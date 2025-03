Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 25/3/2025 giảm nhưng miền Nam vẫn đứng đầu Giá heo hơi hôm nay 25/3/2025 giảm trên cả nước, miền Bắc thấp nhất 70.000 đồng/kg, miền Nam vẫn đứng đầu.

Giá heo hơi hôm nay 25/3/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp túc giảm

Địa phương Giá heo hơi (đồng/kg) Mức giảm (đồng/kg) Hà Nội 71.000 - 72.000 ▼1.000 Bắc Giang 71.000 - 72.000 ▼1.000 Hưng Yên 71.000 - 72.000 ▼1.000 Thái Bình 71.000 - 72.000 ▼1.000 Hà Nam 71.000 - 72.000 ▼1.000 Thanh Hóa 71.000 - 72.000 ▼1.000 Vĩnh Phúc 71.000 - 72.000 ▼1.000 Tuyên Quang 71.000 - 72.000 ▼1.000 Thái Nguyên 71.000 - 72.000 ▼1.000 Phú Thọ 71.000 ▼1.000 Yên Bái 71.000 ▼1.000 Ninh Bình 71.000 ▼1.000 Lào Cai 70.000 ▼2.000 Nghệ An 70.000 ▼2.000 Cập nhật: 25/03/2025

. Cụ thể, tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Thái Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 71.000 - 72.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với trước đó. Một số địa phương khác như Phú Thọ, Yên Bái và Ninh Bình ghi nhận mức giá 71.000 đồng/kg, cũng giảm tương tự 1.000 đồng/kg. Đặc biệt, Lào Cai và Nghệ An là hai khu vực chịu mức giảm sâu nhất, với giá chỉ còn 70.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg, trở thành mức thấp nhất toàn quốc hiện nay. Xu hướng giảm giá này phản ánh sự suy thoái rõ rệt của thị trường heo hơi tại miền Bắc, gây không ít khó khăn cho người chăn nuôi trong khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 25/3/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên chưa có dấu hiệu dừng lại

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Thanh Hóa 72,000 - Nghệ An 73,000 - Hà Tĩnh 71,000 -1,000 Quảng Bình 72,000 -1,000 Quảng Trị 71,000 -1,000 Huế 72,000 -1,000 Quảng Nam 73,000 - Quảng Ngãi 73,000 -1,000 Bình Định 73,000 -1,000 Khánh Hòa 72,000 -2,000 Lâm Đồng 71,000 - Đắk Lắk 75,000 -1,000 Ninh Thuận 71,000 - Bình Thuận 71,000 - Cập nhật: 25/03/2025

Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục xu hướng giảm rải rác, dao động trong khoảng 70.000 - 73.000 đồng/kg, thấp hơn một chút so với mức giá sáng cùng ngày. Cụ thể, nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua phổ biến về 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Khánh Hòa là khu vực có mức giảm mạnh nhất, giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 72.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận giữ giá ổn định so với buổi sáng, với mức giá dao động từ 71.000 đến 73.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi tại khu vực này đang chịu áp lực giảm giá nhẹ, có thể gây thêm khó khăn cho người chăn nuôi trong bối cảnh giá cả không ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 25/3/2025 tại khu vực miền Nam giảm nhưng vẫn cao nhất cả nước

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bình Phước 77,000 - Đồng Nai 76,000 - TP HCM 76,000 -1,000 Bình Dương 76,000 -1,000 Tây Ninh 76,000 -1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 76,000 - Long An 76,000 -1,000 Đồng Tháp 77,000 - An Giang 78,000 - Vĩnh Long 78,000 - Cần Thơ 78,000 - Kiên Giang 77,000 - Hậu Giang 77,000 -1,000 Cà Mau 78,000 - Tiền Giang 78,000 - Bạc Liêu 77,000 -1,000 Trà Vinh 77,000 - Bến Tre 76,000 -1,000 Sóc Trăng 77,000 -2,000 Cập nhật: 25/03/2025

Giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục hạ nhẹ nhưng vẫn giữ vị trí cao nhất cả nước so với hai miền còn lại, dao động trong khoảng 76.000 - 79.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh như TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Hậu Giang và Bạc Liêu ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá về mức 76.000 - 77.000 đồng/kg.

Đặc biệt, Sóc Trăng là khu vực có mức giảm mạnh nhất, giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 77.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh như Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang và Cà Mau vẫn duy trì mức giá cao, từ 78.000 đến 79.000 đồng/kg, dẫn đầu cả nước. Các địa phương còn lại như Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh giữ giá ổn định so với buổi sáng.

Tuy nhiên, với nguồn cung dồi dào và sức mua chậm, thị trường heo hơi tại miền Nam chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi, và nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ trong thời gian tới, như dự báo của các chuyên gia.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 25/3/2025

Tình hình giá heo hơi hôm nay (25/03/2025) tại ba miền cho thấy xu hướng giảm rõ rệt trên cả nước. Tại miền Bắc, giá dao động 70.000 - 72.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước, với Lào Cai và Nghệ An chạm mức 70.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên có giá từ 71.000 - 75.000 đồng/kg, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương như Đắk Lắk, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, trong khi Khánh Hòa giảm mạnh 2.000 đồng/kg xuống 72.000 đồng/kg. Miền Nam giữ giá cao nhất, từ 76.000 - 79.000 đồng/kg, nhưng cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg tại TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Hậu Giang, Bạc Liêu, và giảm mạnh 2.000 đồng/kg tại Sóc Trăng (77.000 đồng/kg). Nhìn chung, giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chậm, chưa có dấu hiệu phục hồi.