Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 8/6/2025: Miền Bắc mất đỉnh, miền Nam giảm nhiều Giá heo hơi hôm nay 8/6/2025, miền Bắc giảm, mất mốc 70.000 đồng/kg, trong khi miền Nam chứng kiến nhiều địa phương giảm giá đáng kể.

Giá heo hơi hôm nay 8/6/2025: Miền Bắc mất đỉnh 70.000 đồng/kg, miền Nam giảm nhiều

Giá heo hơi hôm nay có xu hướng giảm nhẹ tại miền Bắc, với Hưng Yên và Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg, xuống 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động từ 66.000 – 69.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá ổn định trong khoảng 68.000 – 74.000 đồng/kg, với Bình Thuận là địa phương có giá cao nhất (74.000 đồng/kg).

Miền Nam ghi nhận xu hướng giảm nhẹ, với mức giá từ 72.000 – 75.000 đồng/kg, trong đó Long An và Cà Mau duy trì mức cao nhất là 75.000 đồng/kg. Tình hình giá heo hơi phản ánh sự điều chỉnh trong cung cầu tại các khu vực.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 8/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 8/6/2025 tại miền Bắc ghi nhận giá dao động từ 66.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó:

Hải Dương dẫn đầu với mức giá thấp nhất 66.000 đồng/kg, trong khi Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và Tuyên Quang dẫn đầu với giá cao nhất 69.000 đồng/kg (Hưng Yên và Tuyên Quang giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước).

Nhóm tỉnh 68.000 đồng/kg bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam, và Ninh Bình, trong đó không có biến động đáng chú ý.

Các địa phương còn lại với giá 69.000 đồng/kg chiếm ưu thế, phản ánh nguồn cung ổn định và nhu cầu tiêu thụ không có biến động lớn.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bắc Giang 69,000 - Yên Bái 68,000 - Lào Cai 68,000 - Hưng Yên 69,000 ▼-1,000 Hải Dương 66,000 - Nam Định 68,000 - Thái Nguyên 69,000 - Phú Thọ 69,000 - Thái Bình 69,000 - Hà Nam 68,000 - Vĩnh Phúc 69,000 - Hà Nội 69,000 - Ninh Bình 68,000 - Tuyên Quang 69,000 ▼-1,000

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 8/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 8/6/2025 tại miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận giá dao động từ 68.000 - 74.000 đồng/kg, trong đó:

Bình Thuận dẫn đầu với mức giá cao nhất 74.000 đồng/kg, trong khi Hà Tĩnh và Quảng Trị ghi nhận mức thấp nhất 68.000 đồng/kg, không có biến động nào được ghi nhận.

Nhóm tỉnh 69.000 đồng/kg bao gồm Thành Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Khánh Hòa, tất cả đều không thay đổi so với phiên trước.

Nhóm tỉnh 73.000 đồng/kg gồm Lâm Đồng và Đắk Lắk, trong khi Ninh Thuận ở mức 72.000 đồng/kg và Bình Định ở mức 70.000 đồng/kg, không có biến động đáng chú ý.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thành Hóa 69,000 - Nghệ An 69,000 - Hà Tĩnh 68,000 - Quảng Bình 69,000 - Quảng Trị 68,000 - Thừa Thiên Huế 69,000 - Quảng Nam 69,000 - Quảng Ngãi 69,000 - Bình Định 70,000 - Khánh Hòa 69,000 - Lâm Đồng 73,000 - Đắk Lắk 73,000 - Ninh Thuận 72,000 - Bình Thuận 74,000 -

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 8/6/2025

Giá heo hơi hôm nay 8/6/2025 tại miền Nam ghi nhận giá dao động từ 72.000 - 75.000 đồng/kg, trong đó:

Long An và Cà Mau dẫn đầu với mức giá cao nhất 75.000 đồng/kg, trong khi TP.HCM, An Giang, Tây Ninh, và Kiên Giang ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Nhóm tỉnh 74.000 đồng/kg bao gồm Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp, Bạc Liêu, và Trà Vinh, không có biến động đáng chú ý.

