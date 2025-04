Giá lúa gạo hôm nay 23/4/2025: Giá gạo tăng nhẹ

Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 23/4/2025: Giá gạo tăng nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 23/4/2025: Tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều loại gạo tăng từ 100 đến 300 đồng/kg. Trong khi đó, nông dân bắt đầu chào bán lúa Hè Thu sớm, tuy nhiên thương lái mua vào chậm do chất lượng đầu vụ chưa cao.

Tại một số địa phương như An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang, nguồn gạo về ở mức vừa phải, chất lượng gạo lẫn tạp khá nhiều khiến kho lựa kỹ trước khi mua.

Dù vậy, mặt bằng giá vẫn duy trì ổn định. Một số vùng như kênh Sa Đéc hay An Cư ghi nhận lượng hàng về đều đặn nhưng sức mua chậm lại do chất lượng gạo mới chưa tốt.

Giá gạo nguyên liệu tại các khu vực trong vùng tiếp tục nhích lên. Gạo nguyên liệu CL 555 đạt mức 8.200 - 8.300 đồng/kg sau khi tăng 300 đồng. Gạo OM 18 hiện ở mức 10.200 - 10.400 đồng/kg, tăng 100 đồng.

Các loại khác như Jasmine, OM 380, OM 5451 và IR 504 cũng giữ vững hoặc tăng nhẹ, trong khoảng từ 7.700 đến 18.000 đồng/kg tùy chủng loại.

Ở các chợ lẻ tại An Giang, giá gạo nhìn chung tạm thời chững lại. Gạo thường bán lẻ giảm 1.000 đồng còn 13.000 - 15.000 đồng/kg. Gạo thơm và các loại đặc biệt như Hương Lài, Jasmine, gạo Nhật... dao động từ 18.000 đến 28.000 đồng/kg tùy loại.

Thị trường nếp giữ xu hướng đi ngang. Các mức giá phổ biến vẫn ổn định, với nếp IR 4625 (tươi) trong khoảng 7.700 - 7.900 đồng/kg, còn nếp khô 3 tháng duy trì ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Giá các mặt hàng phụ phẩm như trấu, cám, tấm cũng tăng nhẹ. Trấu hiện có giá từ 900 - 1.150 đồng/kg, tấm thơm và tấm 3-4 dao động quanh mức 7.600 đồng và 6.800 đồng/kg, còn giá cám phổ biến ở mức 6.300 – 6.400 đồng/kg.

Về giá lúa, giao dịch tại nhiều nơi khá chậm do lúa đầu vụ chưa đạt chất lượng cao. Một số khu vực như Long An, Sóc Trăng, An Giang hay Cần Thơ đều ghi nhận sức mua yếu, giá ít biến động.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang, một số loại như OM 5451, Đài Thơm 8 hay OM 18 tươi tăng nhẹ từ 50 - 200 đồng/kg. Nhìn chung, giá lúa trong vùng giữ ổn định, phổ biến từ 5.800 đến 7.050 đồng/kg tùy loại.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam hôm nay tiếp tục giữ ổn định. Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 100% tấm hiện ở mức 317 USD/tấn, còn gạo 25% tấm là 367 USD/tấn. Gạo 5% tấm xuất khẩu giữ nguyên mức giá 394 USD/tấn.

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan tăng nhẹ thêm 1 USD, đạt mức 394 USD/tấn, ngang bằng với Việt Nam. Giá cùng loại gạo của Ấn Độ không thay đổi, giữ ở mức 376 USD/tấn. Riêng Pakistan ghi nhận mức giảm 1 USD, đưa giá gạo xuống còn 389 USD/tấn.

Theo hãng tin Reuters, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý I năm nay giảm mạnh 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 2,1 triệu tấn. Nguyên nhân được cho là do nhiều quốc gia tạm hoãn việc nhập khẩu trong bối cảnh Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo sau thời gian hạn chế.

Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan cho biết, tổng lượng xuất khẩu cả năm nay có thể thấp hơn mức dự báo 7,5 triệu tấn. Dù vậy, các doanh nghiệp Thái Lan kỳ vọng sẽ có thêm đơn hàng từ thị trường Mỹ, sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm hoãn áp dụng các biện pháp thuế trong vòng 90 ngày.

Thái Lan hiện là quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Tuy nhiên, vị trí này có thể bị đe dọa nếu Mỹ quyết định áp mức thuế cao hơn 10%, gây bất lợi cho các doanh nghiệp Thái.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ đang chứng kiến sự bứt phá mạnh trong lĩnh vực nông sản. Theo báo cáo từ Financial Express, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến của nước này đã tăng 13% trong năm tài khóa 2024-2025, đạt tổng giá trị hơn 25,14 tỷ USD. Trong đó, riêng xuất khẩu gạo tăng mạnh tới 20%, đạt hơn 12,47 tỷ USD so với 10,41 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Sự phục hồi này đến sau khi chính phủ Ấn Độ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gạo từ tháng 9/2024, nhờ dự báo sản lượng bội thu và tồn kho tăng cao. Các biện pháp hạn chế, bao gồm giá tối thiểu cho xuất khẩu gạo, hiện đã được dỡ bỏ hoàn toàn, tạo điều kiện thuận lợi để gạo Ấn Độ quay trở lại mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu.