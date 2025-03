Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 21/3/2025: Tăng nhẹ đến 100 đồng/kg Giá lúa gạo hôm nay 21/3: Giá lúa gạo tăng nhẹ từ 50 đến 100 đồng/kg so với ngày trước đó. Lượng hàng về tại nhiều địa phương tương đối dồi dào, các kho mua ổn định.

Tại các điểm thu mua như Sa Đéc (Đồng Tháp), lượng gạo về nhiều, kho thu mua đều, đặc biệt gạo thơm được giao dịch thuận lợi. Một số kho lớn quan tâm nhiều đến gạo OM18. Ở Cái Bè (Tiền Giang), thị trường ổn định, gạo đẹp dễ bán. Trong khi đó, tại Lấp Vò (Đồng Tháp), giá có xu hướng giảm nhẹ do nguồn hàng về tăng.

Về mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, gạo nguyên liệu OM 380 và OM 5451 đều tăng nhẹ 50 đồng/kg, lần lượt dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg và 8.550 – 8.650 đồng/kg. Gạo OM 18 hiện có giá từ 9.300 - 9.500 đồng/kg. Gạo IR 504 dao động từ 8.000 - 8.100 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm IR 504 giảm còn 7.600 - 7.800 đồng/kg.

Giá bán lẻ các loại gạo tại chợ vẫn giữ nguyên. Gạo Nàng Nhen tiếp tục là loại có giá cao nhất, ở mức 28.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Jasmine, Hương Lài hay Nàng Hoa dao động trong khoảng 18.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo thường và gạo trắng thông dụng vẫn giữ mức từ 15.000 - 17.000 đồng/kg.

Thị trường nếp hôm nay khá ổn định. Nếp IR 4625 dao động quanh mức 7.900 – 8.000 đồng/kg, trong khi nếp 3 tháng khô giữ mức cao hơn, khoảng 9.600 - 9.700 đồng/kg. Nếp IR 4625 tươi được giao dịch ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg.

Giá phụ phẩm cũng không biến động nhiều. Tấm thơm dao động từ 7.100 - 7.300 đồng/kg, tấm 3-4 khoảng 6.800 - 6.900 đồng/kg, cám khô giữ ở mức 5.550 - 5.700 đồng/kg, trấu khoảng 800 - 900 đồng/kg.

Tình hình thu mua lúa tại các địa phương như Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang và Đồng Tháp vẫn đều đặn. Tại Cần Thơ, vụ Đông Xuân gần như kết thúc, giá ổn định. Sóc Trăng có nhu cầu mua lai rai, giá lúa vẫn vững. Ở An Giang, hoạt động thu mua lúa thường vẫn diễn ra bình thường. Tại Đồng Tháp, các thương lái chủ yếu quan tâm tới lúa thơm. Riêng Kiên Giang, do đã qua cao điểm vụ mùa nên lượng lúa còn lại ít, thương lái gặp khó trong thu mua.

Giá lúa hôm nay có một số điều chỉnh nhẹ. Lúa IR 50404 tăng thêm 100 đồng/kg, dao động từ 5.500 - 5.700 đồng/kg. Lúa OM 5451 giữ ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 và OM 18 duy trì trong khoảng 6.500 - 6.600 đồng/kg. Lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.300 – 6.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hôm nay không thay đổi nhiều. Gạo 5% tấm giữ ở mức 394 USD/tấn, cao hơn 8 USD/tấn so với gạo Pakistan nhưng thấp hơn so với gạo Thái Lan và Ấn Độ. Gạo 25% tấm và 100% tấm của Việt Nam lần lượt đạt 368 và 313 USD/tấn.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Philippines, lượng gạo nhập khẩu của nước này đến giữa tháng 3 chỉ đạt khoảng 640.000 tấn, giảm gần 46% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do kỳ vọng vào vụ mùa nội địa tốt hơn và ảnh hưởng từ chính sách áp trần giá gạo nhập khẩu.

Tình hình này có thể mở ra thêm cơ hội cho gạo Việt Nam trong thời gian tới, khi nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang tìm đến các nguồn cung ổn định và giá cả cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.