Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 6/3: Quay đầu giảm cả trong nước và xuất khẩu Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 6/3: Sau phiên tăng nhẹ trước đó, giá lúa gạo tại An Giang đã quay đầu giảm trong ngày 6/3. Giá gạo Việt Nam xuất khẩu tiếp tục giảm nhẹ. Đáng chú ý, gạo 5% tấm đã giảm thêm 1 USD/tấn, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá một số loại lúa đã điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch hôm trước. Cụ thể, lúa Đài Thơm 8 và OM 18 hiện được giao dịch trong khoảng 6.300 - 6.400 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Trong khi đó, lúa OM 5451 dao động từ 5.700 - 5.900 đồng/kg, còn lúa IR 50404 giữ mức ổn định từ 5.400 - 5.600 đồng/kg. Một số loại nếp cũng không có nhiều biến động, như nếp 3 tháng khô vẫn ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg và nếp IR 4625 dao động quanh mức 7.900 - 8.000 đồng/kg.

Tại các khu vực khác thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu cũng ổn định. Gạo nguyên liệu OM 380 dao động từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, còn gạo nguyên liệu IR 504 giữ mức 8.100 - 8.200 đồng/kg. Về các phụ phẩm, giá tấm dao động từ 6.400 - 6.500 đồng/kg, trong khi giá trấu vẫn ổn định ở mức 850 - 950 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam tiếp tục đi xuống. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm hiện có giá 389 USD/tấn, giảm 1 USD/tấn so với phiên trước. Gạo 25% tấm giảm xuống còn 364 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giảm mạnh 5 USD/tấn, chỉ còn 307 USD/tấn.

Không chỉ Việt Nam, giá gạo tại các nước xuất khẩu lớn khác cũng đang có xu hướng giảm. Gạo 5% tấm của Thái Lan giảm 3 USD/tấn, xuống còn 412 USD/tấn, tuy nhiên đây vẫn là mức giá cao nhất trên thị trường. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Pakistan giảm 2 USD/tấn, còn 378 USD/tấn, còn gạo 5% tấm của Ấn Độ vẫn giữ nguyên ở mức 405 USD/tấn.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, trong tháng 2/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 560.000 tấn gạo, đạt doanh thu 288,2 triệu USD. Tính chung hai tháng đầu năm, tổng lượng gạo xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 613 triệu USD.

Dù lượng xuất khẩu tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tổng giá trị thu về lại giảm 13,6%. Nguyên nhân chính là do giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 553,6 USD/tấn, giảm 18,3% so với năm 2024.

Mức giảm này phản ánh xu hướng chung trên thị trường toàn cầu, khi nguồn cung gạo dồi dào khiến giá bán giảm sâu. Đặc biệt, việc Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn hơn, khiến lượng hàng hóa tràn ngập thị trường, kéo giá xuống thấp.

Theo ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), việc Ấn Độ nối lại xuất khẩu đã tạo ra sự dư thừa nguồn cung trên toàn cầu. Ngoài ra, sản lượng gạo tại Việt Nam, Thái Lan và Pakistan cũng đang tăng, làm cho thị trường trở nên bão hòa.

Do nguồn cung vượt xa nhu cầu, giá gạo xuất khẩu giảm mạnh và có thể chưa chạm đáy.

Trước tình trạng này, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), đề xuất Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân bằng cách cho vay vốn lãi suất thấp để tích trữ gạo, tránh tình trạng bán tháo khi giá đang ở mức thấp. Ngoài ra, VFA cũng kiến nghị Bộ Công Thương xem xét áp dụng giá sàn xuất khẩu gạo ở mức 500 USD/tấn theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP.

Trước áp lực từ thị trường quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ đang nghiên cứu kích hoạt giá sàn xuất khẩu gạo nhằm bảo vệ người trồng lúa. Bên cạnh đó, các biện pháp dự trữ lúa gạo cũng đang được cân nhắc để đảm bảo bình ổn giá trong nước.

Ngoài ra, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đàm phán để mở rộng thị trường xuất khẩu mới, giảm bớt sự phụ thuộc vào những thị trường truyền thống như Philippines và Trung Quốc.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cũng nhận định rằng, giá gạo thế giới giảm đang ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nước, nhất là khi vụ lúa Đông Xuân đang vào cao điểm thu hoạch. Với nguồn cung đang tăng mạnh, cần có những giải pháp kịp thời để giữ cho thị trường lúa gạo ổn định và phát triển bền vững.

Giá lúa gạo trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm nếu thị trường xuất khẩu chưa có sự khởi sắc. Việc giá gạo tăng hay giảm sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn như Philippines, Trung Quốc và khu vực châu Phi.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cần theo dõi sát diễn biến thị trường để có chiến lược điều chỉnh hợp lý, tránh bị động trước những biến động giá cả trên thị trường quốc tế.