Nhóm tỉnh 73.000 đồng/kg gồm TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang, và Sóc Trăng, với TP.HCM, An Giang, và Kiên Giang giảm 1.000 đồng/kg; Bến Tre ở mức 72.000 đồng/kg và không thay đổi.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Bình Phước 74,000 - Đồng Nai 74,000 - TP.HCM 73,000 ▼-1,000 Bình Dương 74,000 - Tây Ninh 74,000 ▼-1,000 Bà Rịa - Vũng Tàu 74,000 - Long An 75,000 - Đồng Tháp 74,000 - An Giang 73,000 ▼-1,000 Vĩnh Long 73,000 - Cần Thơ 73,000 - Kiên Giang 73,000 ▼-1,000 Hậu Giang 73,000 - Cà Mau 75,000 - Tiền Giang 73,000 - Bạc Liêu 74,000 - Trà Vinh 74,000 - Bến Tre 72,000 - Sóc Trăng 73,000 -

Tin tức giá heo hơi mới nhất

Theo báo cáo từ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay giá heo hơi tại chuồng ở Tiền Giang dao động từ 7 - 7,2 triệu đồng/tạ, giảm khoảng 300.000 đồng/tạ so với tuần trước. Dù vậy, người chăn nuôi vẫn đạt lợi nhuận khoảng 2 triệu đồng/tạ trong bối cảnh này.

Đáng chú ý, chi phí chăn nuôi trong giai đoạn hiện tại tăng đáng kể, đặc biệt là các khoản liên quan đến phòng chống dịch tả heo châu Phi, vốn đang tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.

Thống kê đến ngày 31/5 cho thấy tổng đàn heo tại Tiền Giang đạt khoảng 350.000 con, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, nhờ giá heo hơi cao kéo dài, thúc đẩy tái đàn tại các huyện như Chợ Gạo, Gò Công Tây, Châu Thành, và Tân Phước, đặc biệt với mô hình trang trại trên 100 con và chăn nuôi gia công.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang xác nhận, tháng 5 không ghi nhận dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Từ đầu năm, dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 6 hộ ở 6 xã thuộc 4 huyện (Châu Thành, Gò Công Tây, Chợ Gạo, Tân Phước), với 105 con nhiễm bệnh trong tổng 120 con, đã được tiêu hủy, tương ứng 2.684 kg.

Ngoài ra, một ca lở mồm long móng được phát hiện tại cơ sở giết mổ ở xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, với con heo bệnh nặng 110 kg đã bị tiêu hủy. Hiện tại, các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp, và cơ sở giết mổ đang phối hợp với ngành thú y tăng cường biện pháp phòng dịch, đảm bảo nguồn thịt an toàn cho thị trường.

Giá thịt heo hôm nay 8/6/2025

Theo quan sát vào sáng ngày 8/6, giá thịt heo mát Meat Deli trên trang winmart.vn giữ vững ở mức từ 119.922 - 163.122 đồng/kg. Hiện tại, Meat Deli đang áp dụng ưu đãi giảm 20% cho hội viên WinMart, trong đó thịt heo xay đạt giá thấp nhất 119.922 đồng/kg, còn thịt ba rọi heo dẫn đầu với mức 163.122 đồng/kg.

Sáng nay, khảo sát tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền cho thấy giá thịt heo tiếp tục duy trì ổn định, dao động từ 85.000 - 181.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sườn non heo và đuôi heo giữ vị trí cao nhất với lần lượt 181.000 đồng/kg và 168.000 đồng/kg, trong khi mỡ heo là sản phẩm có giá thấp nhất ở 85.000 đồng/kg. Các loại khác dao động trong khoảng 125.000 - 159.000 đồng/kg.