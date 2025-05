Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 14/5/2025: Giá cám tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 14/5/2025: Giá lúa gạo ổn định. Tuy nhiên, mặt hàng cám tiếp tục tăng nhẹ thêm 50 đồng/kg

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 14/5/2025

Thị trường gạo nguyên liệu tại các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang ghi nhận lượng hàng về ít, nhu cầu hỏi mua gạo trắng tăng, nhất là các loại gạo nguyên liệu đẹp, chất lượng tốt. Tại An Giang, các kho vẫn hỏi mua đều đặn nhưng lượng gạo về không nhiều. Lấp Vò (Đồng Tháp) và An Cư (Tiền Giang) đều có giao dịch cầm chừng, giá nhìn chung ổn định.

Giá gạo nguyên liệu hôm nay không có biến động so với hôm qua. Cụ thể, CL 555 ở mức 8.600 - 8.900 đồng/kg, OM 380 giữ trong khoảng 8.000 - 8.100 đồng/kg, IR 504 từ 8.200 - 8.400 đồng/kg, OM 18 dao động 10.200 - 10.400 đồng/kg, và Jasmine vẫn giữ mức cao từ 17.000 - 18.000 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo các loại không thay đổi. Gạo thơm phổ biến ở mức 18.000 - 22.000 đồng/kg, gạo thường dao động từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, trong khi gạo thơm Thái, Hương Lài và các loại đặc sản như Nàng Nhen, Nàng Hoa, Sóc Thái, gạo Nhật giữ mức 20.000 - 28.000 đồng/kg.

Nhóm nếp tiếp tục ổn định giá. Nếp IR 4625 (tươi) giữ ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg, nếp khô loại 3 tháng từ 9.600 - 9.700 đồng/kg, và nếp IR 4625 (khô) trong khoảng 7.900 - 8.000 đồng/kg.

Trong nhóm phụ phẩm, mặt hàng tấm và trấu giữ nguyên mức giá. Tấm 2 ở mức 7.100 - 7.200 đồng/kg, trấu duy trì 1.000 - 1.150 đồng/kg. Riêng giá cám tăng nhẹ, hiện đạt 7.100 - 7.350 đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều ngày gần đây.

Giá lúa tại các tỉnh trong vùng cũng ghi nhận trạng thái ổn định. Lúa khô giao dịch chậm, nguồn cung lai rai. Ở An Giang, lúa Hè Thu thu hoạch sớm nhưng bán chậm, thương lái mua nhỏ giọt. Tình hình tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An cũng tương tự, giao dịch ít và giá không biến động đáng kể.

Cụ thể, lúa IR 50404 dao động từ 5.400 - 5.600 đồng/kg, OM 5451 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg, OM 380 từ 5.500 - 5.800 đồng/kg. Các loại OM 18, Đài Thơm 8 và Nàng Hoa 9 cũng giữ mức giá ổn định trong khoảng 6.550 - 7.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục giữ vững ở mức cạnh tranh. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm hiện đạt 397 USD/tấn, cao hơn so với gạo cùng loại của Ấn Độ (381 USD/tấn) và Pakistan (389 USD/tấn), nhưng vẫn thấp hơn so với Thái Lan (410 USD/tấn). Giá gạo 25% tấm và 100% tấm của Việt Nam lần lượt là 368 USD/tấn và 323 USD/tấn.

Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, thị trường quốc tế xuất hiện lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung gạo Basmati. Tuy nhiên, các hiệp hội xuất khẩu gạo của Ấn Độ khẳng định rằng tình hình chính trị hiện nay chưa ảnh hưởng đến hoạt động thương mại.

Ông Satish Goel, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo toàn Ấn Độ (AIREA) cho rằng giá gạo tăng là do nhu cầu thị trường tăng trở lại chứ không phải do gián đoạn chuỗi cung ứng. Ông cũng cho biết các đơn hàng từ Ấn Độ sang các thị trường trọng điểm như Ả Rập Saudi, Iran và Iraq vẫn được thực hiện bình thường, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cựu Chủ tịch AIREA ông Vijay Sethia chia sẻ rằng giá gạo Basmati 1509 đã từng giảm sâu từ 62 rupee/kg hồi tháng 9/2024 xuống còn 52 rupee/kg vào tháng 2/2025 do mùa vụ đạt sản lượng cao. Tuy nhiên, kể từ tháng 3/2025, giá đã phục hồi lên 58 rupee/kg nhờ sức mua tăng trở lại từ các thị trường lớn.

Trong năm tài chính 2024-2025, Ấn Độ dự kiến xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo Basmati, trong khi Pakistan đạt khoảng 1 triệu tấn. Dù đang triển khai chiến dịch quân sự mang tên "Sindoor", hoạt động thương mại gạo của hai nước vẫn diễn ra ổn định. Điều này cho thấy khả năng thích ứng và phục hồi cao của ngành gạo trước các rủi ro địa chính trị có thể xảy ra.