. Điều này có thể phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ chưa có sự đột biến. Người chăn nuôi ở khu vực này vẫn có thể yên tâm với mức giá hiện tại, nhưng cần theo dõi thêm để điều chỉnh kế hoạch phù hợp nếu xu hướng giảm giá lan rộng.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 17/3/2025

Hôm nay, ngày 17/3/2025, giá heo hơi tại Việt Nam cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với mức giá dao động từ 74.000 đến 81.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá heo hơi phổ biến ở mức 74.000 - 75.000 đồng/kg, nhưng đa số các địa phương như Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Thái Nguyên, và Hà Nội ghi nhận mức giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, cho thấy áp lực giảm giá khá lớn, có thể do nguồn cung tăng hoặc nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi mạnh. Trong khi đó, miền Trung và Tây Nguyên có giá dao động từ 74.000 đến 80.000 đồng/kg, với một số tỉnh như Lâm Đồng và Bình Thuận đạt mức cao 80.000 đồng/kg, nhưng vẫn có các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, và Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg. Riêng miền Nam duy trì mức giá cao nhất, phổ biến ở 80.000 - 81.000 đồng/kg, đặc biệt tại Cần Thơ, Hậu Giang, và Cà Mau, dù một số tỉnh như Đồng Nai, TP HCM, và Long An cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay vẫn ở mức cao so với mặt bằng chung của năm 2024, đặc biệt khi so sánh với biểu đồ giá trung bình (đạt 80.000 đồng/kg vào ngày 17/3/2025), cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá nhẹ tại nhiều địa phương, đặc biệt ở miền Bắc, có thể là dấu hiệu của sự điều chỉnh tự nhiên sau khi giá đạt đỉnh. Sự chênh lệch giá giữa các vùng miền cũng phản ánh sự khác biệt về cung cầu và chi phí vận chuyển, với miền Nam tiếp tục là khu vực có giá cao và ổn định hơn. Người chăn nuôi cần thận trọng theo dõi diễn biến thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung và nhu cầu, để đưa ra quyết định phù hợp trong bối cảnh giá cả đang có dấu hiệu chững lại.