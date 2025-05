Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 22/5/2025: Miền Nam dẫn đầu 75.000 đồng/kg, thị trường cả nước ổn định Giá heo hơi hôm nay 22/5/2025 ổn định, dao động 67.000-75.000 đồng/kg. Miền Nam dẫn đầu với 75.000 đồng/kg tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Giá heo hơi hôm nay 22/5/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày chững giá

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 22/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên ổn định

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 69.000 - Khánh Hoà 69.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 - Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 22/5/2025 tại khu vực miền Nam vẫn có giá cao nhất

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 75.000 - Đồng Tháp 74.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 74.000 - Bến Tre 75.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 22/5/2025

Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay dao động từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg, với Bắc Giang dẫn đầu khu vực ở mức 69.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, và Ninh Bình ghi nhận mức giá thấp nhất là 67.000 đồng/kg, trong khi Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và Tuyên Quang đạt 68.000 đồng/kg. Thị trường miền Bắc không ghi nhận biến động giá mới trong phiên sáng nay, cho thấy cung và cầu đang ở trạng thái cân bằng. Xu hướng ổn định này có thể tiếp diễn trong ngắn hạn nếu không có các yếu tố đột biến như dịch bệnh hay thay đổi nhu cầu tiêu thụ. Các tỉnh như Hà Nội và Bắc Giang, với nhu cầu tiêu thụ lớn, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ giá ổn định.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 67.000 - 73.000 đồng/kg, với Bình Thuận dẫn đầu khu vực ở mức 73.000 đồng/kg. Theo sau là Lâm Đồng, Đắk Lắk, và Ninh Thuận với mức giá 72.000 đồng/kg. Các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, và Khánh Hòa giao dịch trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg, riêng Hà Tĩnh có giá thấp nhất là 67.000 đồng/kg. Thị trường khu vực này duy trì ổn định, không ghi nhận tăng hoặc giảm giá. Tuy nhiên, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên thường chịu ảnh hưởng từ điều kiện thời tiết và dịch bệnh, do đó người chăn nuôi cần chú trọng các biện pháp an toàn sinh học để đảm bảo nguồn cung ổn định. Nhu cầu tiêu thụ tại khu vực này vẫn ở mức trung bình, với xu hướng ổn định trong ngắn hạn.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay tiếp tục giữ mức giá cao nhất cả nước, dao động từ 73.000 đến 75.000 đồng/kg. Long An, Tiền Giang, và Bến Tre dẫn đầu khu vực với mức giá 75.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, và Trà Vinh giao dịch ở mức 74.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, và Sóc Trăng ghi nhận mức giá 73.000 đồng/kg. Không có biến động giá trong phiên sáng nay, cho thấy thị trường miền Nam vẫn sôi động với nguồn cung phong phú từ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Vai trò của miền Nam trong thị trường heo hơi cả nước tiếp tục nổi bật nhờ sức tiêu thụ mạnh tại các đô thị lớn như TP HCM và nhu cầu chế biến thực phẩm cao.

Thị trường heo hơi hôm nay 22/5/2025 duy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền, với mức giá dao động từ 67.000 đến 75.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu. Miền Nam tiếp tục dẫn đầu về giá, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên giữ xu hướng đi ngang. Người chăn nuôi nên tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường, đặc biệt là các yếu tố như dịch tả heo châu Phi và chi phí thức ăn chăn nuôi, để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp. Việc áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến và đảm bảo an toàn sinh học sẽ là chìa khóa để duy trì lợi nhuận trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong ngày 22/5/2025

Ngày 22/5/2025, Lào Cai đang trở thành điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp hiện đại của cả nước với những bước tiến vượt bậc trong chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Theo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh hiện tự hào sở hữu 292 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, trong đó 91 trang trại đạt chuẩn kinh tế với giá trị sản xuất từ 2 tỷ đồng mỗi năm trở lên. Những con số này không chỉ phản ánh tiềm năng mà còn khẳng định vị thế của Lào Cai trong việc tiên phong phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Đặc biệt, huyện Bảo Thắng đang nổi lên như một trung tâm chăn nuôi công nghệ cao của tỉnh. Tại đây, 10 cơ sở chăn nuôi hiện đại đã được xây dựng, bao gồm một trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản với quy mô hơn 500 con, bảy trang trại heo thịt từ 300 đến 2.000 con, và hai cơ sở chăn nuôi gia cầm thịt với số lượng ấn tượng từ 10.000 đến 20.000 con. Những trang trại này không chỉ áp dụng công nghệ tiên tiến mà còn đảm bảo hiệu quả kinh tế vượt trội, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi của tỉnh.

Không dừng lại ở đó, Lào Cai còn ghi dấu ấn với xu hướng chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi bền vững. Nhiều trang trại trong tỉnh đang tích cực áp dụng phương pháp chăn nuôi hữu cơ và tuần hoàn, chú trọng an toàn sinh học. Đây là hướng đi chiến lược, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe mà còn bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển lâu dài.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả đáng tự hào. Từ năm 2021 đến 2025, sản lượng chăn nuôi của Lào Cai tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ trên 4,8% mỗi năm. Thành tựu này không chỉ giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu trong Đề án 01 của Tỉnh ủy mà còn đặt nền móng vững chắc cho chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, với tầm nhìn hướng tới năm 2045.

Với sự kết hợp giữa công nghệ cao và định hướng bền vững, Lào Cai đang từng bước khẳng định vai trò dẫn đầu trong ngành chăn nuôi, hứa hẹn mang lại những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cả trong nước và xuất khẩu.