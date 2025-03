Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 26/3/2025 miền Nam dẫn đầu, miền Bắc giảm nhẹ Giá heo hơi hôm nay 26/3/2025: Miền Nam dẫn đầu với 74.000-78.000 đồng/kg, miền Bắc giảm nhẹ 1.000-4.000 đồng/kg, xuống 68.000-69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26/3/2025 tại khu vực miền Bắc tiếp tục giảm

Địa phương Giá (đồng) Tăng/Giảm (đồng) Bắc Giang 69.000 ▼3.000 Yên Bái 69.000 ▼2.000 Lào Cai 69.000 ▼1.000 Hưng Yên 69.000 ▼3.000 Nam Định 69.000 ▼3.000 Thái Nguyên 69.000 ▼2.000 Phú Thọ 69.000 ▼2.000 Thái Bình 69.000 ▼3.000 Hà Nam 68.000 ▼3.000 Vĩnh Phúc 69.000 ▼2.000 Hà Nội 68.000 ▼4.000 Ninh Bình 69.000 ▼1.000 Tuyên Quang 68.000 ▼3.000 Cập nhật: 26/03/2025

Giá lợn hơi ngày 25/03/2025 tại các địa phương ở miền Bắc Việt Nam cho thấy một xu hướng giảm giá rõ rệt. Giá hiện tại dao động trong khoảng hẹp từ 68.000 đến 69.000 đồng/kg, với mức giá cao nhất (69.000 đồng/kg) được ghi nhận tại phần lớn các tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình, trong khi mức thấp nhất (68.000 đồng/kg) xuất hiện tại Hà Nam, Hà Nội và Tuyên Quang.

Mức giảm giá dao động từ 1.000 đến 4.000 đồng/kg, trong đó Hà Nội ghi nhận mức giảm mạnh nhất (-4.000 đồng/kg), còn Lào Cai và Ninh Bình có mức giảm nhẹ nhất (-1.000 đồng/kg). Các tỉnh còn lại như Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam và Tuyên Quang đều giảm 3.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ và Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng/kg.

Nhìn chung, bảng này phản ánh một bức tranh thị trường đồng đều nhưng đang chịu áp lực giảm giá, có thể do cung vượt cầu hoặc các yếu tố kinh tế khác tác động tại thời điểm này.

Giá heo hơi hôm nay 26/3/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên chững lại

Địa phương Giá (đồng) Tăng/Giảm (đồng) Thanh Hoá 70.000 - Nghệ An 71.000 - Hà Tĩnh 70.000 - Quảng Bình 71.000 - Quảng Trị 71.000 - Huế 71.000 - Quảng Nam 72.000 - Quảng Ngãi 73.000 - Bình Định 73.000 - Khánh Hoà 72.000 - Lâm Đồng 77.000 - Đắk Lắk 74.000 - Ninh Thuận 76.000 - Bình Thuận 77.000 - Cập nhật: 26/03/2025

Giá heo hơi ngày 26/3/2025 tại các địa phương miền Trung và Tây Nguyên cho thấy mức giá dao động khá rộng, từ 70.000 đến 77.000 đồng/kg, và không có sự biến động tăng hoặc giảm nào được ghi nhận (cột "Tăng/Giảm" đều để trống).

Giá thấp nhất (70.000 đồng/kg) xuất hiện tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh, trong khi giá cao nhất (77.000 đồng/kg) được ghi nhận tại Lâm Đồng và Bình Thuận. Các tỉnh như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế có giá đồng đều ở mức 71.000 đồng/kg, còn Quảng Nam và Khánh Hòa cùng mức 72.000 đồng/kg. Quảng Ngãi và Bình Định đạt 73.000 đồng/kg, Đắk Lắk ở mức 74.000 đồng/kg, và Ninh Thuận là 76.000 đồng/kg.

So với bảng giá miền Bắc trước đó, khu vực này có mức giá cao hơn đáng kể (từ 68.000-69.000 đồng/kg lên 70.000-77.000 đồng/kg), đồng thời cho thấy sự ổn định về giá trong thời điểm cập nhật, không chịu áp lực giảm như miền Bắc. Điều này có thể phản ánh sự khác biệt về cung cầu hoặc điều kiện thị trường giữa các vùng miền.

