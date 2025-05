Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025: Miền Bắc phục hồi trở lại, miền Nam lập nên đỉnh mới, dịch tả lại xuất hiện Giá heo hơi 27/5/2025 tăng nhẹ ở miền Bắc, miền Nam đạt đỉnh 76.000 đồng/kg, nhưng dịch tả lợn châu Phi tái xuất gây lo ngại cho thị trường.

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025: Miền Bắc phục hồi trở lại, miền Nam lập nên đỉnh mới, dịch tả lại xuất hiện

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 tại khu vực miền Bắc phục hồi trở lại

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69.000 ▲1.000 Yên Bái 67.000 - Lào Cai 67.000 - Hưng Yên 68.000 - Nam Định 67.000 - Thái Nguyên 68.000 - Phú Thọ 69.000 ▲1.000 Thái Bình 69.000 ▲1.000 Hà Nam 68.000 ▲1.000 Vĩnh Phúc 68.000 - Hà Nội 68.000 - Ninh Bình 67.000 - Tuyên Quang 68.000 -

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 tại khu vực miền Bắc ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg. Bắc Giang, Phú Thọ, và Thái Bình dẫn đầu với giá cao nhất 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, và Ninh Bình có giá thấp nhất 67.000 đồng/kg.

Các tỉnh có biến động giá tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước bao gồm Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, và Hà Nam. Các tỉnh còn lại như Yên Bái, Lào Cai, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, và Tuyên Quang giữ giá đi ngang.

Nhóm giá 68.000 đồng/kg bao gồm Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, và Hà Nam. Trong đó Hà Nam ghi nhận tăng giá đáng chú ý.

Xu hướng tăng nhẹ ở một số tỉnh phản ánh nhu cầu tiêu thụ cục bộ tăng, trong khi nguồn cung tại phần lớn khu vực vẫn ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tăng trở lại

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 - Nghệ An 68.000 - Hà Tĩnh 67.000 - Quảng Bình 69.000 - Quảng Trị 68.000 - Huế 69.000 - Quảng Nam 69.000 - Quảng Ngãi 69.000 - Bình Định 70.000 ▲1.000 Khánh Hoà 69.000 - Lâm Đồng 74.000 ▲1.000 Đắk Lắk 73.000 ▲1.000 Ninh Thuận 72.000 - Bình Thuận 73.000 -

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 tại khu vực miền Trung ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 74.000 đồng/kg. Lâm Đồng dẫn đầu với giá cao nhất 74.000 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk và Bình Thuận với 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh có giá thấp nhất 67.000 đồng/kg.

Các tỉnh có biến động giá tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước bao gồm Bình Định, Lâm Đồng, và Đắk Lắk. Các tỉnh còn lại như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Ninh Thuận, và Bình Thuận giữ giá đi ngang.

Nhóm giá 69.000 đồng/kg bao gồm Quảng Bình, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Khánh Hoà. Trong khi Thanh Hoá, Nghệ An, và Quảng Trị cùng mức 68.000 đồng/kg.

Biến động tăng ở Lâm Đồng và Đắk Lắk phản ánh nhu cầu tiêu thụ tăng nhẹ, trong khi nguồn cung tại các tỉnh khác vẫn ổn định.

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 tại khu vực miền Nam có thêm đỉnh mới

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 73.000 - Đồng Nai 75.000 ▲1.000 TP HCM 73.000 - Bình Dương 73.000 - Tây Ninh 74.000 ▲1.000 Bà Rịa - Vũng Tàu 75.000 ▲1.000 Long An 76.000 ▲1.000 Đồng Tháp 74.000 - An Giang 75.000 - Vĩnh Long 74.000 - Cần Thơ 74.000 - Kiên Giang 74.000 - Hậu Giang 74.000 - Cà Mau 74.000 - Tiền Giang 75.000 - Bạc Liêu 74.000 - Trà Vinh 74.000 - Bến Tre 75.000 - Sóc Trăng 74.000 -

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 tại khu vực miền Nam ghi nhận xu hướng tăng nhẹ ở một số địa phương, với mặt bằng giá dao động từ 73.000 đến 76.000 đồng/kg. Long An dẫn đầu với giá cao nhất 76.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, và Bình Dương có giá thấp nhất 73.000 đồng/kg.

Các tỉnh có biến động giá tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Long An. Các tỉnh còn lại như Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, và Sóc Trăng giữ giá đi ngang.

Nhóm giá 75.000 đồng/kg bao gồm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang, và Bến Tre. Trong khi nhóm 74.000 đồng/kg gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh, và Sóc Trăng, với Long An ghi nhận tăng giá đáng chú ý.

