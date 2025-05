Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025: 692 con heo bị tiêu hủy do dịch bệnh Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 ổn định 67.000-75.000 đ/kg, nhưng dịch tả heo châu Phi tại Thanh Chương khiến 692 con heo bị tiêu hủy, thiệt hại nặng.

Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 ở trong nước

Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 trên cả nước duy trì xu hướng đi ngang, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 75.000 đ/kg. Thị trường ghi nhận sự ổn định trên cả ba miền, không có biến động giá đáng kể so với phiên trước, phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ. Tình hình tích cực này tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi, nhưng cần thận trọng trước các rủi ro tiềm ẩn như dịch bệnh.

Giá heo hơi ngày hôm nay 24/5/2025 tại miền Bắc

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 tại miền Bắc ghi nhận xu hướng đi ngang, với mặt bằng giá dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đ/kg. Bắc Giang dẫn đầu với mức giá cao nhất 69.000 đ/kg, trong khi các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình có giá thấp nhất, đạt 67.000 đ/kg. Các địa phương còn lại, gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang, cùng ghi nhận mức giá 68.000 đ/kg. Không có địa phương nào trong khu vực báo cáo biến động giá so với phiên trước. Xu hướng chững lại này phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ chưa có đột biến.

Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 tại miền Trung - Tây Nguyên

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 69.000 - Khánh Hoà 69.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 - Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -



Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 tại miền Trung - Tây Nguyên ghi nhận xu hướng đi ngang, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 73.000 đ/kg. Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 73.000 đ/kg, trong khi Hà Tĩnh có giá thấp nhất 67.000 đ/kg. Các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận cùng đạt 72.000 đ/kg; Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa ghi nhận 69.000 đ/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị ở mức 68.000 đ/kg. Không có địa phương nào báo cáo biến động giá so với phiên trước. Xu hướng chững lại này phản ánh nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ ổn định trong khu vực.

Giá heo hơi ngày hôm nay 24/5/2025 tại miền Nam

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 75.000 - Đồng Tháp 74.000 - An Giang 74.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 74.000 - Bến Tre 75.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 24/5/2025 tại miền Nam ghi nhận xu hướng đi ngang, với mặt bằng giá dao động từ 73.000 đến 75.000 đ/kg. Long An, Tiền Giang và Bến Tre dẫn đầu với mức giá cao nhất 75.000 đ/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang và Sóc Trăng có giá thấp nhất 73.000 đ/kg. Các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh cùng đạt mức 74.000 đ/kg. Không có địa phương nào báo cáo biến động giá so với phiên trước. Xu hướng chững lại này phản ánh nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ ổn định tại khu vực.

Giá thịt heo hôm nay 24/5/2025 ở trong nước

Sáng ngày 24/5/2025, lúc 7h15, thị trường thịt heo mát tại các chuỗi cửa hàng và công ty thực phẩm như WinMart và Hà Hiền giữ nhịp ổn định, không ghi nhận biến động giá. Với các chương trình ưu đãi hấp dẫn, người tiêu dùng có cơ hội mua thịt heo chất lượng với mức giá cạnh tranh, dao động từ 69.000 đến 179.000 đ/kg.

Tại WinMart, giá thịt heo mát Meat Deli tiếp tục "nằm im" trong khoảng 101.520 - 159.122 đ/kg. Đặc biệt, hội viên WinMart được hưởng ưu đãi giảm 20% cho nhiều sản phẩm. Thịt đùi heo giữ mức thấp nhất 101.520 đ/kg, trong khi chân giò rút xương, thịt heo xay và nạc vai lần lượt có giá 108.722 đ/kg, 111.922 đ/kg và 116.720 đ/kg. Nạc dăm heo ghi nhận mức cao hơn, đạt 143.120 đ/kg, phù hợp cho các món ăn gia đình.

Công ty Thực phẩm Hà Hiền cũng duy trì giá bán ổn định, dao động từ 69.000 đến 179.000 đ/kg. Sườn non heo dẫn đầu với giá 179.000 đ/kg, theo sau là đuôi heo ở mức 157.000 đ/kg. Các sản phẩm phổ biến như nạc vai, nạc đùi, sườn già và ba rọi heo lần lượt có giá 102.000 đ/kg, 109.000 đ/kg, 119.000 đ/kg và 142.000 đ/kg, đáp ứng đa dạng nhu cầu chế biến.

Sự ổn định giá cả này, cùng với các chương trình khuyến mãi, mang đến cơ hội tiết kiệm cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, với tình hình dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại một số khu vực, người mua nên chọn các nhà cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

692 con heo bị tiêu hủy do dịch bệnh

Theo thông tin từ Báo Nghệ An, dịch tả heo châu Phi đang bùng phát mạnh tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi. Tính đến ngày 21/5, dịch bệnh đã lan rộng tại 94 hộ dân thuộc 37 thôn, xóm của 13 xã, bao gồm Ngọc Sơn, Kim Bảng, Thanh Liên, thị trấn Dùng, Thanh An, Đại Đồng, Thanh Hà, Thanh Phong, Thanh Tiên, Thanh Tùng, Thanh Quả, Thanh Thủy và Phong Thịnh. Tổng cộng, 692 con heo đã bị tiêu hủy, gồm 93 heo nái, 1 heo đực giống, 397 heo thịt và 201 heo con, với tổng trọng lượng lên đến 33 tấn. Các xã như thị trấn Dùng, Thanh Phong, Thanh Tùng và Thanh Liên là những điểm nóng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Nguyên nhân chính được ông Trần Phi Hùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thanh Chương, chỉ ra là do mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm đa số, thiếu các biện pháp an toàn sinh học. Tình trạng giấu dịch và sự thiếu quyết liệt trong công tác phòng, chống tại một số địa phương càng làm tình hình thêm trầm trọng. Trước thực trạng này, huyện Thanh Chương đã chỉ đạo các xã tăng cường giám sát, xử lý dứt điểm ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của dịch tả heo châu Phi và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Người chăn nuôi cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để giảm thiểu thiệt hại và ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng hơn.