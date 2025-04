Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 miền Bắc tiếp tục chuỗi giảm mạnh, miền Nam chững lại Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 giảm mạnh ở miền Bắc, thấp nhất 67.000 đ/kg. Miền Trung ổn định 69.000-75.000 đ/kg, miền Nam chững lại ở 73.000-76.000 đ/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 tại khu vực miền Bắc giảm mạnh

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 68.000 - Yên Bái 67.000 ▼1.000 Lào Cai 68.000 - Hưng Yên 67.000 ▼1.000 Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 67.000 ▼1.000 Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Khảo sát sáng ngày 24/4 cho thấy giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp chiều đi xuống tại Yên Bái, Hưng Yên và Thái Bình, về mức 67.000 đồng/kg, cùng giá với Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

Tại các địa phương còn lại trong vùng, giá heo hơi duy trì đi ngang, dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên giảm nhẹ

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 67.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 67.000 ▼1.000 Quảng Bình 70.000 - Quảng Trị 69.000 - Huế 70.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 71.000 - Khánh Hoà 70.000 - Lâm Đồng 75.000 - Đắk Lắk 73.000 - Ninh Thuận 73.000 - Bình Thuận 75.000 -

Cùng chiều giảm, giá heo hơi hôm nay 25/4/2025 tại Nghệ An và Hà Tĩnh quay đầu về mức 67.000 đồng/kg trong sáng nay. Đây cũng là mức giao dịch thấp nhất khu vực.

Tại các tỉnh, thành phố còn lại ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tạm thời ổn định, duy trì trong khoảng 68.000 - 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 tại khu vực miền Nam đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 74.000 - Đồng Nai 76.000 - TP HCM 74.000 - Bình Dương 74.000 - Tây Ninh 76.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 75.000 - Long An 74.000 - Đồng Tháp 75.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 75.000 - Kiên Giang 75.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 75.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 75.000 - Bến Tre 76.000 - Sóc Trăng 74.000 -

Sau chuỗi ngày giữ đà tăng nhanh, thị trường heo hơi hôm nay tại phía Nam tạm chững trong phiên sáng nay.

Theo đó, heo hơi tại khu vực này đang được thu mua với giá trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang và Bến Tre là những tỉnh có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 76.000 đồng/kg.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 24/4/2025

Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 trên cả nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, với miền Bắc chịu áp lực giảm mạnh nhất, trong khi miền Nam ổn định và miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh nhẹ, dao động trong khoảng 67.000 - 76.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc chứng kiến giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 giảm đáng kể, với mức giá phổ biến từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Các tỉnh như Bắc Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang ghi nhận mức giá 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình đồng loạt ở mức 67.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Biến động đáng chú ý xảy ra tại Yên Bái, Hưng Yên và Thái Bình, khi giá giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, phản ánh áp lực dư cung hoặc nhu cầu tiêu thụ giảm tại các địa phương này. Sự phân hóa giá giữa các tỉnh không quá lớn, nhưng xu hướng giảm lan rộng cho thấy thị trường đang chịu tác động tiêu cực.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 dao động từ 67.000 - 75.000 đồng/kg, với xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh. Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk và Ninh Thuận ở mức 73.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Bình, Huế và Khánh Hòa duy trì mức 70.000 đồng/kg, trong khi Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam và Quảng Ngãi dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg. Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg, đồng thời giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Sự phân hóa giá tại khu vực này khá rõ, với các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng giữ giá cao nhờ nhu cầu ổn định, trong khi các tỉnh miền Trung chịu áp lực giảm do cạnh tranh nguồn cung.

Khác với hai khu vực trên, giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 tại miền Nam đi ngang, không ghi nhận biến động, với mức giá dao động từ 74.000 - 76.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh và Bến Tre dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất 76.000 đồng/kg, trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Trà Vinh đạt 75.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu và Sóc Trăng đồng loạt ở mức 74.000 đồng/kg. Sự ổn định này cho thấy thị trường miền Nam đang duy trì cân bằng cung cầu, với nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các đô thị lớn như TP HCM và Đồng Nai.

Giá heo hơi hôm nay 24/4/2025 giảm mạnh ở miền Bắc và nhẹ ở miền Trung - Tây Nguyên có thể do nguồn cung dư thừa hoặc nhu cầu tiêu thụ giảm sau giai đoạn cao điểm. Miền Nam chững lại nhờ nhu cầu ổn định tại các đô thị lớn. Trong ngắn hạn, giá heo hơi có thể tiếp tục chịu áp lực giảm ở miền Bắc nếu nguồn cung không được điều chỉnh, trong khi miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên có khả năng duy trì ổn định. Tuy nhiên, cần theo dõi thêm diễn biến thị trường và các yếu tố như dịch bệnh hoặc chi phí thức ăn chăn nuôi để đưa ra dự báo chính xác hơn.

Tin tức giá heo hơi ngày 24/4/2025 ở trong nước

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 788 về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật đợt 1/2025. Thời gian thực hiện từ ngày 25/4 - 25/5.

Theo Công văn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đồng thời, các huyện, thành phố, thị xã có nhiệm vụ chỉ đạo các xã tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại khu vực chăn nuôi hộ gia đình, bãi chăn thả, chợ buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm; các huyện biên giới tổ chức vệ sinh, sát trùng khu vực đường mòn lối mở trên địa bàn quản lý.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai được giao chủ động xuất cấp 5.280 lít hóa chất từ nguồn dự phòng của tỉnh cho các huyện, thị xã, thành phố; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, chủ trang trại triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đạt kết quả cao nhất.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phải chỉ đạo các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh, khử trùng phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông qua trạm.