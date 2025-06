Tài chính - Thị trường Giá Pi Network hôm nay 24/6/2025: Gây sốc về vụ trộm Bitcoin lớn Giá Pi Network hôm nay 24/6/2025 tăng 4,9% so với hôm qua, hiện đang ở mức giá 0,5312 USD. Giá Bitcoin ổn định giữa lùm xùm vụ trộm Bitcoin 245 triệu USD

Giá Pi trên sàn OKX ngày 24/6/2025 đang dao động xung quanh mức giá từ 0,4961 USD đến 0,5407 USD (tương đương 13.000 VNĐ đến 14.170 VNĐ). Như vậy, tính theo thời điểm viết bài, giá Pi trên sàn OKX tăng 5,4 % so với hôm qua đạt 13.910 VNĐ

Giá Pi Network hôm nay, ngày 24/6/2025, đang trở thành tâm điểm chú ý cả trong nước và trên toàn cầu, dù thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Gần đây, thị trường chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi Mỹ tham gia vào xung đột Israel–Iran. Nhiều đồng tiền như Ethereum hay các loại tiền liên quan đến trí tuệ nhân tạo đều giảm giá mạnh, với tổng giá trị các lệnh thanh lý vượt hơn 670 triệu USD, mức cao nhất trong ba tuần qua. Thế nhưng, Pi Coin vẫn giữ được sự ổn định đáng kể, thậm chí còn có dấu hiệu phục hồi nhẹ, mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư.

Dù thị trường chung ảm đạm, giá Pi Coin vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực. Các chuyên gia nhận thấy biểu đồ giá trong 8 giờ qua của Pi đang hình thành mô hình “nêm giảm” – một dấu hiệu thường báo trước việc giá có thể bật tăng trở lại. Hiện tại, giá Pi dao động ở mức 0,50–0,51 USD. Sáng ngày 23/6, giá từng chạm đáy 0,496 USD do tác động từ tin tức địa chính trị, nhưng lực mua mạnh từ các nhà đầu tư đã giúp giá phục hồi nhanh chóng và ổn định. So với 24 giờ trước, giá Pi giảm khoảng 6,17%, nhưng điều này vẫn được xem là tích cực khi so sánh với sự sụt giảm mạnh của các đồng tiền khác.

Làm sáng tỏ vụ trộm Bitcoin trị giá 245 triệu USD

Bên cạnh đó, thông tin về vụ trộm Bitcoin liên quan đến Chetal cũng đang gây xôn xao. Khi Chetal đã nhận tội, một số tài liệu tòa án đã được công khai, làm sáng tỏ hơn về vụ việc. Dù có sáu kẻ bắt cóc liên quan, nhưng chúng không phải là thủ phạm trong vụ trộm ban đầu. Những kẻ này đã tấn công cha mẹ của Chetal nhưng không thành công trong việc tống tiền.

ZachXBT, một nhà điều tra tiền điện tử nổi tiếng, đã dẫn đầu cuộc điều tra về vụ trộm Bitcoin này. Ông mô tả đây là một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội rất tinh vi, nhưng cũng chỉ ra rằng sự kém an ninh trong hoạt động đã giúp ông xác định danh tính những kẻ phạm tội. Giờ đây, khi Chetal gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt, nhà điều tra có phần tự mãn về kết quả điều tra của mình.

Nhìn chung, tình hình hiện tại cho thấy Pi Network đang có nhiều cơ hội để phát triển và khẳng định vị thế của mình trong thị trường tiền điện tử.

Dự báo xu hướng giá Pi Network trong tương lai

Dù có nhiều tín hiệu lạc quan, giá Pi Network vẫn đối mặt với rủi ro. Các chuyên gia dự đoán, nếu giá vượt qua mức kháng cự hiện tại, Pi có thể tăng vọt lên 1 USD, tức tăng hơn 85% so với giá hiện tại. Nhưng nếu giá rơi xuống dưới mức 0,3940 USD, xu hướng tăng có thể bị phá vỡ, đẩy Pi vào đợt giảm giá sâu hơn. Những biến động địa chính trị, như xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng đang khiến tâm lý nhà đầu tư dao động, làm giá Pi biến động khá mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Trong khi nhiều đồng tiền điện tử khác bị bán tháo không thương tiếc, Pi Network nổi lên như một “ngọn gió ngược”, giữ vững niềm tin từ cộng đồng nhờ hệ sinh thái đang ngày càng hoàn thiện. Pi không chỉ là một đồng tiền điện tử mà còn đang phát triển thành một hệ sinh thái tích hợp với ví điện tử, ứng dụng phi tập trung, và các tính năng hỗ trợ kinh tế số thực tế. Nếu sự kiện Pi2Day công bố lộ trình rõ ràng, giá Pi Network hôm nay 24/6/2025 có thể trở thành tâm điểm của thị trường trong quý 3/2025, thu hút sự chú ý từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.