Xu hướng tăng nhẹ phản ánh nhu cầu tiêu thụ tại các khu vực đô thị tăng, trong khi nguồn cung ở phần lớn tỉnh vẫn ổn định.

Đánh giá tình hình giá heo hơi hôm nay 27/5/2025

Giá heo hơi hôm nay 27/5/2025 trên cả nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, với mặt bằng giá dao động từ 67.000 đến 76.000 đồng/kg. Thị trường thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt tại các khu vực miền Nam và miền Trung - Tây Nguyên, nơi một số tỉnh ghi nhận biến động giá tăng, trong khi miền Bắc có sự phân hóa rõ rệt giữa các địa phương.

Giá heo hơi ở miền Bắc dao động từ 67.000 đến 69.000 đồng/kg. Bắc Giang, Phú Thọ, và Thái Bình dẫn đầu với giá 69.000 đồng/kg, trong khi Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, và Ninh Bình thấp nhất ở mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, và Hà Nam tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước, trong khi Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, và Tuyên Quang giữ giá đi ngang. Xu hướng tăng nhẹ phản ánh nhu cầu tiêu thụ cục bộ tăng tại một số khu vực.

Giá heo hơi ở miền Trung - Tây Nguyên nằm trong khoảng 67.000 đến 74.000 đồng/kg. Lâm Đồng dẫn đầu với 74.000 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk và Bình Thuận với 73.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh thấp nhất ở 67.000 đồng/kg. Bình Định, Lâm Đồng, và Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại như Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Ninh Thuận, và Bình Thuận đi ngang. Biến động này cho thấy nhu cầu tại các tỉnh cao nguyên tăng nhẹ.

Giá heo hơi ở miền Nam dao động từ 73.000 đến 76.000 đồng/kg, với Long An dẫn đầu ở 76.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước, TP HCM, và Bình Dương thấp nhất ở 73.000 đồng/kg. Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, và Long An tăng 1.000 đồng/kg, còn lại các tỉnh như Bình Phước, TP HCM, Bình Dương, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, và Sóc Trăng giữ giá đi ngang. Miền Nam tiếp tục là khu vực có giá cao nhất cả nước, phản ánh vai trò trung tâm trong tiêu thụ thịt heo.

Thị trường heo hơi ngày 27/5/2025 cho thấy tín hiệu tích cực với xu hướng tăng nhẹ ở một số tỉnh. Người chăn nuôi nên theo dõi sát thị trường và cân nhắc điều chỉnh kế hoạch sản xuất để tận dụng cơ hội từ nhu cầu tiêu thụ tăng.

Tin tức, dự báo giá heo hơi trong ngày 27/5/2025: Tâm lý e dè với thịt lợn giữa làn sóng dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng tại nhiều khu vực ở Nghệ An, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Mặc dù cơ quan chức năng đã khẳng định thịt lợn an toàn nếu được kiểm dịch và chế biến đúng quy trình, nhiều người vẫn ngần ngại sử dụng loại thực phẩm phổ biến này, theo báo Nghệ An.

Tại huyện Thanh Chương, tâm điểm của dịch bệnh, thị trường thịt lợn rơi vào cảnh ảm đạm. Một tiểu thương chia sẻ: “Dù đã giảm giá 10-20% và cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch, người mua vẫn lắc đầu khi nghe đến dịch bệnh, bất kể chúng tôi giải thích ra sao.”

Không chỉ các hộ gia đình mà các quán ăn, nhà hàng cũng hạn chế sử dụng thịt lợn do lo ngại từ khách hàng. Điều này khiến người chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ đối mặt với áp lực lớn khi hàng tồn đọng, giá giảm nhưng vẫn khó bán.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An nhấn mạnh rằng dịch tả lợn châu Phi không lây sang người và thịt lợn từ các cơ sở đạt chuẩn hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, sự lo lắng của người dân vẫn khó xóa bỏ, dẫn đến tình trạng tiêu thụ thịt lợn sụt giảm nghiêm trọng.

Tình trạng này bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin trong chuỗi cung ứng, từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến phân phối. Dù thịt lợn đảm bảo chất lượng, nhưng nếu thông tin thiếu minh bạch và kiểm soát không chặt chẽ, người tiêu dùng vẫn chọn cách thận trọng. Để khắc phục, cần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, công khai các cơ sở giết mổ đạt chuẩn, và tăng cường kiểm tra thị trường để lấy lại lòng tin của người tiêu dùng.