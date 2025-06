Tài chính - Thị trường Giá Pi Network 6/6/2025: Giảm từ 2 tỷ xuống 56 triệu USD ở khối lượng giao dịch Giá Pi Network hôm nay 6/6/2025 giảm 4,4% so với hôm qua, hiện đang ở mức giá 0,6211 USD. Khối lượng giao dịch lao dốc từ 2 tỷ USD xuống 56 triệu USD

Giá Pi Network hôm nay 6/6/2025

Giá Pi trên sàn OKX ngày 6/6/2025 đang dao động xung quanh mức giá từ 0,6056 USD đến 0,6513 USD (tương đương 15.790 VNĐ đến 17.000 VNĐ). Như vậy, tính theo thời điểm viết bài, giá Pi trên sàn OKX giảm 4, % so với hôm qua đạt 16.180 VNĐ

Từ giữa tháng 5 đến nay, dù đội ngũ PiCoreTeam liên tục công bố các cập nhật về hệ sinh thái, giá Pi Network vẫn chưa thể phục hồi. Hiện tại, giá Pi chỉ dao động quanh mức 0,64 USD, giảm gần 60% so với thời kỳ đỉnh cao trước đó. Theo dữ liệu từ PiScan, trong 30 ngày tới, thị trường sẽ đón nhận thêm khoảng 246 triệu token Pi được mở khóa, riêng ngày 11/6 đã có gần 14 triệu token được tung ra. Với lực mua yếu, nguồn cung tăng mạnh có thể đẩy giá Pi vào nguy cơ giảm sâu hơn.

Nguyên nhân chính khiến giá Pi sụt giảm là sự không đồng nhất giữa chiến lược của PiCoreTeam và kỳ vọng của cộng đồng. Nhiều người dùng hy vọng Pi sẽ sớm được niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance hay Coinbase, hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát nguồn cung như đốt coin. Tuy nhiên, các thông báo gần đây từ đội ngũ phát triển không đáp ứng được những mong đợi này, gây tâm lý thất vọng.

Giá Pi Network 6/6/2025: Giảm từ 2 tỷ xuống 56 triệu USD ở khối lượng giao dịch

Ngoài ra, theo Crypto News, Pi vẫn thiếu ứng dụng thực tế rõ ràng, cơ sở hạ tầng còn yếu và chủ yếu được quảng bá như một phương tiện thanh toán tiềm năng. Điều này khiến Pi dễ bị so sánh với các memecoin thiếu nền tảng vững chắc. Thêm vào đó, Công an TP Hà Nội từng cảnh báo về rủi ro đầu tư vào Pi, vì đây không phải tài sản được pháp luật Việt Nam công nhận, và giá trị chủ yếu do cộng đồng tự định giá, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao.

Khối lượng giao dịch giảm mạnh trước sự kiện Pi2Day

Sự quan tâm đến Pi Network hiện đang ở mức thấp nhất trong năm. Theo Google Trends, lượng tìm kiếm toàn cầu cho từ khóa “Pi Network” chỉ đạt 5 điểm, thấp hơn cả thời điểm trước khi mainnet ra mắt. Hoạt động giao dịch trên các sàn phi chính thức cũng sụt giảm nghiêm trọng, với khối lượng giao dịch hằng ngày giảm từ hơn 2 tỷ USD xuống còn 56 triệu USD vào ngày 4/6, tức giảm 97% trong chưa đầy một tháng. Dù sự kiện Pi2Day vào ngày 28/6 đang đến gần, nhiều người dùng và KOL trong cộng đồng vẫn hy vọng đây sẽ là cú hích để vực dậy hệ sinh thái Pi.

Tuy nhiên, Pi đang đối mặt với nhiều thách thức lớn. Thứ nhất, nguồn cung token liên tục tăng, với hơn 280 triệu token sẽ được mở khóa trong 30 ngày tới, gây áp lực lớn lên giá. Thứ hai, hệ sinh thái Pi thiếu các ứng dụng thực tế và giá trị sử dụng lâu dài, khiến đồng tiền này khó duy trì giá trị. Thứ ba, mạng lưới Pi còn đối mặt với vấn đề tập trung hóa, với chỉ 27 nút hoạt động, không có trình xác thực, và hơn 300 nút bị ngắt kết nối. Pi Foundation được cho là nắm giữ hơn 92 tỷ đồng Pi trong hơn 2.000 ví, làm dấy lên lo ngại về mức độ kiểm soát của đội ngũ cốt lõi.

Sự kiện Pi2Day từng là dịp quan trọng để đánh dấu các cột mốc phát triển, nhưng năm 2025, PiCoreTeam đã thông báo rằng Pi2Day 2024 là lễ kỷ niệm chính thức cuối cùng, nên không có kỳ vọng về thông báo lớn trong năm nay. Để phục hồi, Pi cần những tiến bộ thực chất, như phát triển các ứng dụng hữu ích và niêm yết trên các sàn giao dịch lớn như Binance hay HTX.

Dự báo xu hướng giá Pi Network trong tương lai

Về triển vọng, CoinCodex dự đoán giá Pi năm 2026 sẽ dao động từ 0,51 đến 1,76 USD, với mức trung bình khoảng 1,07 USD, và tháng 3 có thể chứng kiến mức tăng 172% so với hiện tại. CoinDCX đưa ra dự báo lạc quan hơn, với giá Pi có thể đạt 3,8–5,9 USD nếu hệ sinh thái mạnh lên và được áp dụng rộng rãi.

Theo Bitget, trong kịch bản tích cực, nếu Pi được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, DeFi và thương mại điện tử, giá có thể đạt 500–1.000 USD vào năm 2030. Tuy nhiên, nếu không vượt qua được giai đoạn cường điệu ban đầu và thiếu tiện ích thực tế, giá Pi có thể chỉ nằm trong khoảng 50–200 USD. Tương lai của Pi phụ thuộc vào khả năng phát triển ứng dụng thực tế và xu hướng thị trường chung.