Giá heo hơi hôm nay 26/3/2025 tại khu vực miền Nam giảm không đáng kể

Địa phương Giá (đồng) Tăng/Giảm (đồng) Long An 74.000 ▼1.000 Tiền Giang 74.000 ▼1.000 Tây Ninh 75.000 ▼1.000 Cà Mau 75.000 - 78.000 - Vĩnh Long 75.000 - 78.000 - An Giang 75.000 - 78.000 - Hậu Giang 75.000 - 78.000 - Kiên Giang 75.000 - 78.000 - Sóc Trăng 75.000 - 78.000 - Trà Vinh 75.000 - 78.000 - Cập nhật: 26/03/2025

Giá heo hơi 26/03/2025 tại các địa phương miền Nam vào ngày cho thấy một bức tranh tương đối ổn định nhưng có sự điều chỉnh giảm nhẹ ở một số khu vực. Long An và Tiền Giang giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 74.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 75.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, mức giảm này không đáng kể so với miền Bắc (giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng/kg), cho thấy thị trường miền Nam chịu ít áp lực hơn. Trong khi đó, các tỉnh như Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và Trà Vinh duy trì mức giá cao, dao động từ 75.000 đến 78.000 đồng/kg mà không có biến động tăng hay giảm, khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về giá thu mua.

So với miền Trung và Tây Nguyên (70.000-77.000 đồng/kg) và miền Bắc (68.000-69.000 đồng/kg), miền Nam tiếp tục giữ mức giá cao nhất, phản ánh nguồn cầu ổn định hoặc nguồn cung chưa dư thừa tại khu vực này. Sự chênh lệch giá giữa các địa phương trong khu vực cũng cho thấy sự phân hóa nhẹ, với các tỉnh phía Đông Nam Bộ (Long An, Tây Ninh) có giá thấp hơn so với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 26/3/2025

Tình hình giá heo hơi hôm nay, ngày 26/3/2025, tại Việt Nam cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền, phản ánh đặc trưng cung cầu và điều kiện thị trường địa phương. Ở miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 68.000 đến 69.000 đồng/kg, nhưng đã giảm từ 1.000 đến 4.000 đồng/kg so với thời điểm trước đó, cho thấy áp lực dư cung hoặc nhu cầu tiêu thụ giảm sau giai đoạn cao điểm.

Miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận mức giá cao hơn, từ 70.000 đến 77.000 đồng/kg, với các tỉnh như Lâm Đồng và Bình Thuận dẫn đầu ở mức 77.000 đồng/kg, và không có biến động tăng giảm đáng kể, thể hiện sự ổn định trong khu vực này.

Trong khi đó, tại miền Nam, giá heo hơi nằm trong khoảng 74.000 đến 78.000 đồng/kg, với một số tỉnh như Long An, Tiền Giang giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, còn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang giữ vững mức cao, cho thấy sức mua vẫn mạnh mẽ. So với miền Bắc, miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên duy trì mức giá cao hơn đáng kể, có thể do chi phí vận chuyển, nguồn cung ổn định hơn hoặc nhu cầu chế biến thực phẩm tăng cao.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay phản ánh một xu hướng ổn định ở mức cao tại miền Nam và Trung, trong khi miền Bắc chịu áp lực điều chỉnh giảm, đòi hỏi người chăn nuôi và thương lái cần linh hoạt thích ứng với biến động này.

Long An phát hiện đàn heo chết bất thường, nghi ngờ nhiễm dịch tả heo hơi châu Phi

Theo thông tin từ báo Long An, một hộ dân tại ấp 4, xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, do bà Lê Thị Dung làm chủ, đang nuôi 96 con heo. Trong số đó có 6 con heo nái nặng khoảng 208 kg mỗi con, 40 con heo thịt nặng khoảng 70 kg mỗi con, và 50 con heo con.

Vào ngày 20/3, đàn heo bắt đầu có dấu hiệu sốt và bỏ ăn. Đến ngày 24/3, hai con heo nái và 8 con heo con đã chết. Mặc dù bà Dung đã mua thuốc để điều trị, tình trạng đàn heo vẫn không cải thiện. Sau đó, bà đã thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra và xử lý tình hình.

Kết quả kiểm tra cho thấy đàn heo có triệu chứng nghi ngờ nhiễm dịch tả heo châu Phi. Đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm huyện Tân Hưng đã tiến hành lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm. Đồng thời, họ đã đề xuất tiêu hủy toàn bộ đàn heo nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngoài vụ việc này, từ đầu năm đến nay, huyện Tân Hưng cũng đã ghi nhận 5 ổ dịch tả heo châu Phi với tổng số heo bị ảnh hưởng là 180 con.