Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025: Tiếp tục chuỗi ngày đi ngang, Long An vươn tầm quốc tế Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 trên cả nước duy trì xu hướng đi ngang, dao động trong khoảng 67.000 - 75.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu.

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 tại khu vực miền Bắc chững lại

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 - Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 68.000 - Thái Bình 68.000 - Hà Nam 67.000 - Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 tại miền Bắc tiếp tục chững lại, duy trì mặt bằng giá trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Bắc Giang dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất, đạt 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình ghi nhận mức giá thấp nhất, ở mức 67.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại, bao gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang, cùng đạt mức giá 68.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước, phản ánh xu hướng đi ngang của thị trường. Nguyên nhân có thể do nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ đang ở trạng thái cân bằng, chưa xuất hiện yếu tố tác động mạnh đến giá cả.

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đi ngang

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 69.000 - Khánh Hoà 69.000 - Lâm Đồng 72.000 - Đắk Lắk 72.000 - Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục chững lại, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 73.000 đồng/kg. Bình Thuận dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất, đạt 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh ghi nhận mức giá thấp nhất, ở mức 67.000 đồng/kg.

Các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận cùng đạt giá 72.000 đồng/kg; Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hoà đồng mức 69.000 đồng/kg; còn Thanh Hoá, Nghệ An và Quảng Trị cùng ở mức 68.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước, phản ánh xu hướng đi ngang của thị trường. Nguyên nhân có thể xuất phát từ sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ, chưa có yếu tố đột biến ảnh hưởng đến giá cả.

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 tại khu vực miền Nam tiếp tục không đổi

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 74.000 - TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 73.000 - Bà Rịa - Vũng Tàu 74.000 - Long An 75.000 - Đồng Tháp 74.000 - An Giang 75.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 73.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 74.000 - Bến Tre 75.000 - Sóc Trăng 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 tại khu vực miền Nam tiếp tục đi ngang, với mặt bằng giá dao động từ 73.000 đến 75.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Long An, An Giang, Tiền Giang và Bến Tre dẫn đầu khu vực với mức giá 75.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng và TP HCM ghi nhận mức giá thấp nhất, ở mức 73.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại, gồm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh, cùng đạt mức giá 74.000 đồng/kg. Không có địa phương nào ghi nhận biến động giá so với phiên trước, phản ánh xu hướng chững lại của thị trường. Nguyên nhân có thể do nhu cầu tiêu thụ ổn định và nguồn cung dồi dào, duy trì mặt bằng giá cao ở khu vực này.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 26/5/2025

Giá heo hơi hôm nay 26/5/2025 trên cả nước duy trì xu hướng ổn định, với mức giá dao động từ 67.000 đến 75.000 đồng/kg. Thị trường phản ánh sự cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ, không ghi nhận biến động giá tại bất kỳ địa phương nào, cho thấy tình hình tích cực và ổn định trên toàn quốc.

Giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg. Bắc Giang dẫn đầu với mức giá 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình ghi nhận mức thấp nhất, ở mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội và Tuyên Quang cùng đạt 68.000 đồng/kg. Không có địa phương nào tăng hoặc giảm giá, phản ánh thị trường đi ngang do nhu cầu và nguồn cung ổn định.

Giá heo hơi khu vực này nằm trong khoảng 67.000 đến 73.000 đồng/kg. Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 73.000 đồng/kg, theo sau là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Ninh Thuận với 72.000 đồng/kg. Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất, ở mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hoà đạt 69.000 đồng/kg, trong khi Thanh Hoá, Nghệ An và Quảng Trị ở mức 68.000 đồng/kg. Thị trường khu vực này cũng không ghi nhận biến động, cho thấy nhu cầu tiêu thụ ổn định.

Miền Nam tiếp tục dẫn đầu cả nước với giá heo hơi từ 73.000 đến 75.000 đồng/kg. Long An, An Giang, Tiền Giang và Bến Tre đạt mức cao nhất 75.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng và TP HCM ghi nhận mức thấp nhất 73.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh đạt 74.000 đồng/kg. Xu hướng đi ngang phản ánh nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ mạnh tại khu vực này.

Thị trường heo hơi hôm nay 26/5/2025 duy trì ổn định trên cả nước, phản ánh sự cân bằng cung cầu. Người chăn nuôi nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp.

Tin tức, dự báo giá heo hơi

Long An: Phát triển đàn heo bền vững

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh và giá thức ăn tăng, Long An triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đàn heo bền vững. Tính đến cuối tháng 5, tỉnh có trên 550.000 con heo, tăng 7% so với năm trước. Các huyện như Đức Hòa, Cần Giuộc dẫn đầu nhờ điều kiện thuận lợi và đầu tư vào hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một chủ trang trại, cho biết nhờ chính sách vay vốn ưu đãi, ông đã đầu tư chuồng trại hiện đại, duy trì 1.500 con heo và cung cấp 300 tấn thịt mỗi năm. Tỉnh cũng hỗ trợ người chăn nuôi qua các chương trình trợ giá giống và thức ăn, cùng với việc tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật.

Để đối phó với dịch bệnh, Long An thiết lập vùng an toàn và tiêm phòng đầy đủ. Tỉnh cũng hướng đến xuất khẩu thịt heo, với một số doanh nghiệp đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học tại Sơn La

Tại xã Chiềng Đen, TP Sơn La, mô hình nuôi heo sinh sản theo biện pháp an toàn sinh học đã giúp nhiều hộ dân cải thiện kinh tế. Tổng đàn heo sinh sản đã vượt 2.500 con, với thu nhập trung bình từ 65 đến 70 triệu đồng/hộ/năm.

Ông Bạc Cầm Khuyên cho biết mô hình khuyến khích các hộ chia sẻ heo giống, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.